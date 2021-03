SUPUESTA DEUDA POR COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL: “SON MERAS ESTIMACIONES QUE DEBIERAN EXPLICAR QUIENES LAS DIFUNDEN”

Sobre las manifestaciones que aseveran una supuesta deuda de 500 millones de pesos por parte del Gobierno provincial, Guardamagna sostuvo que “hay que entender que hay un procedimiento administrativo que no es automático detrás de cada una de las rendiciones coparticipables”. Asimismo señaló, que este año el monto estimado coparticipable a los Municipios será de más de 11 mil millones de pesos.

En esta línea, el funcionario provincial indicó que “desde la provincia generamos informes de coparticipación semanales, los cuales están publicados en el portal de Gestión Transparente, en los mismos tenemos plasmadas cómo son las distribuciones que se van realizando semanalmente, lo que está arrojando al día viernes pasado un total 1.952 millones de pesos transferidos entre los tres municipios” y precisó “Río Grande lleva recibidos unos 933 millones de pesos, el Municipio de Ushuaia tiene 862 millones de pesos y el Municipio de Tolhuin 156 millones de pesos”.

“Respecto de lo que son las afirmaciones de deuda, son meras estimaciones que debieran explicar quienes las difunden”, remarcó Guardamagna, y prosiguió que “nosotros tenemos una regularidad, una transmisión constante de los recursos de coparticipación, que a medida que se van registrando, se transfiere”.

Asimismo, subrayó que “para tener un proceso administrativo transparente donde uno pueda registrar correctamente los recursos y generar las transferencias correspondientes, hay que respetar tiempos administrativos” y profundizó que “es un tiempo administrativo que hoy está en un promedio de entre 17 y 24 días, dependiendo del recurso, porque depende si es recurso provincial o recurso nacional, tienen tiempos diferentes, que antes estaba alrededor de los 45 días”.

En relación a esto, el Funcionario consideró que “la verdad es que hemos hecho un trabajo enorme de optimización del trámite administrativo, gracias a que tenemos el expediente electrónico y nos permite trabajar con mucha más rapidez, pero los plazos que tiene la administración para registrar los recursos y después transferirlos no los podemos obviar”.

Al hablar sobre la supuesta deuda, manifestó “el año pasado se han transferido 8.200 millones de pesos de recursos coparticipables, de los cuales 7.500 millones correspondían al año 2020 y unos 600 millones de pesos que correspondían a trámites que no se habían pagado del año 2019”.

A su vez, el Funcionario insistió que “acá se transfiere regularmente” y afirmó que “este año van a ser alrededor de 11.700 millones de pesos, que no es un dato menor”.

“Las deudas que a veces sostienen los municipios, no las tenemos por esos montos ni con esas demoras”, agregó el subsecretario de Planificación Presupuestaria y finalizó que “habría que ver en los municipios de dónde surgen los números que denotan estos títulos que debemos 500 millones de pesos a cada municipio, porque la verdad es que tenemos los números publicados y sabemos lo que estamos transfiriendo, y no generamos ningún tipo de demora más que el del trámite administrativo y la registración. Los recursos se certifican y se transfieren”.