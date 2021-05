Argentina: 1 de mayo Día Internacional del trabajo, sin trabajo.

Rio Grande 01/05/2021.- Desde 2019 a la fecha el desempleo en Argentina ha tenido un aumento exponencial y preocupante que ha llevado a pais a figurar entre los 10 países de Miseria Económica Global, según Steve Hanke, de la Universidad Johns Hopkins. Aun en esta situacion hay una clase dirigente y me refiero a toda, que no se redujo salarios, ni acepto achiques, cuando los despidos, suspensiones, cierre de todo tipo de comercios siguen a la orden del día, si los vemos en las redes sociales paveando permanentemente, pero en realidad el 99% no ha hecho ni el mas mínimo aporte para solucionar esta crisis o al menos aliviarla un poco.

Según Hanke, los datos que compiló para la Argentina son desempleo de 11,8%, inflación de 44% (tasa anualizada de fines de 2020), tasa de interés del 29,4% anual y caída del PBI per cápita del 9,8%. El valor resultante, 95 puntos, es igual al que surgiría de sumar tasa de desempleo del 11%, inflación del 36% y tasa de interés del 37% anual, más caída del PBI por habitante del 11%, más en línea con los datos oficiales del Indec.

En este informe seguramente van a encontrar más de una razón para no festejar nada y sobre todo aquellos que si tienen empleo, a cuidarlo más que nada en su vida, porque perderlo hoy es entrar en la más absoluta incertidumbre y volver a recuperarlo, prácticamente imposible. Vaya como ejemplo la cafetería de Buenos Aires que publicó un aviso pidiendo dos mozos y se presentaron 1500 personas. Casos como estos hay millones hoy.

Nuestra provincia no es ajena a esta situación y seguramente también habrán visto colas por un empleo y miles de avisos en redes sociales de gente que en medio de este desastre trata de sobrevivir vendiendo desde su ropa, hasta muebles, pasando por tartas, pan, empanadas, comidas varias, barbijos, artículos de limpieza, y miles de artículos más. Participando en ferias de todo tipo, sin dejar de remarcar que miles también reciben ayudas del estado como IFE, AUPH, planes PEL, RED SOL, etc.

Si a esto le sumamos la inflación de un 44 % que también encontraran en este informe, tenemos la tormenta perfecta para que, al menos en el mediano plazo, las cosas no cambien demasiado.

Todo esto se fundamenta con datos oficiales que verán más abajo, ayudas del gobierno nacional y provincial, que ya no alcanzan para cubrir ni el mínimo necesario para alimentarse. En ese estado se encuentran 20 millones de personas, 6 de cada diez niños son pobres, la desocupación es del 11%. Evidentemente no hay nada que festejar.

Los datos oficiales de 2020 y 2021.

Tasa de desocupación.

La información proviene de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). En el cuarto trimestre de 2020, la tasa de actividad se ubicó en 45,0%; la tasa de empleo en 40,1%; y la tasa de desocupación en 11,0%.

INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina. Los resultados del segundo semestre de 2020 correspondientes al total de aglomerados urbanos registraron que el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 31,6%; en estos residen el 42,0% de las personas.

La pobreza alcanzó al 40,9% de la población argentina en el primer semestre de 2020. El país sudamericano alcanzó uno de los peores índices semestrales de pobreza e indigencia en su historia. En cuanto a los grupos de edad, 56,3% de las personas de 0 a 14 años son pobres.

42% de pobres en 2020, 45% en 2021.

En el año de la pandemia y la cuarentena, la pobreza llegó al 42% y afecta a 19,4 millones de personas. Así lo informó el Indec en referencia al segundo semestre del 2020, frente al 35,5% del mismo período del 2019; en tanto, la indigencia llegó al 10,5%; es el nivel más alto desde 2004; en el último trimestre, habría trepado al 45%

Desocupación en Argentina

Tasa de empleo: calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total de referencia (de 14 años y más). Tasa de desocupación: calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa (de 14 años y más).

La tasa de desocupación se calcula expresando la cantidad de personas desocupadas como porcentaje del total de personas en la fuerza de trabajo. … Por lo tanto, para medir la tasa de desocupación es preciso medir tanto la ocupación como la desocupación (antiguamente denominadas empleo y desempleo, respectivamente).

Subocupación es un concepto relacionado con lo laboral, con el mundo del trabajo. … O sea, la persona trabaja menos de 35 horas por semana, y podría tener otro trabajo complementario o sustituir el que tiene por otro de mayor cantidad de horas, para arribar al pleno empleo.

Tasa de desempleo oculto.

Comprende a las personas que no tienen una ocupación, que, teniendo deseos de trabajar, no realizan la búsqueda activa; por lo que no forman parte de la Población Económicamente Activa. … Los Desempleados Ocultos forman parte de la Población Económicamente Inactiva (PEI).

Según la CEPAL, la pobreza en la Argentina trepó al 38,8% y el desempleo superó el 20% por la pandemia El organismo que depende de Naciones Unidas afirmó que el país ya estaba “en una situación económica particularmente vulnerable” antes de la crisis sanitaria y destacó al IFE como medida para amortiguar el impacto del Covid-19.

La Argentina volvió a figurar en el Top 10 del Índice de Miseria económica global Steve Hanke, de la Universidad Johns Hopkins.

Negar esta realidad no ayuda en nada y seguir haciendo asistencialismo tampoco, es obvio que faltan ideas, también empieza a faltar dinero, pero algo si tenemos claro, es que ya no se pueden seguir tirando tarifazos todos los meses, no se pueden pagar más aumentos de impuestos y servicios, porque la carrera detrás de la inflación la está perdiendo todo el pais, todo el pueblo, todos los que quieren trabajar pero que a raíz de políticas perimidas y alejadas del mundo real, han hecho huir cientos de empresas que hoy están en otros países de la region, la batalla contra la industria agropecuaria, empresarios, monotributistas, emprendedores, todo hace que la situación hoy sea insostenible. Aun así, desde las más altas esferas del gobierno nacional se hace oído sordo a todo esto y se redobla la apuesta con una provocación permanente, cuando con castigos a los que no piensan igual o no le son funcionales a una política que ha quedado claramente demostrada que no se puede seguir aplicando, ni aquí ni en ningún otro pais.

Aun así y para quienes tienen trabajo, que tengan un buen día.

Armando Cabral