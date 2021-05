Tierra del Fuego podría entrar en default por la deuda de 200 millones que dejó Bertone.

Los acreedores o tenedores de bonos de deuda de los 200 millones que la legislatura le aprobó a Rosana Bertone en 2017, podrían reclamar el pago total de la deuda, casi 9 millones de dólares en un plazo de 180 días, a raíz de la falta de información que la provincia debió enviar al Banco New York Mellon, se trata de los certificados de ingreso y egreso (2020) deben llevar el visto del Tribunal de Cuentas, mientras proyecciones del 2021 (presupuesto) la venia de la Legislatura provincial.

A continuación traducimos para nuestros lectores el informe fechado el día 3 de Mayo y que ya se encuentra en manos del propio Gobernador Gustavo Melella, el dosier pone a la provincia al borde de una crisis sin precedente.

Más allá de la falta de información el informe también habla de un “posible incumplimiento” en cuanto al pago de la cuota y servicios del crédito ya que al 17 de abril en la cuenta estipulada para debitar el total, faltó uno poco más de 1,5 millones de dólares.

La advertencia

Este Aviso contiene información importante que es de interés para los beneficiarios finales de los valores en cuestión. Si corresponde, se solicita a todos los depositarios, custodios y otros intermediarios que reciban este aviso que aceleren la retransmisión a dichos beneficiarios finales de manera oportuna.

Este aviso está siendo emitido por The Bank of New York Mellon como Fideicomisario, Registrador, Agente de Pagos Principal y Agente de Transferencias (“Fideicomisario”) bajo un contrato (“Fideicomiso”) con fecha del 17 de abril de 2017 entre la Provincia, el Fiduciario, El Bank of New York Mellon SA / NV, Sucursal de Luxemburgo como Agente de Cotización en Luxemburgo, Agente de Pagos y Agente de Transferencias, y Banco de Valores SA como Agente de Garantía en Argentina. Los términos en mayúscula utilizados en el presente y no definidos tendrán los significados asignados a dichos términos en el Contrato.

Defaults

Tenga en cuenta que existen incumplimientos en virtud de la Sección 6.1 (iv) del Contrato debido a que la Provincia no proporcionó al Fiduciario: i) un Certificado de Reservas para 2020, ii) Certificados de Producción mensuales para 2021; y iii) si lo aprueba el Tribunal de Cuentas y han transcurrido 90 días, un resumen del estado de ingresos y gastos para 2020. Además, la Provincia no ha proporcionado al Fiduciario ningún presupuesto y estado de ingresos para 2021 si lo aprueba la legislatura de la Provincia y han pasado 90 días.

De conformidad con la Sección 6.1 del Contrato, estos incumplimientos se convertirán en Eventos de Incumplimiento si la Provincia no logra subsanar los incumplimientos dentro de los 60 días posteriores a que el Fiduciario haya dado aviso por escrito a la Provincia oa la Provincia y al Fiduciario por mayoría. de los Títulos de Deuda.

El Fiduciario no tiene la intención de proporcionar una notificación por escrito a la Provincia de conformidad con la Sección 6.1 del Contrato de Fideicomiso, a menos que así lo indique al menos la Mayoría en el monto total de capital de los Títulos de Deuda Pendientes.

Posibles incumplimientos

Además, el 17 de abril de 2021, la Fecha de Pago más reciente, el Fondo de Reserva del Servicio de la Deuda no fue Totalmente Financiado, y si continúa sin estar Totalmente Financiado durante los 180 días consecutivos a partir de entonces, se producirá un Evento de Incumplimiento. El servicio de la deuda. El Fondo de Reserva tiene actualmente un saldo de $ 6,958,599 y el requisito actual es de $ 8,468.000,12 otorgado por el Agente de Garantía Argentino, se producirá un Evento de Incumplimiento.

Diverso

Tenga en cuenta que ninguna de las disposiciones del Contrato de Fideicomiso requiere que el Fiduciario gaste, anticipe o arriesgue sus propios fondos o incurra en responsabilidad financiera personal en el desempeño de cualquiera de sus funciones o en el ejercicio de cualquiera de sus derechos o poderes.

Tenga en cuenta que lo anterior no tiene la intención y no debe interpretarse como asesoramiento de inversión, contable, financiero, legal o fiscal por parte del Fiduciario o en su nombre, o sus directores, funcionarios, afiliados, agentes, abogados o empleados. Se insta a cada persona que reciba este aviso a que lo revise cuidadosamente y que busque el consejo de sus propios asesores con respecto a los asuntos establecidos en este documento.

El Fiduciario puede concluir que una respuesta específica a consultas particulares de Tenedores individuales no es consistente con la diseminación equitativa y completa de información a todos los Tenedores. Los titulares no deben confiar en el Fiduciario o en este aviso como su única fuente de información.

Si los Tenedores tienen alguna pregunta sobre este aviso, pueden comunicarse con Gary Bush, Vicepresidente, o gary.bush@bnymellon.com.

The Bank of New York Mellon, como administrador

Nota: Los números CUSIP que aparecen en este documento se han incluido únicamente para la conveniencia de los titulares de los Bonos. El Bank of New York Mellon no asume ninguna responsabilidad por la selección o el uso de dichos números CUSIP y no garantiza la exactitud de los números CUSIP enumerados anteriormente o impresos en los Bonos.

¿Qué es el default de la Argentina?