TARJETA + U LA MUNICIPALIDAD PRESENTÓ LOS NUEVOS COMBOS ECONÓMICOS EN PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y PARA EL HOGAR

La Tarjeta + U, presentó una nueva lista de “Súper Combos + U” con precios económicos y en promoción en productos de gran demanda social, que incluyen: carnes, frutas y verduras, alimentos varios, productos de limpieza y desinfección.

“Estas iniciativas y el acompañamiento de los comerciantes de nuestra ciudad generan, sin dudas, un gran beneficio para las familias de nuestra provincia. Venimos desarrollando esta acción de promoción de combos con los principales actores locales en los rubros de alimentos e insumos de limpieza. Asimismo, estamos coordinando con ellos, por pedido de nuestro intendente Walter Vuoto, para realizarlo de forma mensual ”, describe el subsecretario de Desarrollo Económico de la municipalidad, Gustavo Ventura. Entre estos comercios adheridos que se suman a estas promociones se encuentran locales de cercanía, minoristas y distribuidores, estos comercios son:

Abamar – Fiambres del Duende – Mendosur – Quemanta – Mar de Cobo – Globale Distribuidora – La Granja de Tizy – Terra Foc – Ferretería La Virola – Construsec. A continuación se detallan los “Súper Combos + U” con sus productos y precios: Abamar: (Envío con cargo o retirar en Av. Perito Moreno 1963). COMBO 1: $ 539. 1 leche de 1lt. (Ilolay). 1 arroz x 500gr. (Luchetti). 1 polenta x 500gr. (Morixe). 1 puré de tomate x 520gr. (Cica). 1 sal x 500gr. (Tesal). 1 fideos munición x 500gr. (Matarazzo). 1 yerba mate x 500gr. (Mañanita). 1 harina 000. (Favorita).

COMBO 2: $ 529. 1 aceite de 900cc. (Pureza). 1 fideos tallarín x 500gr. (Matarazzo). 1 arroz x 1 kg. (Gallo Oro). 1 sal x 500gr. (Tresal). 2 purés de tomate x 520gr. (Cica). COMBO 3: $ 759. 1 mate cocido o té x 50 unidades. (Taraguí). 1 café en sobre x 20 unidades. (Cabrales). 1 leche chocolatada x 1lt. (Ilolay). 1 leche larga vida x 1lt. (Ilolay). 1 azúcar x 1 kg. (Arcor). 1 yerba mate x 500gr. (Mañanita). COMBO 4: $ 1309. 1 pollo congelado de 2kg. (Soychu). 1 merluza despinada x 1kg. (Aqcua). 1 hamburguesas x 4 unidades. (Unión Ganadera). 1 papas congeladas corte tradicional x 720gr. (Mc Cain).

COMBO 5: $ 399. 1 galleta pepas x 350gr. (Fantoche). 1 galletas surtidas x 400gr. (Bagley). 2 alfajores triples de leche. (Fantoche). 2 alfajores triples de chocolate. (Fantoche). La Granja de Tizy: (Dir .: Perón esq. Torelli). COMBO 1: $ 437. corte Espinazo x kg. COMBO 2: $ 540. corte Osobuco x kg. La Granja de Tizy: (Dir .: Perón esq. Torelli).

COMBO 11: $ 782. 24 rollos de papel higiénico (50 mts. C / u hoja simple). 6 rollos de cocina (50 paños c / u). 6 paquetes de pañuelos (12 unidades doble hoja). COMBO 12: $ 620,50. 2 limpiadores multiuso limón 750 gr. c / u. 2 pastillas para inodoro 80 gr. c / u. 2 paños de balerina verde y rojo. 1 limpiador de baño 450 ml. COMBO 13: $ 773,50. 1 lavandina concentrada x 5 lts. 1 limpiador de pisos concentrado x 5 lts. (caricias de bebé). 1 paño para pisos 57×50 cm. COMBO 15: $ 552,50. 1 acondicionador de manzanilla y magnolia 300 ml. 1 champú de manzanilla y magnolia 300 ml. 1 loción corporal aloe y manzanilla 400 ml. 2 cremas dentales de 90 gr. 3 unidades de jabón tocador por 90 gr. c / u.