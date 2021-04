EL MINISTERIO DE SALUD DUPLICA LA CANTIDAD DE HISOPADOS DIARIOS QUE SE REALIZAN A PERSONAS DERIVADAS A TRAVÉS DEL 107

El Ministerio de Salud de la provincia destacó el desarrollo de los operativos de hisopados que se vienen llevando adelante en el gimnasio de la Escuela Nº 15 de la ciudad Ushuaia. Esta semana se duplicó la cantidad de personas atendidas, ya que se está hisopando entre 80 y 100 personas por día.

Tras señalar que la tarea se realiza de lunes a sábado, a partir de las 8 de la mañana, el Referente del equipo de hisopadores, Mario Castro, observó el aumento de personas hisopadas donde “en principio se atendía un promedio entre 40 y 60 personas, pero actualmente ese número de incrementó considerablemente”.

En ese sentido, recordó la importancia que “cada vecino y vecina como ciudadanos y como sociedad, cumplamos las medidas sanitarias, seamos responsables en el uso de tapaboca, lavado frecuente de manos, mantengamos el distanciamiento social y respetemos los protocolos vigentes”.

El equipo a cargo del operativo está compuesto por 3 hisopadores, una Técnica que se encarga del procesamiento de los test, además de kinesiólogos, médicos y enfermeros que acompañan el trabajo.

El Profesional aclaró que la atención en el lugar no es por demanda espontánea sino que “únicamente se hisopa a las personas que son derivadas por el 107, que es donde se generan los ‘listados cerrados’ y a partir de ello se establece la atención en dos turnos de 50 individuos (uno a partir de las 8.20 y el otro de las 9.40), porque es la capacidad de procesamiento que tenemos”.

Castro explicó que “a las personas que dan positivo se las notifica en el momento y se les indica cuáles son los pasos a seguir, el aislamiento que deben hacer y los números de contacto de la Guardia establecida para COVID”.

En cuanto a los resultados negativos, señaló que a esas personas “se las vuelve a hisopar y la muestra va a Laboratorio para garantizar que no haya un falso negativo”.

El funcionario aclaró que el Gimnasio de la Escuela Nº 15 “está ubicado frente al establecimiento educativo, con ingreso propio, independiente del edificio donde los chicos asisten a clases”, por lo que “están garantizadas todas las normativas de seguridad previstas en el protocolo, y no ponemos en riesgo a ninguno de los estudiantes”.