AUDIENCIA ANTE EL STJ MARIO DANIELE: “LA PROVINCIA RECONOCIÓ QUE HAY DEUDA CON LOS MUNICIPIOS”

Ushuaia 14/06/2021.- El jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Mario Daniele se refirió a la audiencia que se realizó en el día de la fecha ante los jueces del Superior Tribunal de Justicia. Por parte de la provincia, compareció el Ministro de Finanzas Públicas, Guillermo Fernández, “quien reconoció la existencia de la deuda pública por parte de la provincia con los municipios, e incluso admitió que a nivel provincial no se hace lo mismo que hace la Nación, donde se transfiere de forma diaria la coparticipación que les ingresa. Pero al mismo tiempo, dicen abiertamente que no tienen voluntad política de solucionarlo” expresó Daniele.

“Las excusas del Ministro Fernández son de verdad desopilantes. Reconoce la deuda, pero dice que le falta personal, que tiene equipos de tecnología vieja y le echa la culpa a la AREF, que es el propio gobierno. Asimismo, plantea que es imposible darle una solución, por lo menos para él, dejando bastante en claro que se trata de una falta de voluntad política para resolverlo. Hay una subestimación cuando intentan desviar la discusión, lo importante es cuándo ingresan los fondos a la provincia y cuándo lo remiten a las municipalidades. Si la deuda existe es porque la provincia elige no transferir esos recursos y utilizarlos en el mientras tanto. El costo lo pagan los vecinos y vecinas”, explicó Daniele.

“Si el gobernador no entiende de finanzas, como dice el propio ministro Fernández, lo mejor sería que se ponga a estudiar; o que si no, que se asesore con gente que entienda la magnitud de lo que están haciendo. Uno tiene la sensación de que a Guillermo Fernández le queda grande el cargo, porque busca justificar esta irregularidad con la supuesta ignorancia del gobernador, según lo manifiesta el propio ministro. Es una falta de respeto a la inteligencia de todos los ciudadanos de esta provincia” destacó Daniele.

“Lamentablemente llegamos a esta audiencia con una deuda de coparticipación de $ 454.161.929,26, que se suma en concepto de impuestos y tasas otros $204.776.099,50, totalizando una deuda de $658.938.028,76. Desde que comenzó esta gestión, la deuda con la ciudad de Ushuaia, creció en un 90% y no hay excusas que justifiquen estas demoras. Lo que en verdad hay es una voluntad política de demorar las partidas y los recursos, para perjudicar las gestiones municipales” destacó Daniele, quien lamentó que “desde la provincia plantéen que son los municipios quienes buscan planificadamente perjudicar la imagen del gobierno provincial, cuando los que estamos sufriendo la falta de recursos somos los municipios. Hay que recordar que estamos pidiendo que se cumpla con el acuerdo homologado por la Justicia; y que el mismo Melella y Sciurano, cuando eran intendentes, le reclamaban a la provincia. Algunos cuando llegan a posiciones de poder, se olvidan de dónde vinieron”.

A la audiencia ante el Supremo Tribunal de Justicia asistieron por el municipio de Ushuaia, la secretaria de Economía y Finanzas, Brenda Tomasevich y el secretario de Legal y Técnica, Cesar Molina; mientras que por el municipio de Río Grande, concurrió el secretario de gobierno, Gastón Díaz acompañado del asesor letrado.

De forma remota, participó por videoconferencia, el jefe de gabinete de la Municipalidad, Mario Daniele, quien pese a haber solicitado la palabra y haber realizado previamente la prueba de sonido, no pudo participar con su exposición.