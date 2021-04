No habrá nuevas restricciones en Tierra del Fuego: «vamos a hacer algún ajuste en lugares cerrados y actividades recreativas», dijo Melella

El Gobernador Gustavo Melella, luego de haber mantenido una reunión con primeros mandatarios patagónicos, y también luego de haber analizado las medidas que se han tomado en Nación, pero que sobre todo son para mitigar la segunda ola de coronavirus en el AMBA y provincia de Buenos Aires, el Primer Mandatario Fueguino confirmó: «vamos a hacer algún ajuste en lugares cerrados y actividades recreativas, pero insistiendo mucho en los cuidados y respeto de protocolos».

«Pedimos el cuidado, la responsabilidad personal y siguiendo los protocolos. No vamos a cerrar nada», dijo en declaraciones a Aire Libre.

Este fin de semana se resuelve el pedido de PCR para el ingreso a la provincia

Otro de los puntos sobre los que fue consultado Melella, fue por los controles para el ingreso a la provincia, y expresó: «nuestra provincia es distinta, estamos trabajando para hacer los test en el Aeropuerto y pedir el PCR o el antígeno es muy complejo, porque están sobrecargados de trabajo, y estamos definiendo en este fin de semana si lo vamos a pedir o no».

«Todo el mundo fue aprendiendo con esta pandemia, están los controles, tiene que haber responsabilidad personal, pero si te juntas en lugares no permitidos, de forma no permitida, no sirve», dijo Melella.

«Es cierto que nosotros tenemos que ajustar las clavijas en el control de ingresos».

Los hisopados a camioneros comenzaron a dar positivo

Así lo indicó el Gobernador Melella al ser consultado sobre el conflicto que se suscito en Punta Delgada y recién ayer tuvo una resolución.

«Estaban juntos y eso iba a traer un problema fuerte, y se están haciendo los testeos y están dando positivos y se los está aislando», dijo como tema principal y vinculado a la situación sanitaria.

«Los testeos que hace la provincia, que hace el municipio ayuda a detectar los casos», mientras tanto «en Nación están muy preocupada por la situación del AMBA, hoy nuestro sistema hospitalario esta bien pero tenemos que cuidarlo», volvió a decir.

Seguirá el dictado de clases

Teniendo en cuenta la situación sanitaria de Tierra del Fuego, Melella fue contundente y sobre el dictado de clases, dijo: «las clases van a continuar de la misma manera, los contagios se han dado fuera de la escuela. Los docentes, no docentes, los chicos, cumplen muy bien los protocolos, lo están haciendo muy bien. Hoy podemos seguir, más adelante veremos si se toman otras medidas»

Acerca de la situación edilicia de los establecimientos educativos, el Gobernador expresó: «anoche se lo dije al responsable de Infraestructura Escolar que busquen la solución definitiva, y tiene que ser rápida la solución, eso quedamos anoche que iban a apurar los procesos para la compra de los elementos de calefacción de los distintos establecimientos educativos».

Coparticipación: «Si hay demora, es de 30 días de coparticipación»

Otro de los temas en danza por estos días, es el reclamo del pago de fondos coparticipables a los Municipios de la provincia.

«Primero aclarar algunas cosas, el Gobierno no esta demorando o no enviando los fondos de coparticipación y esta no es la situación. Si hay demora, es de 30 días de coparticipación. No hay intencionalidad de nada. La provincia ha hecho un gran trabajo, luego se liquida los definitivos, antes se demoraban hasta un año, y ahora no. Está la deuda, no la desconocemos y no son los números que se dicen desde distintos lados. Lamento que haya habido mucha violencia, en algunos es volver a la vieja política que no queremos, pero le pido que dejen la violencia institucional y política que no corresponde», pidió Melella.

«Estamos trabajando con Nación para poder cancelar lo que se le debe a los Municipios y terminar con esta discusión. Esta discusión viene del gobierno anterior, anterior, anterior. No tengo problema en que haya reclamos, pero no con violencia institucional», volvió a reiterar.

Asimismo, el mandatario aclaró: «No es que no se pueda pagar salarios, si estamos trabajando con el Gobierno de la Nación para poder cancelar la deuda con los Municipios, y puedan llevar adelante los planes de gestión que es para lo que fueron elegidos».

«No vamos a hacer un pase masivo a planta»

Otra de las consultas realizadas a Melella, fue acerca de la situación del personal de planes que pide sean ingresados a Planta del Gobierno Provincial.

«En Salud hay vacantes para enfermeros, para médicos, pero de a poco se hace con los distintos sectores. Los PEL, nosotros no vamos a hacer megapase, son 275 personas, si los más antiguos, los que estén en condiciones, de acuerdo a los criterios con desempeño en el Estado ir incorporándolos, pero no vamos a hacer un pase masivo a planta», aseguró.

Vacunas

«Nosotros tomamos la decisión de vacunar al sistema sanitario y luego a la población de riesgo, por eso se vacuno a los mayores de 60, a todos entre 18 y 59 años con factores de riesgo, somos una de las provincias que alcanzamos el mayor nivel de vacunación, ahora personal estratégico mayor de 45, y hemos decidido dejar de lado el personal estratégico de planta política porque nos parece que no corresponde, pero todas las vacunas que lleguen serán destinadas a estos sectores», aclaró Melella.

«Quiero felicitar a todos en el programa de vacunas, que están llevando adelante su labor con mucha responsabilidad, y estamos en busca de más vacunas para vacunar a toda la población en general».

«La decisión es conseguir más vacunas, pedir al sector privado que nos ayuden, no es fácil, hay vacunas que tiene compromiso con el Gobierno Nacional, pero estamos tratando y venimos avanzados», refirió.

Se irá eliminando la entrega de módulos y se pasará a la entrega de tarjetas para compras a beneficiarios

Por otro lado, Melella fue preguntado acerca de la entrega de módulos alimentarios, y el sinnúmero de quejas y reclamos que acarrea, al entrega en tiempo y forma a las distintas familias.

«Vamos a ir eliminando los módulos, de a poco vamos a pasar al uso de tarjetas para que cada vecino compre los productos que no vienen en sus módulos. De esta manera, se distribuye más el dinero, porque sino siempre son 4 o 5 los beneficiados», indicó, a la vez que aseguró que la compra de mercadería y armado de módulos lleva mucha logística, por lo que conviene entregar tarjetas a los beneficiarios.

Por último, el Gobernador Melella habló sobre los planes PEL y un posible aumento: «se esta cruzando información con otros sistemas, y una vez que termine eso vamos a ver como avanzamos en el aumento de esos planes».

Fuente: tarde pero Seguro.-