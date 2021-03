Carta Abierta

Rio Grande 24/03/2021.- No lo había leído. No tenía información hasta hoy de su anterior existencia. Mi familia me lo reenvió, porque fue reeditado.

Lo último que faltaba. No le bastó a la reacción territoriana, avalar el desplazamiento inconstitucional de mi gobierno y desproteger la autonomía de la Provincia frente al avasallamiento porteño en 1991 y de esta manera rendir pleitesía a Fariña y Matilde Menéndez callados la boca por más de 30 años. Ahora se dedican a difamarme. Y lo hace este personaje, mintiendo de la manera mas artera que es, ocultando la verdad con una falacia.

En su escrito “1976. Marzo 24. El golpe de estado en Río Grande” que parece un parte de un Servicio de Inteligencia, sostiene que estuve con algunos otros pobladores, entre “los primeros en acercarse a las autoridades militares”. Textualmente: “Se acercaron a la vez el administrador del frigorífico Enrique Righetti, los veterinarios Raúl Chiflet y Carlos Martín Torres, asesor de Bromatología de la Municipalidad, […]

Esta puñalada trapera no me extraña, de alguien que pasa la vida, sostenida por lo que otros han realizado y dejado en beneficio de nuestra Comunidad y que, con el único objeto de ir contra mi prestigio personal y político, expresa un resentimiento hacia todo lo que signifique actualidad y progreso social. Efectivamente, no me llegaría su actitud ni su mentira si no fuera porque tiene un profundo significado y objetivo político, atento a que he representado a Río Grande y a mi partido en la conquista de nuestra Provincialización con dignidad y honestidad, tanto como Diputado de la Nación como siendo Gobernador y lo que se pretende aquí es- falseando la historia y denigrándome -deslegitimar mi trayectoria, para transferir y adjudicar este logro a otro partido y a otros personajes, casualmente, quienes desde un principio se opusieron a aquella conquista del 26 de abril de 1990, como buenos reaccionarios.

Aunque este libelo es otro capítulo más en la larga lista de hechos que pretenden tergiversar la historia fueguina y muy especialmente la de Río Grande- en este caso -borrándome de la misma, en la memoria de los riograndenses y del peronismo leal al Pueblo, esta la historia de mi lucha social y democrática contra la Dictadura desde el mismo 24 de marzo de 1976.

24 de Marzo del año 2021

C. Martín Torres

DNI 7.930.642