“No hay vaciamiento, lo que nosotros queremos es traer medicamentos para nuestros afiliados y la farmacia y bajo ningún punto de vista hay negociados como sostienen. Nosotros tenemos una gestión transparente y uno de los problemas que tiene la farmacia es la forma de contratación que vienen haciendo de forma irregular y que no es de ahora, sino que viene hace años”, insistió Hruby.

En este sentido, la funcionaria sostuvo que “obviamente que el sistema es burocrático pero también tiene sus formas de contratación para casos de urgencia. Hemos tenido pedidos de enero del 2020 que han sido tramitados en marzo de ese año, llegan las autorizaciones en junio y se terminan pagando en octubre. Lo que tiene que entender el afiliado es que una contratación no la hace la Presidenta, sino el empleado que está a cargo”.

“Hay laboratorios que nos reclaman deuda por tres facturas y hablo de varios expedientes en la misma situación. Las facturas están en un cajón de escritorio sin ingresar y sin presentar. Hay laboratorios que reclaman deuda de 500 mil pesos y no nos envían las órdenes de compras que ya están autorizadas”, lamentó la Titular.

Frente a todo esto, “tomamos cartas en el asunto y vamos realizar una compra urgente de todos los tratamientos para que en una semana estén acá. Esto es una primera etapa y si estas personas que están hoy en las contrataciones no quieren trabajar, va quedar demostrado, vamos a demostrar que una compra con expediente no tiene que tardar 45 días y que se puede hacer en 5 días”, afirmó Hruby.

También Hruby aseguró que “no existe la compra de medicamentos tercerizados, nosotros tenemos convenios con farmacias que, en el caso que un medicamento no llegue, el director técnico o general averigua si ese medicamento se encuentra en disponibilidad para otorgárselo al afiliado y eso las farmacias convenidas nos lo facturan y eso ha generado las deudas”.