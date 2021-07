COVID-19: EL MINISTERIO DE SALUD RECUERDA NO CONCURRIR A LOS VACUNATORIOS PARA RECIBIR LA SEGUNDA DOSIS SI NO HAN SIDO CONTACTADOS TELEFÓNICAMENTE

Por Armando Cabral

Ushuaia 21/07/2021.- El Ministerio de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS recuerda a la población que las personas que deban ser vacunadas con la segunda dosis contra Covid-19, tanto con la variante Sputnik V como Sinopharm o Astrazeneca, deben esperar a que personal del programa Cuidarnos TDF se contacten con ellos de manera telefónica para informarles su turno. Si no han sido llamados, se solicita que no concurran a los centros de vacunación ya que no tienen turno asignado.