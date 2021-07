El cambio entre en vigencia el lunes 5 de julio UISE Y EL MUNICIPIO INFORMARON A VECINOS DEL RÍO PIPO SOBRE EL NUEVO RECORRIDO DE LA LÍNEA C

Ushuaia 04/07/2021.- Personal de la empresa Ushuaia Integral Sociedad del Estado y del área de Atención al Vecino de la Municipalidad de Ushuaia recorrieron el barrio Río Pipo, con el objeto de informar a vecinos y vecinas el nuevo recorrido de la Línea C del transporte público de colectivos que entrará en vigencia este lunes 5 de julio.

El presidente de UISE, Silvio Bocchiccio, comentó que “hicimos una recorrida puerta a puerta por un amplio sector del barrio Río Pipo para presentarle a los vecinos el nuevo recorrido del servicio de colectivos, que va a comenzar a regir desde el lunes 5 de julio”.

Señaló que a los vecinos se les comunicó que “todas las frecuencias que salen de la calle Río Valdez, que es la que está en el fondo del barrio, van a llegar hasta la Plaza Islas Malvinas todos los días de la semana, cada 15 minutos de lunes a sábados y cada una hora los domingos y feriados”. Y agregó que “el recorrido dentro del Pipo es el mismo que el actual”, mientras que “por la avenida Garramuño llega hasta la Plaza y vuelve por Maipú.

“Este recorrido se va a mantener durante el invierno para tratar de evitar al trasbordo a la mayoría de los usuarios que van para el centro. Los que combinen con la Línea A lo podrán hacer a lo largo de calle Prefectura Naval, y los que tomen la Línea B podrán hacer la combinación en calle Formosa como hasta ahora”, amplió.

El titular de UISE apuntó que “la única modificación es que el trasbordo, hasta tanto podamos trabajar con SUBE en la creación de una ventana de combinación, va a ser paga. Es decir que quien tome la Línea C deberá pagar el servicio y si luego se sube a la A o a la B también va a tener que abonar”.

Bocchicchio aseveró que “los vecinos nos recibieron muy bien y se mostraron conformes con esta mejora del servicio. La propuesta es pasajera ya que apostamos a una transformación un poco más grande cuando estén dadas las condiciones”, teniendo en cuenta que “la propuesta de fondo del nuevo plan de recorridos que se implementará en septiembre consiste en que las Líneas A y B ingresen al barrio y que, en función de ello, la Línea C irá a cubrir el sector de Andorra con el centro”.

Por su parte, el subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Municipio, Guillermo Navarro, manifestó que “les contamos a los vecinos sobre el nuevo trayecto de la Línea C y se mostraron muy agradecidos porque la ampliación del recorrido era un reclamo histórico del sector”.

Además, sostuvo que “también nos manifestaron su agradecimiento por las distintas acciones que se llevaron y llevan adelante en el barrio desde la primera gestión del intendente Walter Vuoto, como la pavimentación de calle De la Estancia y otras arterias de la urbanización”.

En esa línea, valoró que “los vecinos reconocen la transformación que tuvo el barrio desde el comienzo de la gestión municipal del intendente”.

Finalmente, Navarro anticipó que “este lunes continuaremos recorriendo otros sectores del barrio para seguir informando a los vecinos sobre estas modificaciones”.