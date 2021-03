SEMANA SANTA CUIDADA: GOBIERNO CONVOCA A DIFERENTES SECTORES PARA SEGUIR TRABAJANDO EN PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN

En este sentido, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón precisó que “coincidimos en la importancia que entre todos seamos agentes multiplicadores del mensaje que esta pandemia no terminó, por lo que debemos continuar siendo responsables individual y socialmente”.

Ante esto, la Ministra manifestó la preocupación del Gobierno por esta posible segunda ola, entendiendo que “ojalá no llegue, pero si vemos lo que sucedió a nivel mundial, será inevitable, por eso continuamos llevando adelante diversas acciones y reiterando la importancia de cumplir con los protocolos particulares y generales; usar tapaboca; tener aislación en ambientes cerrados y respetar el distanciamiento social”.

“Hoy tenemos dos situaciones para poder controlar esta segunda ola. Por un lado la vacunación, donde la Provincia está muy bien posicionada, y en la medida que vamos recibiendo, se va a ampliando el rango etario para alcanzar a todos” precisó Chapperón.

Y por otro lado, indicó que “nos hemos puesto de acuerdo con los municipios de Ushuaia y Tolhuin, ya que se invitó a Río Grande pero decidió no participar, en ser agentes multiplicadores para no relajarnos y que ese mensaje llegue a la comunidad porque la pandemia no pasó y debemos seguir cumpliendo con las medidas sanitarias”.

Respecto al turismo y las medidas preventivas para esta “semana santa cuidada”, dijo que “sabemos que vamos a estar recibiendo turistas del país y también habrá turismo interno entre las ciudades producto de las actividades deportivas, por lo que seguiremos manteniendo diversas reuniones con los organizadores de los eventos para trabajar conjuntamente en prevención sanitaria”.

“También mantendremos reuniones con representantes de las cámaras hotelera; gastronómica; de comercio; de turismo y deportivas para seguir trabajando entre todos en prevención y cuidados sanitarios” concluyó.