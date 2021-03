Legisladores radicales se refirieron al discurso del gobernador Melella

“Destacamos que gran parte de lo mencionado por Melella haya tenido relación con el Plan PROGRESO, la importancia que esta iniciativa tuvo para la economía de la provincia y de los diferentes sectores productivos y económicos: comercios, empresas, taxistas, etc. Además, el gobernador enfatizó que la iniciativa surgió de la oposición y en este sentido agradecemos que un proyecto de la UCR haya sido tomado como base de esta importante iniciativa”, manifestó Federico Sciurano, quien también valoró el anuncio de la nueva fase del programa de subsidios y créditos a partir del 1 de marzo.

Acerca de los temas del discurso, Martínez Allende expresó que “celebramos que el gobierno provincial reconozca la necesidad de que exista un mayor trabajo en las áreas de discapacidad. En ese sentido saben que pueden contar con nuestro bloque para generar las herramientas que hagan falta para concretar estos anuncios”.

Por otro lado, los legisladores también recalcaron que Melella haya subrayado la importancia de “tener un presupuesto aprobado para la provincia después de dos años de reconducido. Esto le da un marco de planificación fundamental a la gestión y en este sentido la Legislatura a través de la comisión 2 tuvo un rol importante, analizando, trabajando lo presentado y dando las discusiones necesarias con funcionarios y los diferentes sectores involucrados”.

Con respecto a Terra Ignis desde el radicalismo afirmaron que “compartimos con el gobernador que debemos dar una discusión profunda acerca de la explotación de los recursos hidrocarburíferos de la provincia. Sin embargo, consideramos que el proyecto original no es claro en algunas de sus definiciones, es por eso que desde un primer momento hemos planteado propuestas para tratar de mejorarlo. Desde nuestra perspectiva, todavía falta mucho trabajo antes de que sea tratado en una sesión”.

“Ya que el gobernador agradeció la visita del ministro Kulfas y el compromiso del Gobierno nacional con la Provincia, nos hubiese gustado escuchar una definición más clara con respecto al futuro del sub régimen Industrial, que a nuestro entender es una herramienta fundamental para el crecimiento económico de la provincia”, finalizaron.