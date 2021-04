INICIA ESTE JUEVES LA CAMPAÑA DE HISOPADOS A DEMANDA ESPONTÁNEA EN EL CENTRO MODULAR SANITARIO DE USHUAIA

En el marco de la puesta en marcha del Centro Modular Sanitario de la ciudad de Ushuaia, la directora Provincial de Emergencia, Emilia Galli, dio detalles de la campaña de hisopados a demanda espontánea que estará iniciando mañana jueves orientada a aquellas personas que tengan la intención de conocer si son covid positivo o no.

“La idea es realizar hisopados a demanda espontánea, lo que significa que aquellos pacientes o personas tengan la duda si tienen o no tienen Covid-19, que tuvieron contacto estrecho y no presentan síntomas, o aquellas personas que no tuvieron el contacto pero desean testearse, podrán realizarse la prueba en el Centro Modular”, detalló Galli.

Asimismo, especificó que “a las personas que tuvieron contacto estrecho sin presentar síntomas se les va a exigir que para el hisopado tengan su alta de aislamiento, es decir, que estuvieron previamente aislados y no presentaron sintomatología asociada a la enfermedad, deben cumplir con el aislamiento antes de asistir al testeo y en caso de tener los síntomas, deberán comunicarse al 107”.

Respecto al mecanismo de atención, la funcionaria delineó que “va a ser totalmente voluntario, al ingresar al lugar los va a atender personal administrativo, luego se van a comunicar con cada paciente que se tomó la muestra para completar una planilla epidemiológica, sea positivo o sea negativo el resultado es necesario hacer la carga en el Sistema Nacional SISA”.

La toma de muestras se realizará de lunes a viernes de 12 a 15:00 horas, en la intersección de la avenida Maipu y Fadul.

Este nuevo dispositivo se suma a los que se vienen realizando en la ciudad de Ushuaia en la Escuela Nº 15 y al domicilio de las personas que se comunican al 107, como así también al dispositivo municipal, todas estas acciones están destinadas a la detección temprana de casos y los aislamientos preventivos oportunos.

En relación a las implicancias de la campaña respecto al control de la pandemia, Galli celebró que se dé comienzo a esta etapa y dijo que “vamos a tener una mayor cantidad de muestras, lo que consideramos muy positivo, también tenemos varios pacientes asintomáticos, con lo que los hisopados espontáneos nos van a permitir captar si tenemos algún positivo y ponerlo en aislamiento rápidamente”.

Por su parte, la Directora de Atención Primaria Zona Sur, Alejandra Alfaro anunció que el Consultorio Covid ya comenzó a funcionar en el Hospital Modular y que se “se está brindando la misma atención que hasta ayer se daba en el Albergue Municipal”.

Según señaló Alfaro “se trata de la posibilidad de hacer consultas médicas en pacientes que son positivos de Covid o sospechosos, proponiéndoles una consulta telefónica inicial, como para poder intercambiar datos como de cuándo empezó la enfermedad, qué síntomas tiene y si hay factores de riesgo, cuando aparecen indicios que dan a entender una evolución anormal, se citan con un turno programado al paciente, a lo que nosotros llamamos Consultorio Covid”.

Del mismo modo, recordó que “esta atención para pacientes con Covid se realizaba desde diciembre del 2020 hasta ayer en el Albergue Municipal, a partir de hoy está funcionando en el Hospital Modular”.

Vinculado al mecanismo de atención, la doctora explicó que “los pacientes llaman inicialmente al 107, y el mismo servicio les ofrece esta alternativa de control médico telefónico inicialmente, esto se hace a través de tres líneas telefónicas, 02901 412800 – 02901 404305 – 20901 584345, todos los días de 10 a 18 hs., si algo nos generase alguna duda, se cita al paciente a un consultorio que tenga una circulación restringida, ya que sabemos que pueden contagiar”.