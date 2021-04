Enacom autoriza un aumento de $53 en el abono de TV satelital

Alguna de las empresas avisaron a sus clientes que iba a haber un aumento de precios, pero hasta que ese aumento o cualquier otro no esté autorizado por dicho organismo, no se puede aplicar.

Una vez que se anuncie cuánto y para cuándo va a ser el aumento, aquellas empresas que no hayan respetado el aumento anterior o que no hayan dado la Prestación Básica Universal, tampoco van a poder aumentar.

La firma DirecTV hizo una presentación ante el Enacom donde reseña el escenario descripto, los mayores requerimientos y las externalidades del mercado, los que hacen que diversos costos adicionales, vinculados a la operación del servicio, tengan un impacto apreciable en el aseguramiento de su prestación.

La solicitud efectuada, en cuanto a sus alcances y proyecciones, amerita tratamiento, aplicación y reconocimiento para todos los licenciatarios del servicio de comunicación audiovisual de televisión por suscripción satelital.

