Más de 400 millones de coparticipación adeudada EL JEFE DE GABINETE MARIO DANIELE PIDIÓ AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y AL GOBERNADOR QUE ATIENDAN LA SITUACIÓN DE LA DEUDA Y ENVÍEN LOS FONDOS

En diálogo con radio Provincia, sostuvo que “necesitamos ahora los fondos, porque es ahora cuando estamos realizando las obras en la ciudad y no queremos pararlas”.

“Desde el año 1994, con la reforma de la Constitución nacional, las provincias reciben diariamente la coparticipación, es decir que ya no tienen que ir los gobernadores a ponerse de rodillas ante el gobierno nacional para que le transfieran lo que les corresponde. Es decir que todos los días, lo que recauda Nación lo envía mediante un goteo de fondos y cualquier persona puede acceder a ese registro. Pero el sistema de goteo del Gobierno provincial a los municipios no es lo mismo. Acá los fondos llegan cuando el Ministro de Economía decide enviárselos a las Municipalidades”, explicó Daniele.

Agregó que “esos fondos, esos 400 millones, son muy importantes para nuestra ciudad porque estamos en temporada de obra y por eso le pido al Ministro que atienda esta situación, le pido al Gobernador que atienda esta situación. Los fondos los necesitamos ahora, porque es en este momento en que estamos realizando las obras y estamos promediando la temporada”.

“Estamos hablando de 400 millones y de 35 días de demora”, recordó y sostuvo que “siempre apelamos a la buena voluntad porque lo único que queremos es que nos den la plata que nos corresponde”.

Daniele sostuvo que “nos quedan dos meses de obra, quizás tres, y no queremos parar las obras de ninguna manera”. Consultado sobre algún tipo de respuesta por parte del gobierno provincial a los últimos reclamos, indicó que “más que una respuesta, lo que esperamos es que nos envíen los fondos”.

“A nosotros no nos interesa demorar, complicar ni denunciar, sólo queremos que escuchen nuestro reclamo y nos remitan los fondos que nos corresponden. Queremos continuar con nuestro plan de obras, no queremos frenar ninguna de ellas porque además el invierno complica todo y nuestro plan está ordenado de modo que se cumplan con las etapas proyectadas”, concluyó el Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia.