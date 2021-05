LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA CONTROLARÁ EL USO DE NEUMÁTICOS DE INVIERNO

El secretario de Gobierno municipal, Pablo García, manifestó al respecto que “a partir de distintas situaciones que advertimos de conductores que no cuentan en sus vehículos con las cubiertas con clavos o sílicas, desde la Secretaría y el área de Transporte municipal vamos a implementar desde este viernes operativos para verificar el uso de las mismas para transitar en época invernal”.

“Los controles, que tendrán continuidad durante los próximos días, tendrán lugar en distintos sectores de Ushuaia en distintos horarios”, afirmó.

García sostuvo que “el intendente Walter Vuoto nos pidió que tengamos presencia en la calle controlando el cumplimiento de la normativa vigente para que nuestros vecinos y vecinas, por una cuestión de seguridad, tengan los vehículos en condiciones de circular en esta época del año en la que la transitabilidad se complejiza”.

Por otra parte, a través del área de Tránsito la Municipalidad de Ushuaia lleva adelante los controles habituales en distintos sectores de la ciudad, a lo que sumó operativos para verificar el cumplimiento de la restricción de la circulación desde las 18, una de las medidas preventivas que se implementó a nivel nacional para evitar la propagación del COVID-19.

Darío González, director de Tránsito, señaló que desde la entrada en vigencia de la medida “realizamos controles para determinar si se cumple con la medida”, que incluyen también “la verificación de documentación y test de alcoholemia”.

El funcionario manifestó en FM Master’s que “notamos que se respetó muchísimo la circulación después de las 18” y además “el balance es bueno en el sentido de que no se labraron muchas infracciones y tampoco hubo muchos casos de acoholemia positiva”.

González evaluó que el hecho de que no haya actividad nocturna “generó una reducción de casos positivos, pero aun así se dan algunos incluso durante el día, por lo que actuamos en consecuencia”.

En función de ello, dijo que “apelamos a la responsabilidad de la gente para que no consuma alcohol si va a manejar, y que circule con la documentación correspondiente”, y recordó que “la restricción se extiende hasta el 30 de mayo por lo que vamos a continuar con los controles para que se respete”.

Por último, indicó que desde Tránsito “también estamos apoyando a la gente de Servicios Públicos que está trabajando en el Operativo Invierno despejando la nieve de las calles de la ciudad”.