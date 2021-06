LA MINISTRA CHAPPERÓN RECONOCIÓ A PERSONAL POLICIAL DE TOLHUIN POR SU LABOR DESTACADA DURANTE LA PANDEMIA

En ese contexto la Ministra también pudo dialogar con el personal y seguir conociendo en primera persona las necesidades y requerimientos de cada uno de los lugares de la fuerza provincial. En este sentido, confirmó que en breve estará disponible el canal de recomendaciones, sugerencias y reclamos para el bienestar policial por fuera de la fuerza. Esta vía se genera luego del acta acuerdo que firmó el Gobernador Gustavo Melella con la ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic. La titular de la cartera de gobierno afirmó que “esta será una nueva forma de conocer las necesidades de los más de 2 mil efectivos que tenemos en la provincia y se encontrará bajo la órbita de la Secretaría de Justicia”, y agregó que “las solicitudes que se hagan serán totalmente anónimas y por fuera del ámbito policial ”. En referencia a este tema, la funcionaria agregó que “además habrá un área que será atendida por profesionales de la salud mental y médicos laborales que dependerá del Ministerio de Salud. Nosotros saber necesitamos si se está vulnerando un derecho o si deberíamos trabajar de otra manera ”. Por otro lado y en cuanto a la situación salarial de la fuerza, Chapperón remarcó que “desde que llegamos y por orden del Gobernador Melella hemos empezado a trabajar en lo que es una mejora salarial para el segundo semestre del año, en el marco de mejoramiento que hemos iniciado desde el primer día de gestión. Cuando asumimos encontramos a la Policía con un sueldo mínimo de 31 mil pesos y hemos llegado a un sueldo 105% mayor ”. “En promedio desde un Agente hasta un Comisario General el aumento ha sido del 95,8%”, recordó. Igualmente, la Ministra aclaró la situación de los recargos de servicio y remarcó que “nuestra idea es que no tienen las cargas horarias que tienen que son muchas, ya que traen muchos problemas tanto en la fuerza como en la familia”. en el marco de mejoramiento que hemos iniciado desde el primer día de gestión. Cuando asumimos encontramos a la Policía con un sueldo mínimo de 31 mil pesos y hemos llegado a un sueldo 105% mayor ”. “En promedio desde un Agente hasta un Comisario General el aumento ha sido del 95,8%”, recordó. Igualmente, la Ministra aclaró la situación de los recargos de servicio y remarcó que “nuestra idea es que no tienen las cargas horarias que tienen que son muchas, ya que traen muchos problemas tanto en la fuerza como en la familia”. en el marco de mejoramiento que hemos iniciado desde el primer día de gestión. Cuando asumimos encontramos a la Policía con un sueldo mínimo de 31 mil pesos y hemos llegado a un sueldo 105% mayor ”. “En promedio desde un Agente hasta un Comisario General el aumento ha sido del 95,8%”, recordó. Igualmente, la Ministra aclaró la situación de los recargos de servicio y remarcó que “nuestra idea es que no tienen las cargas horarias que tienen que son muchas, ya que traen muchos problemas tanto en la fuerza como en la familia”.