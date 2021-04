Concejo Deliberante de Rio Grande Concejales repudiaron los dichos de Patricia Bullrich sobre las Islas Malvinas

Comunicado

Ante las lamentables expresiones vertidas por la Presidenta del PRO, Patricia Bullrich, referidas a entregar las Islas Malvinas a cambio de vacunas Pfizer, los Concejales de Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, manifestamos nuestro más enérgico repudio a los dichos irresponsables de la representante de la oposición. Si hay un asunto que debe unir a todos los argentinos de bien, ese es la defensa acérrima de la soberanía de la Patria, la memoria y el honor a nuestros Caídos en combate y Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Por lo que resulta imposible permitir cualquier idea o intención de utilizar como moneda de cambio nuestros derechos soberanos sobre nuestras Islas Malvinas y cualquier otra zona de nuestro territorio y mares patrios.

En un tema tan caro al sentir argentino, no se pueden largar palabras tan livianamente, para después retractarse y pretender que nuestro pueblo no ha sentido la ofensa, que no hay daño a reparar o que nada ha sucedido.

No es un tema menor que la principal fuerza política de la oposición nacional exprese como al pasar, la posibilidad de entrega de nuestras Islas Malvinas. Esas son las gravísimas y erróneas actitudes que marcan precedentes, que desconciertan a una América Latina unida acompañando nuestro justo reclamo y que solo sirven a los deseos de quienes usurpan nuestro territorio y explotan y depredan nuestros mares.

Hechos como este, no pueden ser minimizados, relativizados, mucho menos ignorados, puesto que entendemos que las políticas de estado relacionadas con la soberanía argentina no pueden permitir fisuras con origen en ninguna expresión política de nuestro país.

Los concejales de Río Grande, “Capital Nacional de la Vigilia por la Gloriosa Gesta de Malvinas” afirmamos:

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán siempre Argentinas y Fueguinas”.

La Soberanía Nacional no se negocia