LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA REPUDIÓ DESTROZOS EN LOS PLAYONES DEL ESPACIO DEPORTIVO SCHULZ

Repudia los destrozos realizados en el playón deportivo Schulz, ubicado en Darwin, entre Vernet y Beauvoir, donde personas desconocidas rompieron de manera intencional parte de la cancha de básquet.

La secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad, Dra. Gabriela Muñiz Siccardi advirtió que “realmente esperamos que estas conductas no vuelvan a repetirse, hacemos las obras con recursos que son escasos como todos saben, construimos y mejoramos espacios públicos para el disfrute de todos nuestros vecinos y vecinas de todas la edades y es necesario construir responsabilidad y solidaridad comunitaria”.

“Cuando podamos, colocaremos otro tablero de básquet, que no será un tablero profesional como el que habíamos puesto inicialmente en el playón. La verdad que es una pena que se produzcan este tipo de conductas que, indudablemente, no tienen que volver a ocurrir. Es necesario que dentro de nuestras casas, con nuestros seres queridos podamos fortalecer la conciencia sobre una ciudad para todos y para todas”, indicó.