Mucho bla, bla pero la extensión del regimen no aparece.

Algunos ultra oficialistas lo daban por hecho hace años, y hasta llegaron a titular “Es un hecho continua el regimen…”, una semana después esos mismos titulaban “no hay continuidad del regimen”. Así han pasado, 34 años los que llevo en la provincia, escuchando y viendo cómo se pasó el tiempo sin que no se lograra, la tan ansiada extensión como lo logro Brasil en Manaos, ya hace más de una década, hasta 2072.

Pero no solo ha sido la continuidad de la declamación, sino el desinterés por el futuro e miles de trabajadores a los que hasta su propio gremio ha dejado abandonados a su suerte. Contratos vergonzosos, en negro, fabricas que jamás se amoldaron a la Ley de Responsabilidad Social Empresaria, complicidades y connivencias entre estado y privados, precarización laboral, y hasta me atrevería a decir explotación a partir de los cuantiosos casos de enfermedades profesionales que terminaron con la salud de cientos de trabajadoras y trabajadores en toda la provincia.

Hoy los que han permanecido dormidos casi dos años, dispersando la atención para que el tema siga bajo la mesa, los que ni siquiera hicieron una reunión por zoom, sin dar ninguna información, esos mismos salen a pedir la extensión, cuando sabemos que Kulfas Ministro de la Producción fue uno de los más críticos de la Ley 19640 llegando a decir LEY 19640: “El régimen de Tierra del Fuego no ha funcionado. Hay que acotarlo y pensar proyectos que tengan más capacidad genuina real de crecer”.

Nota que reproducimos aquí para que no se les olvide, el ex ministro del interior de Macri, Rogelio Frigerio también fue quien propuso llevar la ley al parque industrial de la Ruta 8 en Provincia de Buenos Aires para generar un millón de empleos.

NACIONALES 21 de septiembre de 2019Por Redacción1

El economista de confianza de Alberto Fernández Matías Kulfas, se mostró muy crítico con el régimen de promoción de Tierra del Fuego. “Como estrategia de política industrial no ha funcionado. Sí ha servido como política de radicación y como política territorial de empleo”.

El economista Matías Kulfas estimó que la inflación bajará rápidamente al “2% o 1 y pico mensual” con el acuerdo social de Alberto Fernández. “Estamos trabajando en un gran acuerdo económico y social de 10 puntos. El objetivo de corto plazo es la inflación. Volver rápidamente a los niveles que había al comienzo del gobierno de Macri como el 2% o el 1 y pico mensual”, dijo en el Seminario País Federal en la Universidad del Salvador (USAL).

El economista de confianza de Alberto Fernández agregó que se trata de un primer paso para después “sí generar un objetivo de desinflación razonable y coordinar expectativas, coordinar actores, reducir los traslados a precios”, con una “política y monetaria fiscal consistente con esos objetivos”.

Tras destacar el carácter prioritario que esta política tendrá en el los primeros meses de un eventual gobierno de Fernández, Kulfas viró rápidamente a un análisis minucioso de la posible política industrial a desarrollar, tema al que dedicó la mayor parte de su exposición.

“El régimen de Tierra del Fuego no ha funcionado. Hay que acotarlo y pensar proyectos que tengan más capacidad genuina real de crecer como la energía, la petroquímica y la pesca”…

En tanto, Kulfas, se volvió a mostrar muy crítico con el régimen de promoción de Tierra del Fuego, y sostuvo que, “Los que leyeron mis libros saben que no soy muy afecto al régimen de Tierra del Fuego. Como estrategia de política industrial no ha funcionado. Sí ha servido como política de radicación y como política territorial de empleo. Lo que hay que hacer es mensurar cuál es el tamaño ideal de ese régimen, a mí me parece que el futuro de Tierra del Fuego es con un régimen más acotado y con proyectos que tengan más capacidad genuina real de crecer como la energía, la petroquímica y la pesca”.

En tanto, Alberto Fernández, en ocasiones, se ha mostrado a favor de la Ley 19.640, garantizando, de acceder a la presidencia, su continuidad, aportando diferencias conceptuales respecto a quien se menciona como uno de los más firmes candidatos a ocupar el ministerio de Producción, Matías Kulfas.

https://www.diarioprensa.com.ar/se-esperan-definiciones-de-kulfas-sobre-el-subregimen-de-promocion-industrial/

https://www.infofueguina.com/politica/2021/2/23/kulfas-el-desarrollo-industrial-de-tierra-del-fuego-es-fundamental-para-el-futuro-de-la-argentina-54338.html

https://www.ushuaianoticias.com/2021/02/23/kulfas-ratifico-el-absoluto-compromiso-de-nacion-con-el-subregimen-industrial/

Aquí arriba alguna de las noticias publicadas sobre el tema, tanto en medios nacionales como locales. Todos coinciden en algo, el subregimen de promoción industrial y económica debe continuar por una cuestión de soberanía. Alguna vez Federico Sciurano ex candidato a gobernador, en campaña dijo, “quien entiende el subregimen como una cuestión economicista no entiende nada”.

Evidentemente muchos no entendieron nada, no hicieron nada, por las razones que fuera, mientras los perros asilvestrados destrozaron las majadas de ovejas y hoy quedan apenas 200 mil de las 650 mil que había hace una década, el petróleo y el gas siguen esperando una refinería fueguina, la madera y la turba no tienen valor agregado y la pesca no existe, somos una isla de espaldas al mar. Nadie entendió nada, nos queda claro.

Desde ese momento hasta hoy pasaron 6 años, y la legislatura no elevó nunca un pedido formal de extensión del subregimen, lo mismo con la totalidad de los gremios que tienen representación en la isla, las organizaciones de la sociedad civil, los Concejos Deliberantes, ni los gobiernos anteriores. Nunca el conjunto de las fuerzas políticas, el conjunto de los representantes, Concejales, Intendentes, Legisladores, Diputados y Senadores nacionales tomaron esta iniciativa.

Ocurrió una sola vez, 2009 y se logró por única vez sentarlos a todos en la sede de la UOM en Buenos Aires para logra que se votara en el Senado la ley de impuestos internos impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional que permitió un renacimiento de la industria instalada en la provincia.

Hoy volvemos a ver y escuchar la misma cantinela, a 4 meses de las elecciones aparece nuevamente la extensión del subregimen y todo lo que eso conlleva, pero queda claro que no siquiera se pudo cuidar lo que poco que queda de él, hace horas una electrónica adelantó despidos por la salida del mercado nacional de la empresa de teléfonos celulares LG.

Ubicada en el lugar geopolítico y estratégico más importante de planeta, única unión de los dos océanos, Pacífico y Atlántico, esta provincia no puede plantear argumentos sólidos para sostener el subregimen y la economía del país no está en condiciones de sostenerlo, alguien se preguntó quién se quedaría a hacer soberanía en este lugar sin los beneficios de la Ley 19640, salvo los que se enriquecieron a costa del estado, los que visitaron las fábricas en campaña, los que se jubilaron con cargos de la administración pública, los jueces, fiscales, empleados públicos que ya se fueron de la isla, en fin los que no dependieron directamente de él, pero recibieron sus beneficios al no pagar varios impuestos, razón por la cual no cambian el domicilio por ejemplo.

Sería bueno que lo pensaran los que hoy tiene poder de decisión sobre el futuro de los fueguinos, ya sabemos que aquella frase, “un mejor futuro para los fueguinos”, fue mentira, seguiremos así o se hará algo al respecto, la incertidumbre es insoportable.

Armando Cabral.