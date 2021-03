ENTREGA DE 40 LOTES EN LA URBANIZACIÓN SAN MARTÍN VUOTO: “HAY UNA CIUDAD QUE TIENE FUTURO Y QUE VA A PONERSE DE PIE”

“Hay una ciudad que tiene futuro, que va a crecer y va a ponerse de pie a pesar de los límites que nos quisieron poner, a pesar de que nos dijeron que no había tierra y que no nos merecíamos la tierra. Esta será la primera urbanización estatal con todos los servicios en la puerta y eso hay que celebrarlo”, dijo el intendente Vuoto a las familias adjudicatarias.

La Secretaria de Hábitat Henriques Sanchez contó que “entregamos hoy los lotes a casi 40 vecinos y vecinas, con el correspondiente certificado de deslinde para que puedan comenzar a cercar su terreno y construir su propia vivienda”. Afirmó que “estuvo el intendente Vuoto, hubo mucha emoción, y finalmente cada vecino está cumpliendo su sueño con su terreno, que es la semilla de la vivienda propia”.

El intendente Vuoto agradeció especialmente a toda la Secretaría de Hábitat que encabeza Lorena Henriques Sanches, y a todos los concejales y concejalas “que bancaron esta parada que no fue fácil”.

En las tierras de la misma urbanización San Martín y dirigiéndose a los vecinos y vecinas, el intendente Vuoto les expresó que “los lotes que hoy entregamos no cayeron del cielo, no fue magia. Cuando asumimos la gestión, la lógica que reinaba en la ciudad era que no había tierra. El cierre del Padrón de Demanda Habitacional respondió a esa lógica y significó excluir a cientos y cientos de ushuaienses”.

“Cuando empezamos a soñar en recuperar tierras, más de cien hectáreas estaban en manos de privados que tenían permiso de pastoreo. Fue un desafío, y dimos la discusión en el Concejo Deliberante. Demoraron más de un año para darnos la ordenanza para avanzar en el desarrollo del proyecto, luego licitar y comenzar la obra para hacer apertura de calles, agua y cloacas. Pero comenzamos con un dólar a 9 pesos y se nos vino encima el país”, recordó a cada uno de los vecinos presentes. “Cuando el dólar subió y estalló el país decidimos continuar con la urbanización San Martín cueste lo que cueste, y nos costó muchísimo”.

“Y cuando teníamos otras expectativas después de cuatro años y decíamos que venía otro país, se nos vino la pandemia de frente, una pandemia que cambió todo lo que teníamos aprendido como sociedad, y así y todo los equipos de Planificación y de Hábitat siguieron trabajando”, continuó el intendente Vuoto.

El mandatario de Ushuaia agradeció al Ministerio de Hábitat de la Nación, porque ya inició la obra del tendido eléctrico con fondos nacionales. Ya fue aprobada la obra de la potenciadora de cloacas y también se realizará la obra de gas. “Este esfuerzo del Gobierno nacional y de la Municipalidad hará que la urbanización General San Martín sea la primera urbanización estatal en la ciudad que se va a entregar con todos los servicios en la puerta”.

“Crecí en esta ciudad, conozco a muchos de ustedes, forme parte de la demanda habitacional, y como concejal critique la política de acceso a la tierra. Hoy para mí es un orgullo que haya un Estado municipal que piense que hay futuro. A pesar de cuatro años de adversidades y de un 2020 muy complejo, tenemos futuro”, sostuvo Vuoto.

“Estoy orgullo de ser ushuaiense y que la ciudad sea la que nos merecemos, no la Ushuaia de de unos pocos que manejaron la tierra como quisieron. Esta va a ser una Ushuaia de todos y todas” cerró Vuoto.