IDEA renueva autoridades y presenta su agenda anual

En la elección anual de autoridades que se organizaron de forma remota, se renovó el Directorio de IDEA. Roberto Murchison renueva su cargo como Presidente del Grupo Murchison; como Vicepresidente 1° a Daniel Herrero, Presidente de Toyota Argentina; y como Vicepresidente 2° a Paula Altavilla, Country President de Argentina, Uruguay, Paraguay de Schneider Electric. También integran el directorio Guillermo Lipera, Socio Gerente de Bulló Abogados como Secretario y Silvia Bulla, Presidenta de Danisco Argentina y Dir. de Recursos Humanos para N&B Latam como Tesorera de la entidad.

“Asumo una vez más el compromiso de liderar IDEA como un gran desafío personal en un contexto de aprendizaje continuo. Creemos que nuestro país se encuentra en un punto de inflexión para delinear nuevos caminos que fomenten el desarrollo y es por eso que desde IDEA seguimos trabajando en la apertura de espacios de encuentro y diálogo plural para contribuir a la sociedad con propuestas concretas que generen cambios.”, explicó Roberto Murchison.

Entre las acciones que se destacan en la agenda de IDEA este año se encuentra la iniciativa actuAR APRENDER, CONECTAR Y TRABAJAR UNIDOS POR ARGENTINA, un proyecto que tiene como propósito la promoción del trabajo formal y el desarrollo de la economía popular para fortalecer a personas socioeconómicamente vulnerables de la Argentina. “La generación de empleo es el norte de oportunidades que necesita la Argentina para contrarrestar las dificultades originadas por la pandemia, los índices de pobreza y la falta de crecimiento. Estos nuevos puestos de trabajo necesitan de un accionar proactivo y de consensos para construir un país más integrado “, comentó al respecto Daniel Herrero.

En junio tendrá lugar Experiencia IDEA Management, el principal evento de la comunidad empresarial destinado a presentar las tendencias del Management a nivel global y local. “Es una gran oportunidad para vivir una experiencia de aprendizaje, interacción y networking en relación con las transformaciones que se están produciendo como consecuencia de la pandemia en el mundo de los negocios y en nuestra sociedad y qué rol tiene el liderazgo en este momento”, agregó Silvia Bulla.

Experiencia IDEA Agroindustria, que tendrá lugar en el mes de agosto, será un espacio de encuentro y debate para lograr las mejores condiciones que fomenten el desarrollo del país. Por último, el 13, 14 y 15 de octubre será la cita con el 57° Coloquio IDEA, que en su edición 2021 abordará los caminos posibles para el desarrollo económico sustentable en Argentina. “Las empresas ocupan un rol fundamental en la generación de empleo y son indispensables para salir de la crisis. IDEA representa la voz de más de 500 empresas, desde pymes hasta multinacionales, de gran parte del territorio nacional y de distintos sectores productivos y de servicios. Es responsabilidad de los empresarios seguir trabajando e invirtiendo para generar desarrollo en nuestro país y para ello es necesario el fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas”, resaltó Paula Altavilla, presidenta del 57° Coloquio.

“El objetivo primario de IDEA es, fue y será, la generación acuerdos sobre temas que considera esenciales para el fortalecimiento de la República. Para atraer inversiones resulta necesario contar con instituciones sólidas que generen confianza, y que asimismo garanticen su perdurabilidad y respeto, independientemente del gobierno del momento. Y eso se construye a través del diálogo plural con todos los miembros de la sociedad”, argumentó Guillermo Lipera.

Por su parte, las áreas de IDEA Pyme, IDEA Joven, Escuela de Negocios y la Red de Profesionales (compuesta por 15 redes temáticas de profesionales en CABA y 5 en Rosario), realizan continuamente actividades con eje en diversidad, sustentabilidad, capital humano e innovación, con el objetivo de impulsar la colaboración entre profesionales de distintas áreas y ser pionera en capacitación empresarial.

El nuevo directorio está compuesto por 35 miembros directores entre dueños de empresas, CEOs y altos ejecutivos pertenecientes a diferentes sectores empresariales.

Directorio de IDEA

Presidente: Roberto J. Murchison: Presidente, Grupo Murchison

Vicepresidente 1º: Daniel Herrero: Presidente, Toyota Argentina

Vicepresidente 2°: Paula Altavilla: Country Presidente Argentina, Uruguay, Paraguay de Schneider Electric

Secretario: Guillermo Lipera, Socio Gerente, Bulló Abogados

Tesorera: Silvia Bulla, Presidenta de Danisco Argentina y Dir. de Recursos Humanos para N&B Latam

Directores:

Roberto Alexander, Presidente y Gerente General, IBM Argentina

Verónica Andreani, Directora, Grupo Logístico Andreani

Héctor M. Aranda, Vicepresidente, Grupo Clarín

Martín A. Berardi, Presidente, Ternium Argentina S.A.

Miguel C. Blanco, Director General, Swiss Medical Group

Claudia Boeri, CEO, SAP Región Sur de Latinoamérica

Mariano Bosch, co- fundador y CEO de AdecoAgro.

Gerardo Cartellone, Presidente, A16 S.A.

Fernando J. Cóccaro, Socio Líder de Assurance, E&Y

María Inés Del Gener, CEO Marketplace Cono Sur; Deloitte & Co S.A.

Alejandra Ferraro, Directora de Recursos Humanos, Accenture S.R.L

Marcelo R. Figueiras, Presidente, Laboratorios Richmond S.A.C.I.F.

Carola Fratini Lagos, Regional Head of Commercial Insurance (CI), Latin America, Zúrich

Néstor R. García, Director Ejecutivo, KPMG

Carolina García Zuñiga, Socia, Price Waterhouse Argentina

Cecilia Giordano, Presidenta & CEO Mercer Argentina, Uruguay & Paraguay

Javier Goñi, Gerente General, Ledesma S.A.

Enrique Humanes, Director, El Albardonbio

Fabián Kon, CEO, Banco de Galicia y Buenos Aires

Teófilo Lacroze, CEO, Raizen Argentina

Juan A. Marotta, CEO, HSBC Bank Argentina

Carlos A. Moltini, Director, Telecom Argentina S.A.

Francisco C. Ortega, Senior Partner, Managing Partner de McKinsey & Company

Guillermo Pérez, Presidente y CEO, Grupo GNP

Brenda Puig, Directora Sr de Legales, Mercado Libre

Federico Rava, Presidente, Telefónica de Argentina S.A.

Claudio Rodríguez, Socio Director, Sinteplast S.A.

Luis M. Julio Saguier, Director Ejecutivo, S.A. La Nación

Silvia Tenazinha, Gerente Principal Banca Comercial, Banco Santander

María Eugenia Tibessio, Presidenta, DuPont Argentina

Síndicos Titulares: Alberto A. Allemand; Ignacio González García, Mirta Maletta

Síndica Suplente: Adriana Calvo