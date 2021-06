1949- 17 de junio 2021 descubrimiento de gas en Tierra del Fuego, ¿olvido o desinterés?

El día Nocional de Petróleo se conmemora el 13 de Diciembre pero en nuestra provincia es el 17 de junio yo que un día como este de 1949 marcó el descubrimiento de hidrocarburos en la Isla Grande de Tierra del Fuego, un hito trascendente en la historia nacional en el plano político y económico de la región.

El mismo se llevó a cabo 25 kilómetros al norte de nuestra ciudad a metros del Rio Chico y dentro de la Estancia Las Violetas, al pozo se lo denominó TF1 y cada año en ese lugar se llevaba adelante un acto al que asistían empresas, trabajadores, el sindicato de petróleo y gas privado y funcionarios en reconocimiento al esfuerzo de los pioneros que hace 60 años lograron extraer gas y de esa manera provocar el desarrollo de la Ciudad de Rio Grande y de toda la provincia, permitiendo un desarrollo económico que hasta entonces dependía casi exclusivamente de la ganadería ovina.

Hoy a 71 años de aquella gesta, no hubo recuerdo de ningún tipo, ni siquiera un triste comunicado o algún recordatorio para esos hombres y mujeres que tiempos muy duros, de fríos intensos y muy poca población decidieron dejar todo en pos de un futuro prospero para los fueguinos.

Aquellos actos solían ser organizados por el Instituto Argentino del Petróleo y Gas, IAPG, el municipio de Rio Grande, ciudad petrolera, o las empresas del sector.

Pero este año, quizá por la pandemia, quizá por un olvido, o quizá porque a muchos no les interesa la industria que mas aporta en ingresos a esta provincia, nada se dijo al respecto, insisto se pudo enviar un comunicado, se pudo hacer un acto al aire libre, pero nada de eso ocurrió y la industria petrolera y lo que genera, no solo en ingresos, sino también en puestos de trabajo, no fue tenida en cuenta.

Así como somos una isla que vive de espaldas al mar, somos una provincia hidrocarburifera que le da la espalda a una de las industrias que sostiene con su aporte en regalías los ingresos de miles de fueguinos, que permiten que miles de ellos estén calefaccionados, o puedan usar sus vehículos.

Aun se nos adeuda la refinería en la provincia y completar el suministro de gas natural a miles de fueguinos que sieguen calefaccionandose a leña, una señal inequívoca de la falta de planificación y del desinterés de 6 gobernadores por hacer las cosas bien, en realidad de todos los que pasaron por esta provincia.

Los fondos que son el sustento de esta provincia, son la coparticipacion federal de impuestos, la recaudación propia y las regalías hidrocarburiferas.

El 13 de diciembre, un día histórico para nuestra provincia pasó sin pena ni gloria y solo estuvo presente en la memoria de aquellos que alguna vez estuvimos allí en el pozo TF1 conmemorando la aventura de aquellos hombres que hace 71 años descubrieron el gas en nuestro suelo. A todos ellos nuestro reconocimiento y agradecimiento eterno, por el esfuerzo y sacrificio que pusieron de manifiesto al dar ese paso tan importante para que Tierra del Fuego, sea lo que es hoy.

Esperamos estas 24 hs para ver si alguien lo recordaba, pero oficialmente no recibimos ni un comunicado de ningún sector ligado a los hidrocarburos. Cabe aclarar que en los últimos 7 años no hubo acto alguno, según nuestros registros de archivo.

Armando Cabral