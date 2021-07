City Bus aclara su situacion financiera y desmiente a la Ministra de Gobierno de la provincia.

La empresa de transporte público en la actualidad cuenta con tres ingresos:

Corte de Boleto;

El subsidio municipal por unidad; y

El mentado subsidio nacional, que debería ser complementado con el aporte del Gobierno Provincial con una suma del 50% a la aportada por Nación. Esta obligación surge a través del convenio que suscribió la Provincia (Resolución 29/2021 y Resolución 142/2021 del Ministerio de Transporte de la Nación).

Los ingresos de “corte de boleto”, a raíz de la pandemia, se vieron reducidos hasta en un 90%, quedando en la actualidad al 50%.

El subsidio Municipal por unidad se siguió abonando en tiempo y forma.

En cuando al subsidio nacional, hay que destacar que el mismo fue creado con el objeto de asistir a todas las empresas de transporte del país, habida cuenta de las dificultades financieras que atraviesan.

Con este dinero la empresa puede abarcar la estructura de costos, entre los cuales se encuentra la logística del servicio y el combustible, además de que se puede abonar en tiempo y forma el pago de salarios a los más de 75 trabajadores de la firma.

Respecto al mecanismo de percepción del subsidio nacional y conforme a la normativa vigente, el Gobierno Nacional transfiere a las Provincias (denominadas “Jurisdicciones”), quienes deben transferir de manera automática dichos fondos a las empresas de transporte.

Es requisito indispensable para seguir percibiendo este subsidio (art. 5 de la Resolución Nº 29 MTN), que la provincia en su carácter de signataria de la obligación, transfiera – como mínimo – un monto igual al 50% otorgado por Nación y, a su vez, remita inmediatamente el comprobante de esta operación, para que se vuelva a habilitar el mismo subsidio el mes siguiente.

Los meses de Enero, Febrero y Marzo, fueron abonados por Nación en tiempo y forma. No así, por el Gobierno Provincial, el cual recién transfirió el 50% que debía el pasado 04 de Junio del corriente año pese a que, como se aclarara, la transferencia debía hacerse junto con los pagos de Nación.

Respecto al mes de Abril, el Gobierno Nacional pagó el 14 de Junio, en tanto que Gobierno Provincial no abonó al día de hoy el proporcional comprometido. Este retraso en el pago de la cuota 1 de Abril (Resolución 142 MTN) se debió a que el Gobierno Provincial presentó la documentación fuera de término; todo ello siempre conforme a la información obtenida por los canales habilitados y a disposición de los usuarios. Para ello dejamos un acceso a la página oficial del Ministerio de Transporte de Nación, donde se puede apreciar las jurisdicciones que cobraron en tiempo y forma por estar al día con las presentaciones y la fecha real de cobro de Tierra del Fuego.

https://www.transporte.gob.ar/UserFiles/pdfs/subsidios/fondoCompensacion2021/documentos/Reso.%20142%20-%201er%20Cuota%20-%20Abril%202021.pdf

Ante la falta de rendición del Gobierno Provincial, desde el Gobierno Nacional no abonaron la cuota 2 correspondiente al mes de mayo de 2021 (Resolución 142 MTN), pese a que todas las jurisdicciones que cumplieron con la documentación en tiempo y forma, percibieron esta cuota del fondo compensador, que se lee en el cuadro “APROBADO”, tal como se refleja a continuación:

Todo ello, implica un perjuicio económico de pesos cuatro millones seiscientos veintisiete mil cuatrocientos treinta y siete con cuarenta y cuatro ctvs. ($4.627.437,44), los cuales no ingresaron a la fecha a las arcas de la empresa. Es decir al día de hoy no se ha percibido el 50% de la cuota de Abril correspondiente a Provincia y la cuota 2 de Mayo tanto de Nación como de la

Provincia.

Por lo expuesto, queremos aclarar respecto a las declaraciones de la ministra Chapperón cuando afirma que los fondos “fueron remitidos en 48 horas como lo estipula la reglamentación vigente”, que se hace referencia al giro de la cuota 1 de Abril liberada por Nación y no así a la participación que le corresponde a la Provincia, pese a que como se aclarara en el convenio adherido, la transferencia debía hacerse junto con los pagos de Nación. Como así también la no cumplimentación de la documentación y/o su presentación tardía de las rendiciones que debe hacer exclusivamente la provincia a través del módulo Tramite a Distancia (TAD) ubicado dentro de la página de la Administración federal de Ingresos Públicos (AFIP) de acuerdo al procedimiento establecido en el Anexo V de la Resolución Nº 14 de fecha 23 de Enero de 2020 de Ministerio de Transporte y sus modificatorias, conllevaron a que la fecha no se ha percibido el Pago del Fondo Compensador Cuota 2 Mes de Mayo por el motivo antes expresado y por consiguiente el correspondiente pago del 50% que debe realizar la Provincia.

Por último, desde la firma CityBus queremos recalcar que la empresa ha prestado el servicio a la comunidad de Río Grande desde el inicio de la pandemia ya que nunca se detuvo la actividad, y más allá de las graves complicaciones económicas, se brinda día a día un servicio en el que cada vez más vecinos y vecinas de la ciudad confían como su medio de transporte.