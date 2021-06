Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego: “La gente no tiene espíritu electoral y no quiere ver internas políticas”

Gustavo Melella está obsesionado con reactivar la economía de su provincia y salir de una vez por todas de la pandemia. Por ello, el gobernador de Tierra del Fuego está convencido de que “la gente no tiene espíritu y ánimo electoral. Están mal, hay mal humor social“.

Además, el mandatario fueguino de extracción peronista cree que “la población hoy quiere la unidad de quienes gobiernan”. El mensaje de Melella tiene varios destinatarios en el Frente de Todos aunque también en la oposición a nivel nacional: “hoy la gente está metida en la realidad dura y no quieren internas ni tensiones. Es que todo eso no ayuda en nada a la paz social para transmitir tranquilidad en este momento de angustia social”, dijo.

El gobernador de Tierra del Fuego expresó en un largo diálogo con El Cronista desde Usuhaia que “más que ayuda de la Nación con programas sociales o subsidios necesitamos generar empleo. Ese es el gran desafío”, remarcó.

-¿Qué balance por la pandemia en su provincia?

-Hoy a nosotros en términos de mayor impacto la pandemia nos está golpeando desde lo económico. Es que desde lo sanitario venimos bastante bien con un 60% de ocupación hospitalaria de los cuales el 30% tiene que ver con Covid. Tenemos en una semana el nivel de casos que antes teníamos en sólo un día. Venimos bien con el plan de vacunación. Ya venimos vacunando a mayores de 45 años. Hemos vacunado a todo el sistema sanitario y a toda la población de riesgo entre 18 y 69 años. A docentes mayores de 45 años y fuerzas de seguridad. No vacunamos a personal político sino que estos se van vacunando por la edad. Así que se ve en los resultados este plan de vacunación en los niveles más bajos de contagio y de vacunación. El problema más grave es lo económico. Es un impacto fuerte.

-¿Cómo es ese impacto desde lo económico?

-Tierra del Fuego tiene tres principales centros de desarrollo económico que son con la industria tecnológica y zona norte, en Usuhaia el sector turístico que no tiene prácticamente actividad. En marzo del año pasado había 67.000 turistas extranjeros y unos 75.000 en enero. Eso daba un movimiento muy importante que hoy no los tenemos. Tuvimos que salir a asistir a esos sectores con el programa Progreso, con subsidios y créditos a tasas bajas para respaldar a la actividad privada pero aun no se llega a recuperar. Y la industria tecnológica se está recuperando un poco más. Pero no llega a satisfacer el nivel de empleo de otros años.

-¿Cree que hace falta más ayuda del gobierno nacional que podría mejorar la situación social?

-Está llegando esa ayuda. Pero lo que deseamos es la generación de empleo. Apostamos fuerte a proyectos de inversión. Más que ayuda necesitamos generar empleo. Ese es el gran desafío.

-¿Cree que la situación de crisis económica puede repercutir en las elecciones legislativas?

-Lo que creo y lo dije junto con el gobernador de San Juan (Sergio Uñac). La gente no tiene espíritu y ánimo electoral. La gente está mal, hay mal humor social. Venimos con una pandemia donde la gente no sólo ha perdido sus trabajos sino familiares. Y ese no es el mejor clima para una elección. Pero está marcado así el año electoral. Y por ello creo que puede influir todo esto en las elecciones. Creo que más allá de eso hoy a hay que reactivar la provincia y movilizar todos los recursos en eso. Generar empleo, reactivar la economía, la inversión privada, el movimiento económico antes que la cuestión electoral.

-Hay varios gobernadores que incluso planteaban suspender las PASO….

-Tenemos tres frentes. El sanitario que hay que hacerle frente con el plan de vacunación. Pero después hay un frente social y económico por lo que creo que todos los recursos y la fuerza debe estar allí. Y cuando hay un proceso electoral la realidad es que se distorsiona la mirada. Creo que hoy ameritaría sentarse a rencauzar el empleo y la economía más que el proceso electoral.

-¿Cómo está el proceso de negociaciones de su provincia para traer la vacuna Sputnik V que había comenzado el año pasado?

-Cuando salió el anuncio que se estaba trabajando en la vacuna Sputnik buscamos un acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión y firmamos un acuerdo de confidencialidad. Hicimos un pedido de compra pero luego centralizó todo con el gobierno nacional. Luego volvimos a reactivar el pedido pero hay un compromiso de Rusia con el gobierno nacional. Pero igualmente estamos buscando otras propuestas. Necesitamos reactivar cuanto antes el turismo. Si perdemos esta temporada de invierno con lo que pueden ser dos. Y los efectos serían muy graves. Piense en los hoteles que no abrieron aun, las empresas de transporte.

-¿Con qué otros países trabajan para comprar vacunas?

-Con varios, con China, con Rusia y con quien sea. Mientras sea buena y seria. También estamos dialogando con Cuba. No tenemos problemas de quien sea mientras esté aprobada y sirva para terminar con esta pandemia.

-¿Cree que el gobierno debería haber dado libertad de acción a las provincias desde el primer momento para comprar vacunas?

-El gobierno hizo un gran trabajo con los respiradores y las vacunas. Se entregaron de manejar justa y proporcionada a las necesidades de cada provincia. Hoy está la posibilidad de que las provincias compren y ayuden a la Nación en este proceso.

-¿Cómo perciben en Tierra del Fuego la puja en el Frente de Todos entre el kirchnerismo duro de Cristina Kirchner y el sector más moderado de Alberto Fernández?

-El pueblo fueguino hoy está metido en su realidad que es el de los problemas económicos que antes le mencionaba. El pueblo fueguino no quiere peleas ni divisiones. Rechazan las disputas. Lo que quieren es la unidad de quienes gobiernan. A la vez, el pueblo fueguino está muy agradecido con el gobierno nacional por el apoyo que está haciendo. Pero hoy la gente está metida en la realidad dura y no quieren internas ni tensiones. No sólo en nuestro espacio político sino en Cambiemos, ni en el PJ o en el radicalismo. Es que estas tensiones no ayudan en nada a la paz social para transmitir tranquilidad en este momento de angustia social.

-¿Pero no hay como una contradicción en el Frente de Todos al evaluar la lucha contra la pandemia y al mismo tiempo dirimir las pujas internas?

–En todo espacio político hay tensiones. En alguna medida son buenas porque nos ayuda a mantenernos vivos. Pero la discusión se debe dar en una mesa de trabajo y todos juntos. Esas discusiones se deben dar puertas adentro. Hoy se necesita esperanzas ciertas y reales. Eso sólo se logra con unidad.

-¿En qué quedó el planteo que hicieron los gobernadores de la Patagonia al gobierno nacional para mejoras en la economía, exenciones impositivas o inversión en energía?

-Se viene trabajando muy bien con los gobernadores de la Patagonia. Tuvimos varias reuniones entre nosotros. Y se viene trabajando bien con el gobierno nacional. Se están haciendo avances importantes con muchos ministerios. Falta mucho pero hay avances.

-¿Cuál sería el reclamo más importante?

-No, la vedad es que no hay un reclamo sino que vemos que se está trabajando bien en el tema energético, en la obra pública, en el desarrollo de un polo petroquímico. Vamos a trabajar con otras provincias en el tema hidrocarburos. El problema es que hoy está más presente la atención sanitaria.

-¿Cómo está el desarrollo del polo logístico en Tierra del Fuego?

-Ese es un sueño de los fueguinos de muchos años. Somos un centro crucial geopolítico de ingreso a la Antártida y podemos abastecer a las bases que están allí. La idea es poder tener un servicio de logística para otros países que van a la Antártida. Hoy hay un avance ilegítimo de Gran Bretaña desde Malvinas y Chile también avanza desde Punta Arenas. Nosotros estamos trabajando y no podemos perder la oportunidad. Hay un trabajo en tierras de la Armada y en un terreno propio de la provincia. Hay capitales extranjeros interesados en el tema y también capitales nacionales. Una vez que definamos el tema de las tierras vamos a avanzar en un proyecto público privado. Hay muchos que quieren apostar por esto, incluso la Nación misma. También está avanzado lo del polo petroquímico para el abastecimiento del gas y de un polo tecnológico que será muy relevante.

-¿Cómo seguirá el esquema de zona franca?

-Estamos trabajando para dar claridad al nuevo esquema de subrégimen de zona franca que está por debajo de la ley nacional. Esto vence en el 2023 y no se puede esperar a esa fecha. Porque las inversiones se dan con tiempo. Estamos trabajando con el gobierno nacional para ello. Hay que tener definido el tema antes de esa fecha. Debemos tener cuanto antes la tranquilidad de que en los próximos 30 o 40 años se extenderá este subrégimen.

Fuente:Cronista