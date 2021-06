SALUD: Charla Informativa en donación de sangre a empleados legislativos

El encuentro, surgió de una iniciativa entre la Presidenta del Poder Legislativo, vicegobernadora Mónica Urquiza y la técnica en Hemoterapia del HRU, Elizabeth Ponce. Cabe mencionar, que las charlas en “Promoción Donación de Sangre Voluntaria”, tienen tres objetivos fundamentales: Informar, educar, sensibilizar; captar donantes altruistas y fidelización de donantes altruistas repetidos.

Luego del encuentro la disertante, Elizabeth Ponce dialogó con Prensa Legislativa, quien agradeció el interés puesto de manifiesto por los participantes: “Realmente se está llevando el mensaje, que es justamente comunicar a la población y que tengan una fuente confiable de información”, dijo.

La profesional aseguró que este tipo de charlas se realizan en distintos ámbitos públicos y privados de la Provincia, y luego “se prevén colectas de sangre en el lugar, siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad por la pandemia”, expresó. La idea de esta charla fue “por una donante de sangre que es empleada legislativa, quien hizo el contacto con la vicegobernadora, que nos recibió muy amablemente y nos propuso realizar esta actividad”, resumió Ponce.

Por su parte, la directora de Despacho de Presidencia Patricia Fulco, comentó que “como voluntaria donante de sangre, me pareció muy buena la iniciativa de dar estas charlas a los empleados legislativos”.

“Soy donante hace ya un año, gracias a mi hijo quien nos llevó a hacerlo. Me pareció significativo plantearlo a la Presidenta de la Cámara para que el personal se comprometa y, si no puede ser donante, pueda transmitir el mensaje sobre la donación voluntaria de sangre”, explicó Fulco. Por último, resumió que “los asistentes pudimos aclarar las dudas y despejar varios mitos” sobre la donación, donde la profesional pudo explicar quién puede y quién no puede ser donante.

“Dona sangre para que el mundo siga latiendo” es el lema para este 2021, según la Organización Mundial de la Salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su página web, recuerda que el 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Su objetivo es el de concienciar a todo el mundo sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones, y sobre la crucial contribución que efectúan los donantes de sangre voluntarios y no remunerados a los sistemas nacionales de salud.

Además, este día ofrece una oportunidad para instar a los gobiernos y las autoridades sanitarias nacionales a que proporcionen los recursos suficientes y establezcan sistemas e infraestructuras que permitan aumentar la obtención de sangre de donantes voluntarios y no remunerados.

El lema del Día Mundial del Donante de Sangre 2021 es “Doná sangre para que el mundo siga latiendo”. El mensaje destaca la contribución esencial de los donantes de sangre para mantener el pulso del mundo, salvar vidas y mejorar la salud de los demás. Asimismo, refuerza el llamado mundial para que más personas donen sangre periódicamente y contribuyan a mejorar la salud.

La campaña de este año se centra especialmente en el papel de los jóvenes para garantizar un suministro de sangre segura. En muchos países los jóvenes han estado en la vanguardia de las actividades e iniciativas encaminadas a lograr un suministro de sangre segura mediante donaciones. En muchas sociedades, los jóvenes representan una gran parte de la población y, por lo general, son sumamente idealistas, entusiastas y creativos.

Los objetivos específicos de la campaña de este año son:

– Agradecer a los donantes de sangre de todo el mundo y generar una mayor conciencia pública en lo que respecta a la necesidad de contar con donaciones de sangre periódicas y no remuneradas;

– Promover los valores comunitarios de la donación de sangre para fortalecer la solidaridad comunitaria y la cohesión social;

– Alentar a los jóvenes a que respondan al llamamiento humanitario de donar sangre e inspiren a otros a hacer lo mismo;

– Celebrar las posibilidades de los jóvenes como asociados en la promoción de la salud.