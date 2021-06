EL INTENDENTE WALTER VUOTO INAUGURÓ EL CENTRO INTEGRADOR DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

“Para mí es una enorme alegría poder estar inaugurando este espacio, este para nuestra Secretaría, pero sobretodo un espacio para atender mejor y para recibir a nuestros vecinos y vecinas, a aquellos y aquellas que más necesitan la mano del Estado, y que muchas veces no consiguen que nadie los escuche”, expresó.

Vuoto aseguró que “este Centro Integrador de Políticas Sociales es un espacio que alberga todas las iniciativas, los programas y las políticas que lleva adelante la Municipalidad. Es una casa en la que los vecinos y vecinas se pueden encontrar con todo el equipo de profesionales, para poder resolver las distintas situaciones que necesitan resolver”.

“La mirada de las políticas sociales se ha ido ampliando a medida que pudimos ir profundizando la intervención del Estado, trabajando codo a codo con cada una de las instituciones, los merenderos, los comedores, las copas de leche; por eso creamos el Consejo Social de Emergencia, porque la única forma de superar esta crisis es empujando entre todos hacia un mismo objetivo común. Este Centro Integrador de Políticas Sociales recoge toda esta experiencia, creando un espacio único en nuestra ciudad, que no existía; y al que se podrán acercar los vecinos y las vecinas, porque van a saber que acá hay un Municipio que les está tendiendo la mano y les está abriendo las puertas”; sostuvo el intendente Walter Vuoto.

Por su parte, la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcucci que el edificio del Centro Integrador “es una síntesis de todo ese proceso de trabajo que abarca la capacidad instalada que tiene la Municipalidad y el recurso humano conformado por los trabajadores y trabajadoras del área, que realizan una labor maravillosa con mucho compromiso humano”.

Marcucci dijo que “nos hubiese gustado hacer esta obra el año pasado pero debido a la pandemia tuvimos que reestructurar cuestiones de agenda, pero acá estamos dando inicio a esta etapa que es muy importante”, ya que “para una gestión peronista como la nuestra las áreas sociales tienen mucha relevancia; estamos muy orgullosos y ansiosos de comenzar a acompañar desde este espacio a los vecinos y vecinas”.

Luego detalló que “los equipos técnicos de la Secretaría relacionados con las áreas Social y de Salud van a estar atendiendo en este edificio donde se podrán realizar consultas, controles de niños sanos, habrá atención con trabajadores sociales, psicólogos que van a brindar orientación y contención, y espacios para juventudes como por ejemplo orientación vocacional”.

“Este edificio va a permitir a la comunidad acceder a cada una de las políticas de asistencia y de gestión de derechos, garantizando el acompañamiento a quienes más lo necesitan”, valoró.

Finalmente, Marcucci indicó que “la atención será presencial y los turnos deberán solicitarse al call center 441833, o a través de la página web de la Municipalidad y de la Secretaría. O si no los vecinos podrán dirigirse directamente al Centro, que está ubicado en Kuanip 721”.

Estuvieron presentes en la inauguración el subsecretario de Desarrollo Comunitario Pablo Pérez, el subsecretario de Acción Social Sergio Niz, la coordinadora de Epidemiología que depende de la Subsecretaría de Políticas Sanitarias, Dra. Adriana Basombrío, la coordinadora de Inclusión Social, Erica Fossati y el coordinador de Articulación Interinstitucional, Pedro Otero