Bolsos en la TV pública: fueron $12 millones los que se retiraron sin autorización administrativa

Pidió, incluso, una auditoría interna a la SIGEN, que es un organismo del propio gobierno. Lo hizo cuando el escándalo le había estallado en la cara. Pidió renuncias al director de Administración y Finanzas de RTA, Guillermo Siaria y al gerente de Producción de la TVP, Eduardo Molinero. Puso la lupa, además, en Alejandro Dellatorre, Gerente de Administración y Finanzas, histórico dentro de la TVP, que es de planta.

Entre sus primeras declaraciones, además de criticar el procedimiento (“¿A quién se le ocurre sacar el dinero en efectivo?”, dijo) señaló que iba a investigar qué compras se habían hecho con la plata retirada.

Pero hay varias inconsistencias en el relato oficial y obedecen al menos a la necesidad de no asumir responsabilidades: ¿Ella y el vicepresidente de RTA y director Ejecutivo de la TV pública, Eliseo Álvarez, no sabían nada?. Álvarez es el máximo responsable administrativo del canal.

PERFIL habló con varias fuentes, algunas de ellas que trabajan en altos cargos en el canal, y pudo reconstruir que fue Lufrano la que dio la orden de, como mínimo, saltear la burocracia del canal para rodar la ficción de Belgrano, que se iba a hacer en 2020 y se canceló por la pandemia.

Para ejecutar esa orden, el tesorero del canal fue con uno (o más bien varios) cheque por un monto cercano a los 12 millones de pesos (no 4, como dijo la versión oficial), de los cuales 6 quedaron en el canal y el resto salió para hacer pagos. Lufrano dice que no sabía que se había retirado dinero en efectivo. Para cuando el escándalo saltó en una nota del periodista Alejandro Alfie, Lufrano no solo sabía: había ordenado a todos durante el fin de semana que toda la plana mayor se quedara en la TV pública hasta que se recuperara toda la plata en efectivo.

JxC pidió citar al Congreso a Rosario Lufrano por el funcionario de la TV Pública que retiró $ 4 millones de un banco

Estuvieron, supo PERFIL, hasta la madrugada del martes. Y recuperaron todo el dinero. Algo que ella reconoció más tarde. Ella también sabía que la orden de “apurar” los trámites en un organismo que tiene procedimientos inalterables implicaría saltarse las normas.

Los amores prohibidos de Belgrano

“Es posible que Lufrano no supiera que el dinero se retiraría en efectivo, pero no que no estuviera al tanto. La burocracia del canal le hubiera impedido hacer la serie en tiempo y forma y por eso ordenó saltarla. No es la primera vez que se hace”, contó un alto ejecutivo a PERFIL.

“La ficción tenía que estar para el 20 de junio, no llegaban con los tiempos”, sostuvo la fuente. El 20 de junio es en conmemoración al fallecimiento de Belgrano (Día de la Bandera, además, en su honor).

La tira se iba a llamar Los amores prohibidos de Belgrano, la iba a dirigir Alberto Lecchi y está basada en un libro de Florencia Canale. Lecchi, en declaraciones a Eduardo Feinmann, dijo algo que muchos pasaron por alto: “A mí me da pena, porque esto es lo que se hace siempre para poder grabar en la TV Pública”.

Tiene razón. No es la primera vez que se saltean la burocracia. Sí, tal vez, la primera que se hace con dinero en efectivo. Para mover un peso del canal primero hay que consultar a Eliseo Álvarez, vicepresidente de RTA y director ejecutivo del canal. El sostiene que la autorización para retirar el dinero no estaba.

“Para aumentar un sueldo, para contratar a alguien, para hacer cualquier cosa en el canal, hay que consultar a Eliseo. Movieron el 2 por ciento del presupuesto mensual de la TV pública con un cheque ¿y no sabía nada?”, se preguntó otra fuente que conoce como pocos los manejos internos del edificio.

Todo se tiene que hacer con expedientes, como corresponde, si es necesario con licitación, con proveedores registrados, entre otras cosas. Cosas que demoran mucho tiempo. Y Lufrano y Álvarez no querían esperar.

El miércoles 10 de marzo, Lufrano dijo en declaraciones públicas que había tomado conocimiento el día anterior. Mintió. También se contradijo con el destino del dinero: dijo primero que iba a investigar qué pagos se habían hecho y luego reconoció, en declaraciones a AM 750, que el dinero se había recuperado. “Se recuperó todo el dinero, que había sido extraído en efectivo de un banco que está dentro del canal, no es que alguien se fue a un banco afuera”, dijo.

“¿Movieron el 2 por ciento del presupuesto mensual de la TV pública con un cheque y no sabía nada?”

Anunció que se harían presentaciones judiciales. Lo que no está claro es si se recuperó todo el dinero como ella dice, a quién va a denunciar y por qué delito. “No hay perjuicio al presupuesto de la Nación ni al dinero de RTA”, sostuvo en esa misma entrevista con la 750.

Otra fuente que participó en el armado del rodaje dijo a PERFIL que el procedimiento fue “prolijo” y “está impecable”, que lo único que no sabía es que iba a ser en efectivo.

Cerca de Lufrano aclararon, por otro lado, que el banco está adentro de la TV pública, y que nunca dieron oficial la versión de 4 millones sino que estipulaban que podía ser una cifra cercana a esa cómo también podía ser más.

Quedan varios interrogantes: el Director de finanzas, Siaria, fue apadrinado por su secretaria privada y llegó con su gestión. ¿Movió un dedo sin que sepa Lufrano? ¿Dónde estaba el departamento de legales en todo esto?. Pero todo esto parece ser consecuencia de un desgaste y un desorden acumulado durante meses. En 13 meses de gestión de Lufrano renunciaron 7 gerentes o directores.

