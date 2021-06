“TIERRA DEL FUEGO ES UNA TIERRA DE ESPERANZA, DE TRABAJO, UNA TIERRA QUE TENEMOS QUE QUERER Y CUIDAR”

“Para mí es un orgullo estar ocupando esta función en esta fecha tan cara para nuestra provincia. Sentiría ese mismo orgullo desde cualquier rol; incluso, trabajando desde el llano, como tantas veces lo he sentido. Porque es el orgullo que siente cada fueguino y cada fueguina”, afirmó el Gobernador Melella.

“Esta fecha nos llega en un momento muy especial con una pandemia a nivel mundial, que nos afecta a todos, pero a la vez, quizás, pueda ser un momento de esperanza también, que nos de fuerzas, fuerzas para reconstruir la provincia que queremos”, dijo.

“El gran desafío hoy es superar la pandemia, pero otro gran desafío es la generación de empleo. Estamos trabajando intensamente en la ampliación de nuestra matriz productiva, hoy la mirada esta puesta en la extensión del subrégimen que necesitamos lograr, pero el subrégimen tiene que acompañar el desarrollo de otros sectores productivos, de la industrialización del gas y el petróleo, de ampliar nuestra red portuaria en la provincia”, sostuvo.

“Tenemos que tener de una vez por todas el Polo Logística Antártico -continuó Melella-, tiene que crecer el turismo, tiene que crecer una pesca sustentable, que genere empleo en la provincia. Tenemos que hacer crecer la Industria del Conocimiento, todo eso es fundamental para que Tierra del Fuego crezca”.

“Necesitamos generar empleo en la provincia, se han perdido muchos puestos de trabajo. Generar empleo significa salir de la pobreza”, afirmó por lo que insistió que “el gran desafío que tenemos es generar empleo que los fueguinos y fueguinas necesitan”.

“Hace tres décadas la necesidad era dotar a esta provincia que nacía de una Constitución que rigiera su destino. Hoy el desafío es otro. Pero el camino es el mismo: el de los consensos, el de ser conscientes que nuestra provincia y su gente tienen necesidades impostergables, sobre las que hay que ponerse a trabajar sin descanso”, entendió

En este sentido, renovó su convencimiento de una necesaria modificación de la Constitución fueguina. “Tenemos una Constitución joven, pero en estos 30 años en la humanidad han cambiado muchísimas cosas, por ejemplo no existían las redes sociales, no existía un expediente digital, no tuvimos una pandemia como esta. Hoy no se entiende que con la función pública haya cargos que son vitalicios, hay que repensar el funcionamiento del Estado. Hoy esa provincia pensada cuando se estableció la Constitución cambió, tenemos una cantidad de habitantes que era impensado en ese momento. Quizás no sea este el momento, pero tenemos que repensarlo”, entendió el Gobernador.

“Deseo para todos los fueguinos y fueguinas, en este día tan especial para todos, juremos por esa Constitución que Doña Elena levantó, que juremos por nuestra provincia. Tierra del Fuego siempre nos da. Tierra del Fuego es una tierra de esperanza, de trabajo, una tierra que tenemos que querer y cuidar”, subrayó Gustavo Melella.