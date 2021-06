DI GIGLIO RECORDÓ QUE TIERRA DEL FUEGO FUE “PIONERA EN RECONOCER A LAS Y LOS ENFERMEROS COMO PROFESIONALES DE LA SALUD”

Participaron los ministros nacionales Carla Vizzotti (Salud) y Nicolás Trotta (Educación). La propuesta contempla, además, “establecer los mecanismos necesarios para favorecer su formación continua y de calidad e incrementar la cantidad de trabajadores según las necesidades de cada provincia”. Tras ponderar la importancia de avanzar con esta iniciativa “que definir la formación y jerarquización de la profesión de Enfermería, y la capacitación continua para su desarrollo”, el Ministerio de Salud fuimos pioneros en reconocer a los enfermeros como profesionales de la salud ”. “Además estamos arbitrando los medios para poder realizar la licenciatura, a través del Ministerio de Educación, en un convenio que se va a realizar con la Universidad de Isalud, para que también los enfermeros que son técnicos puedan realizarla a través de este convenio” subrayó . Observó no obstante que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la posibilidad de tener 70 enfermeros cada 10 mil habitantes”, parámetro que comparó con lo que sucede en Tierra del Fuego, donde “el promedio de enfermeros cada 10 mil habitantes es de 30”. En ese marco, consideró que “esta pandemia nos ha demostrado que tenemos que invertir en salud, sobre todo en el recurso humano, que es lo más importante”. La Ministra Di Giglio precisó que “lo que garantiza la ley es la posibilidad de formar nuevos enfermeros, sabiendo la necesidad que hay en todo el país; la capacitación continua y la profesionalización de aquellos que aún no han podido lograrlo ”. Recordó que en la provincia, “en algún momento teníamos auxiliares de Enfermería, luego técnicos y ahora licenciados con formación universitaria”. La funcionaria ponderó “la importancia del trabajo que realizan los enfermeros en el sistema sanitario; no sólo en la terapia intensiva, que quizás es lo que se ha visualizado en esta pandemia, sino también en la prevención ”. “Son los vacunadores en esta campaña inédita, pero no solamente eso porque intervienen en cada área del sistema de Salud, como prevención, atención hospitalaria, atención primaria, etc., donde están presentes” resaltó, por lo que agradeció “el trabajo que llevan adelante ”. Del encuentro participaron, también autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, legisladores nacionales y representantes de entidades del sector que se verá beneficiado con la iniciativa que el Ejecutivo elevará al Congreso Nacional próximamente. donde están presentes ”resaltó, por lo que agradeció“ el trabajo que llevan adelante ”. Del encuentro participaron, también autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, legisladores nacionales y representantes de entidades del sector que se verá beneficiado con la iniciativa que el Ejecutivo elevará al Congreso Nacional próximamente. donde están presentes ”resaltó, por lo que agradeció“ el trabajo que llevan adelante ”. Del encuentro participaron, también autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, legisladores nacionales y representantes de entidades del sector que se verá beneficiado con la iniciativa que el Ejecutivo elevará al Congreso Nacional próximamente.