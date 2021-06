Mes de los derechos argentinos sobre Malvinas MÁS DE 200 PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CHARLAS “LA CULTURA ES SOBERANÍA”

En este tercer encuentro expusieron Clara Vernet, descendiente directa de Luis Vernet y María Sáez, quien junto a la legisladora provincial Laura Colazo, realizaron una detallada crónica de testimonios sobre la vida en la década de 1820 y su vínculo con el resto de la provincia en la actualidad.

El encuentro contó con la presencia del Jefe de Gabinete, Mario Daniele, la secretaria de Cultura y Educación, María José Calderón y el coordinador de Asuntos Malvinas, Walter Batista.

Clara Vernet expuso sobre la obra de su padre, Marcelo Vernet, titulada “Malvinas: mi casa” la cual incorpora el diario de María Sáez, esposa de Vernet durante su estancia en las islas y destacó que “debemos alzar nuestra voz con paz para recuperar Malvinas y entender que no son sólo islas sino que poseen un enorme espacio marítimo”.

Seguidamente, la legisladora Laura Colazo detalló el trabajo legislativo que viene realizando junto a sus pares en la comisión Malvinas de la Legislatura provincial: “debemos pensarnos como una provincia marítima y polar y legislar sobre las islas Malvinas como parte integrante de nuestro territorio, que lo son”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Mario Daniele, agradeció a los expositores de las charlas anteriores, el ex gobernador Martín Torres, la senadora nacional Eugenia Duré y la legisladora Victoria Vuoto, “quienes junto a Clara Vernet y Laura Colazo nos han dado un amplio panorama de esta provincia grande que vivimos y del rol central que Malvinas, junto a nuestros Veteranos de Guerra, ocupan en ella”.

Finalmente Daniele indicó que “el intendente Walter Vuoto no han indicado que avancemos en la planificación de las acciones que tendrán lugar para conmemorar el 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, que tendrá lugar el año próximo, y que Ushuaia, como capital de Malvinas, vamos a llevar adelante”.