DEUDA DE 420 MILLONES: “EL GOBIERNO NO ESTÁ CUMPLIENDO CON LAS NORMAS PARA LA TRANSFERENCIA DE LA COPARTICIPACIÓN”, DIJO TOMASEVICH

La funcionaria municipal observó que “esta resolución estableció un plazo de transferencia de recursos. En cuanto a los recursos nacionales, los mismos tienen que estar liquidados en el transcurso de tres días hábiles y además, hace mención que los días para transferir debían ser los martes y miércoles y si quedaba un resto para completar el total, se transferiría el día viernes de la misma semana”.

De la misma manera, Tomasevich señaló que “todos los municipios tienen una gran dependencia de la coparticipación nacional y provincial. Y en el caso de la municipalidad de Ushuaia, esa dependencia representa cerca del 80 porciento, con lo que hace frente a la mayor parte de sus gastos”.

Asimismo, observó que “al día de hoy la deuda ronda en los 420 millones de pesos”, y “este monto, que el gobierno aún no transfirió, contempla recursos que vienen de Nación y las recaudaciones que tuvo la Agencia de Recaudación Fueguina”.

Tomasevich contó que “cuando tuvimos una reunión con el equipo técnico del gobierno provincial, hablaron sobre los procedimientos administrativos donde no termina de quedar claro si los días de retraso a los que se refieren son días hábiles o de corrido. Para nosotros la demora en transferir estos recursos al día de la fecha son de 30 días aproximadamente”.

En tanto, “hablamos de una deuda, dónde más del 50 porciento pertenece a lo que se recaudó en el mes de febrero, un 10 porciento corresponde a los definitivos de noviembre, diciembre y enero y luego, otra proporción que es el mes que transitamos”.

“El gobierno nacional publica la recaudación que va teniendo dos veces al día- continuó la funcionaria-y AREF, si bien antes no publicaba nada, ahora sí. Esto nos permite ir conociendo los números y no hay diferencia sustanciales a la hora de sentarnos y hablar sobre los montos, pero los días de retención son prácticamente de un mes”.