DISCURSO DE WALTER VUOTO EN LA SESIÓN INAUGURAL 2021 DEL CONCEJO DELIBERANTE DE USHUAIA.

Quiero expresarles, a modo de breve introductorio,

que el año que se ha ido nos deja a todos los

niveles de conducción del estado, una fuerte

responsabilidad que deberemos sobrellevar

poniendo de nosotros el máximo de nuestro

esfuerzo. Particularmente los municipios que

somos el primer eslabón. Por ello, los insto a que

nos ACOMPAÑEMOS, y permítanme la

redundancia, a acompañar a nuestros vecinos y

vecinas a sobrellevar el largo y sinuoso camino de

la superación y recuperación de la situación que

hoy nos conmueve.

Las imágenes de geografías en sombras. De

pueblos del mundo y de nuestro país, sumergidos

en una profunda depresión sanitaria, económica y

social, nos llevaron a representarnos, desde

nuestras convicciones, las decisiones que

tomamos frente a esta encrucijada. Y créanme,

que no me ha sido fácil, porque si bien podría

decir que estuvimos y estamos frente a un

problema sin antecedentes, supe que los recursos

del municipio, que son finitos, debían ser

destinados hacia prioridades inevitables. Y esa

prioridad, sin dudar, es EL SENTIDO

HUMANITARIO.

Ha sido un año que todos hubieran querido que no

existiera. Pero es el que nos tocó a todos y a

todas. Y eso no lo podemos cambiar: pero lo que

sí necesitamos es REFLEXIONAR sobre lo

ocurrido. Sacar conclusiones. Y ello es una

obligación que debemos asumir padres, hijos y

familias. Pero mucho más, quienes tenemos

responsabilidades institucionales; que detentamos

un poder basado en la confianza de los

ciudadanos.

Muchas cosas han cambiado en el transcurso de

estos últimos 12 meses que nos ha llevado a

realizar profundas modificaciones en el

funcionamiento del municipio. Y ello lo hemos

debido hacer en términos vertiginosos, porque si

hay algo que caracteriza la pandemia, es que no

da tregua y tampoco permite predecir resultados.

Trabajar virtualmente es un término que suena

sencillo, pero no lo es al momento de llevarlo a la

práctica.

Adaptar el funcionamiento de los distintos

organismos, en los que transcurren miles de

estados administrativos y se canalizan

necesidades objetivas de los vecinos y vecinas, ha

sido un desafío que hemos sorteado

positivamente. Pero además, hacia afuera de las

puertas del municipio, preparar nuestra acción a

las necesidades sociales de una crisis explosiva,

nos llevó a volcar el mayor esfuerzo humano y

recursos económicos en áreas vinculadas a la

contención social, a la medicina preventiva, a la

preparación de espacios sanitarios, a la ayuda a

nuestros pequeños y medianos empresarios.

Y lo hemos realizado compatibilizando todo

nuestro potencial. Solicitando ayuda y obteniendo

el acompañamiento del gobierno nacional con

comunicación directa con sus áreas de trabajo y

sus equipos técnicos.

Cuantas veces se ha invocado el concepto de

emergencia como corolario para la presentación

de batería de leyes cuyo común denominador ha

sido el ajuste fiscal. Sin embargo debimos dictar

un marco normativo de emergencia, pero esta vez

no para quitar, sino para ofrecer, desde nuestras

posibilidades, ayuda. Pretendimos ser solidarios.

PROFUNDAMENTE SOLIDARIOS, porque esta

palabra, tan devaluada con el correr de los últimos

tiempos, es la única herramienta que tenemos

para sobreponernos.

Y desde esa atalaya de la solidaridad orientamos

nuestros recursos a la ayuda alimentaria,

intentando estar junto a las familias que perdieron

su trabajo o restringieron su ingreso. Y dictamos

una batería de normas para alivianar el peso

fiscal, ya sea mediante postergaciones,

congelamiento de impuestos, baja de los mismos;

detuvimos ejecuciones fiscales, ofrecimos

facilidades. En fin, encaminamos.

Montamos frente a esta situación de emergencia

una organización de voluntarios acompañados por

las distintas asociaciones intermedias,

particularmente comisiones vecinales, que sin

dudar dieron lo mejor de su esfuerzo personal y de

sus organizaciones, para tener una mano a los

que más necesitan. Y eso, queridos vecinos y

vecinas, es un saldo positivo que debemos extraer

de esta crisis. Que hayamos comprendido que sin

solidaridad no hay soluciones posibles, porque la

ÚNICA MAGIA está en nosotros mismos y en

nuestra capacidad para organizarnos socialmente.

TENEMOS LA OBLIGACIÓN CIUDADANA Y

MORAL DE ORGANIZARNOS PENSANDO EN

ESA VIEJA APOTEGMA DE TODOS PARA UNO

Y UNO PARA TODOS. Esta es la primera

enseñanza que nos deja la pandemia.

La distancia social que es la principal arma para

combatir el contagio, debe ser asumida en

términos geográficos, pero no anímicos. Estoy a

distancia porque te protejo y tu me proteges.

Entonces, propongo, deberíamos cambiar el

concepto de distancia social por el de

DISTANCIAMIENTO SOLIDARIO.

La segunda enseñanza que nos deja este año es

que debemos prepararnos para los cambios

nacientes y los que vendrán. NECESITAMOS

MODERNIZARNOS, INCORPORAR MÁS

TECNOLOGÍA, INFORMATIZAR SISTEMAS Y

ABREVIAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS. Lo

hemos estado haciendo pero debemos imprimirle

mayor celeridad a estos cambios, porque es una

demanda impostergable.

La tercer enseñanza es que resulta imprescindible

la COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. Este es un

componente clave, que seguramente deberemos

mejorar entre los distintos niveles estaduales de la

provincia. Estamos dispuestos a ello, basándonos

en el respeto recíproco y en la coordinación de

nuestros roles.

La cuarta enseñanza es que los efectos de la

pandemia y la depresión económica ha dejado a

muchas familias en una situación crítica. No

podemos dejarlos en la intemperie y tenemos que

acudir en su ayuda hasta tanto puedan resolver

las dificultades que atraviesan. Lo estamos

haciendo y seguiremos por este camino, Pero

paralelo a ello debemos seguir trabajando en

ayudar a nuevos emprendedores que serán los

empresarios del mañana.

BALANCE 2020

En esta apertura de sesiones, tengo la obligación

con nuestros vecinos y vecinas de dar cuenta de

todo lo hecho, de explicar los motivos por los

cuales tomamos cada una de las decisiones y de

los resultados que logramos.

A partir de la irrupción de la pandemia del

COVID-19 en nuestra ciudad, desde la

Municipalidad de Ushuaia, nos reorganizamos

rápidamente y asumimos como una máxima de la

conducción y de la gestión política, que “Ocuparse

es Prevenir”. No como un slogan de campaña,

sino como un objetivo que debía traducirse

diariamente en acciones concretas, que nos

permitieran adelantarnos a las consecuencias

negativas, para reducir los riesgos a los que se

enfrentaba nuestra población.

Por eso, nos pusimos desde el primer momento

manos a la obra para construir el Polo Sanitario,

que es un símbolo de la solidaridad de todo el

pueblo de Ushuaia, y de nuestra Tierra del Fuego.

El Polo Sanitario con 70 camas de internación con

oxígeno, espacios para el personal médico y

sanitario, camas de terapia intensiva y todo lo

necesario para el cuidado integral de la salud, nos

mostró que cuando se prioriza lo importante, y se

trabaja para lograrlo, todo es posible. Nuestro Polo

es uno de los cuatro que existen en todo el país

con estas características y nos ha permitido salvar

muchísimas vidas.

No es solo un edificio, si no que en realidad fue un

barco que nos ayudó a atravesar esta tempestad

cuidando la vida de toda la tripulación.

Desde la Municipalidad tomamos medidas desde

el primer día:

El 11 de marzo realizamos la primera reunión de

coordinación entre los equipos de salud,

suspendimos los eventos públicos e hicimos

obligatorio el uso del barbijo en la ciudad, antes de

que lo fuera en todo el territorio de la provincia,

pese a que nos acusaron de exagerados. Nos

organizamos para fabricar mascarillas faciales,

para producir alcohol desinfectante, armamos y

distribuimos kits sanitizantes a todo el personal

esencial, a los profesionales, a los comerciantes, a

los gastronómicos, al sector del turismo.

Aumentamos la ayuda social, pasando de

acompañar a 900 familias por mes a más de 7.000

familias con módulos alimentarios. En el plazo de

48 horas, las familias recibieron su asistencia,

para que en ningún hogar faltara lo necesario.

Junto a PAMI armamos una red solidaria para

acompañar a nuestros adultos mayores por medio

de la asistencia telefónica y una red de voluntarios

y voluntarias para hacerles sentir que no estaban

solos, y que había toda una ciudad que quería

cuidarlos y cuidarlas.

La atención telefónica funcionó de lunes a lunes

con horarios especiales y un promedio de 300

llamadas atendidas de forma diaria.

Desinfectamos los espacios públicos, los

vehículos, los lugares de alto tránsito, creamos la

coordinación de epidemiología, brindamos

capacitaciones y charlas a todo el personal,

reforzamos la red de ambulancias y llevamos la

Unidad Sanitaria Móvil a todos los barrios de la

ciudad, para descomprimir la presión sobre el

sistema sanitario, llegando a más de 8 mil vecinos

y vecinas.

Compramos escáneres térmicos, para medir las

fiebres en lugares de alto tránsito, creamos el

curso online de Buenas Prácticas COVID19 junto

a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego del

que participaron más de 7 mil vecinos y vecinas y

compramos y donamos al Hospital Regional de

Ushuaia, más de 2 mil testeos de COVID-19.

Con el programa DetectAR salimos a los barrios,

casa por casa a buscar a aquellos vecinos o

vecinas que estaban contagiados y no tenían

respuesta o confirmación. Asimismo, innovamos y

generamos nuevas metodologías, como las

jornadas de hisopado masivas para que todos

aquellos y aquellas que tuvieran síntomas o

contactos estrechos pudieran saber su situación

epidemiológica.

De esta manera, logramos reducir la tasa de

contagio en nuestra ciudad, cuando parecía que

una segunda ola iba a poner en riesgo todo lo

logrado.

Asimismo, entendimos desde el primer momento

que la crisis era bifronte, que tenía una cara

sanitaria, pero también tenía un duro rostro

económico. No solo el turismo desapareció, sino

que se derrumbó el comercio y la actividad

productiva, afectando a todo el tejido social de

nuestras familias. El sector comercial, industrial y

de servicios tuvo un impacto negativo desastroso.

Con facturación cero en el momento más álgido

de las medidas preventivas, y luego se fue

recuperando tímidamente.

Por eso también, de forma temprana, el día 13 de

marzo anunciamos las primeras medidas

económicas y trabajamos junto a sindicatos,

cámaras y asociaciones para tomar decisiones de

forma conjunta que atendieran las necesidades de

cada sector.

Así nació el Plan de emergencia para PYMES, un

paquete de medidas consensuadas con las

distintas cámaras de la ciudad, por un plazo de 60

días, que luego lo extendimos, por el cual

redujimos el 100% el primer mes y al 50% el

segundo, de la Tasa Comercial para las PyMES,

Tasa General, suspendimos el cobro del Fondo de

Deporte, el Fondo Vial para las PyMES y

generamos planes de pago para deudas

atrasadas de hasta 72 cuotas.

Más de 2 mil PYMES fueron beneficiadas por

estas medidas.

Asimismo, en octubre dispusimos la excepción

completa del 100% del pago de la tasa comercial

en las cuotas 9 a 11, de la tasa general de

servicios para todos los inmuebles afectados a la

actividad productiva de las PYMES, y en el caso

de taxistas y remiseros se los eximió del pago en

su vivienda habitación.

También se exceptuó del pago de las cuotas 5 y 6

de la patente del automotor para los transportes

de pasajeros y para el transporte turístico y para

los vehículos afectados al resto de las actividades

productivas del fondo vial.

Asimismo, se estableció una amplia moratoria

para deudas fiscales con el objetivo de aliviar los

gastos a los contribuyentes con una tasa que iba

del 0% al 0,5% y en planes de pago de hasta 36

cuotas.

TURISMO

En materia de Turismo el golpe de la pandemia ha

sido durísimo, afectando a 16 mil familias que

viven de forma directa o indirecta de esta

actividad. Por eso, junto al Ministro de Turismo y

Deportes de la Nación, Matías Lammnes, a la

Agencia de Desarrollo Ushuaia, al Consejo de

Profesionales de Ciencias Económicas, a la

UNTDF, FHEGRA, la Cámara de Turismo, y la

Cámara de Comercio, armamos equipos técnicos

para el seguimiento y la planificación de una

estrategia para el posicionamiento turístico de la

ciudad en la temporada de verano destinado al

turismo nacional y sobre todo para el turismo

internacional, una vez que se superen las

limitaciones que impone la pandemia.

Recientemente hemos generado también una

línea de crédito específica para el sector con un

año de gracia y una tasa del 18% a partir del

segundo año.

Somos una ciudad abierta a quienes nos visitan,

vivimos del turismo, es nuestra forma de producir,

de trabajar, de mostrar nuestras bellezas, así que

estoy seguro de que cuando se reactiven los

motores de esta fábrica sin chimeneas, vamos a

volver a posicionarnos rápidamente como un

destino seguro para el mundo.

El sello Safe Travel y la campaña “En Ushuaia te

cuidamos” marcan un rumbo en materia de

generar una nueva consciencia y un compromiso y

responsabilidad en el sector.

MODERNIZACIÓN

Adaptar el nivel de funcionamiento de las

estructuras municipales ha sido un desafío que

debimos realizar en tiempos extremadamente

acotados lo que nos llevó a acelerar el proceso de

modernización del Estado por medio de la

utilización de nuevas tecnologías.

Durante el 2020 generamos 5.400 expedientes

electrónicos y se realizaron 4.589 notas digitales,

brindando mayor transparencia y publicidad en los

actos de gobierno. La pandemia, en lugar de servir

como excusa para la opacidad de los actos

públicos, nos permitió transparentar aún más la

gestión.

Pero la modernización del Estado municipal

avanzó mucho más, con nuevos módulos digitales

para las licitaciones de obra pública, el módulo de

rentas, para la liquidación de haberes en el sector

de recursos humanos, e incluso en un módulo

digital para las licitaciones privadas de servicios

públicos.

En materia de ventanilla digital, generamos el

botón de pago para que el 100% de los trámites

pueden realizarse a través de medios electrónicos

y el turnero web que nos permitió ordenar todas

las prestaciones presenciales que lleva adelante el

Municipio, en el marco de los cuidados que nos

exige la pandemia.

OBRA PÚBLICA

Ni bien fue autorizada la obra pública, luego de

haberse prohibido por el gobierno provincial, lo

cual generó que muchas obras que ya estaban

prontas a ser terminadas no pudieron avanzar,

reformulamos toda la planificación y nos pusimos

a gestionar fuertemente ante la Nación

financiamiento para retomar el plan de obras que

necesita nuestra ciudad.

Así, gracias a la buena administración de los

recursos, cada vez menores, y al

acompañamiento claro y a la decisión política de

Alberto y de Cristina Fernandez, logramos avanzar

en importantes convenios, que nos permitieron

volver a poner en marcha la obra pública para

recuperar el estado de las calles, embellecer los

espacios públicos, generar nuevos lotes y llevar

asfalto y servicios a los barrios.

No podemos sustraer en este punto, que la obra

pública es un instrumento vital para generar

actividad económica por sus efectos

multiplicadores. Partimos de la base que

necesitamos infraestructura y obras en general,

pero no es menos importante el dinero que se

vuelca en salarios privados y en la adquisición de

bienes y servicios que generan las mismas.

TARJETA +U

Con el objetivo de reactivar el comercio y la

economía local, generamos la tarjeta +U, para

vincular los productos, los servicios y las

promociones de nuestros comerciantes, con las

demandas de los vecinos y vecinas. Así ya

llevamos entregadas 12.514 tarjetas que generan

un círculo virtuoso de mayor competitividad,

mejores precios, mayor consumo y por lo tanto

mayor reactivación.

Más de 120 comercios ya se adhirieron a la tarjeta

y realizamos acuerdos con 24 gremios. Mediante

los descuentos generamos un ahorro en torno de

los $650.000.

EDUCACIÓN

En materia educativa, estuvimos junto a las

escuelas experimentales acompañándolas en el

proceso de continuidad pedagógica y preparando

los protocolos para las distintas modales de

educación híbrida y presencial.

E inventamos nuevas formas de vivir la cultura,

por medio de las herramientas digitales, que nos

permitieron llevar adelante cursos,

entrenamientos, capacitaciones, jornadas

culturales y eventos artísticos, musicales, de

danza, teatro y cine.

2021: LO QUE SE VIENE

Señores Concejales, no está demás decir que

sobre nuestras espaldas pesan graves y

profundas responsabilidades sobre lo que vendrá.

Ha llegado el momento de demostrar que el

ejercicio de la política es el instrumento más

preciado de la democracia para construir y por eso

los invito, a todos y cada uno de ustedes, a

transitar por el camino de la superación. A

conciliar posiciones para lograr construcciones

colectivas que mejoren la calidad de vida de

nuestro pueblo.

Tengo la intuición que el 2021 significará un gran

re inicio de ese rumbo con el que todos y todas

soñamos.

Un nuevo comienzo para el mundo, para el país,

para nuestra provincia y para nuestra ciudad.

Volvamos a recuperar la esperanza en ese

proyecto de construcción colectiva que siempre

nos unió a los y las ushuaienses, a los fueguinos y

a las fueguinas.

PLAN DE OBRA PÚBLICA

En materia de obra pública ya está en marcha,

junto a la Nación, un gran plan de obras de

infraestructura para nuestra ciudad. El

acompañamiento del Presidente Alberto

Fernández, de la vicepresidenta Cristina

Fernandez de Kirchner y de todo el gabinete

nacional, ha sido fundamental para poder diseñar

este plan de obras 2021-2022, que estoy seguro

que se irá ampliando con nuevos proyectos.

Tenemos un gobierno nacional que es

verdaderamente federal, que escucha al interior,

que entiende que la Patria se construye en cada

punto de nuestra geografía y que, como decía el

querido Nestor, entiende que el federalismo es de

recursos o no es federalismo.

Los y las ushuaienses estamos agradecidos de

que se nos hayan vuelto a abrir las puertas de la

Nación para avanzar con las obras que

necesitamos. Estoy convencido de que si durante

los cuatro años de Macri, pudimos hacer tanto por

Ushuaia, junto a Alberto y a Cristina cambiaremos

para siempre la historia de nuestra ciudad.

Estamos llevando adelante una inversión de más

de 1.300 millones de pesos, interviniendo en

espacios y arterias claves de la ciudad, como la

calle Formosa, la Facundo Quiroga, Yaganes,

Francisco Torres, Pontón Río Negro, que ya la

terminamos y articula las avenidas Alem y

Magallanes y la mejora integral de la Avenida

Alem en toda su extensión, mejorando un circuito

fundamental de nuestra ciudad.

Llevando nuevo asfalto a sectores que hasta

ahora tenían ripio, como gran parte de las

principales arterias del barrio del Río Pipo. Luego

de finalizar la Av. De la Estancia, estamos

trabajando en Bahía de Los Abrigos, Bahía

Margarita y Río Claro en el marco del programa

nacional Argentina Hace.

Otra obra histórica en este sector de la ciudad es

el asfalto de la calle Los Ñires y Loncharich y la

red pluvial Karukinka con una inversión realizada

por el gobierno nacional de más de 100 millones

de pesos. Así como la calle Grannaniello, en el

barrio Brown que por primera vez en muchísimos

años se comienza a pavimentar.

También comenzamos el asfalto del acceso

principal al Barrio Ecológico, permitiendo una

mejor circulación y acceso a todo el sector, sobre

todo para el invierno.

En la querida y necesaria Urbanización General

San Martín estamos construyendo la red de baja

tensión con una inversión que supera los 140

millones de pesos.

Quiero destacar y agradecer el trabajo de la

Secretaría de Hábitat y Desarrollo Territorial, ya

que pese a la pandemia, continuaron con la

entrega de lotes para las familias de la

urbanización y aceleramos junto a la Nación la

entrega de las viviendas PROCREAR, que

llevaban cuatro años paralizadas por la

indiferencia y egoísmo del macrismo.

Además, en el marco del PROCREAR 2, que

recupera el espíritu federal y el enfoque centrado

en el derecho al acceso a la vivienda, estamos

trabajando para que más créditos puedan llegar a

nuestra ciudad y generar los lotes urbanizados

para que puedan ser utilizados como garantía

para las familias, de que sus sueños van a ser

realidad.

Junto al Ministerio de Desarrollo Social y ENOHSA

estamos llevando adelante una inversión de más

de 466 millones de pesos para la integración

urbana del sector K y D de la ciudad con un

programa de suelo urbano con el que vamos a

generar nuevos lotes y viviendas, con red de agua

y cloacas.

Asimismo, seguimos construyendo la Casa de la

Mujer, un edificio emblemático en el corazón de

nuestra costanera y tan necesario para seguir

trabajando en la igualdad de derechos y en el

acompañamiento de las mujeres que sufren

violencia de género.

Para realizar esta obra, también se requirió

extender la red de gas natural en el sector, lo cual

implicó una inversión adicional, que viene a

mejorar todo el proyecto.

La nueva terminal de transporte en el corazón de

nuestra ciudad es un proyecto que haremos

realidad este año, gracias a la inversión de la

Nación de más de 155 millones de pesos, que nos

permitirá mejorar la conectividad dentro de la

ciudad y con el resto de la provincia y del país,

brindando un mejor servicio a nuestros vecinos y

vecinas y a todos los que nos visitan.

En relación a los espacios públicos, estamos

llevando adelante una obra histórica y

fundamental, como la remodelación integral del

Paseo del Centenario, por más de 37 millones de

pesos. Un espacio que de esta forma se integrará

al circuito turístico de nuestra ciudad y al disfrute

de los y las ushuaienses.

Ya estamos trabajando también en el Playón

Deportivo CUCAI y la Plaza de los Bomberos

Voluntarios de nuestra ciudad, así como una

Residencia para las y los adultos mayores, una

deuda pendiente desde hace muchísimo tiempo y

que con el acompañamiento de PAMI, vamos a

poder brindarles este espacio y este

reconocimiento a todos aquellos y aquellas que

forjaron esta ciudad.

A finales del año pasado también hemos

inaugurado la plaza integradora que forma parte

del Parque Recreativo Hernán Antonio Schulz,

junto al CAAD y nos hemos puesto a disposición

de esta querida organización, como lo hemos

hecho siempre, para la construcción del edificio

propio, una nueva sede adaptada a las

necesidades que requiere este espacio.

Sin dudas, la obra pública es un pilar fundamental

de esta gestión, para volver a poner en marcha la

economía, para generar las fuentes laborales que

necesitamos y para realizar la infraestructura

urbana que necesita nuestra ciudad y que ya es

una marca de esta forma de entender la gestión y

la política, trayendo soluciones concretas, de

calidad y planificadas para la Ushuaia de hoy y la

de los próximos años.

MEDIO AMBIENTE

En materia de medio ambiente, entendemos que

las ciudades son actores estratégicos y

fundamentales para la acción climática y para el

desarrollo sostenible. Por eso, la recuperación de

la economía post pandemia debe darse

aprendiendo de las lecciones que nos enseñó este

período, teniendo como eje estructurante de la

gestión pública la búsqueda del desarrollo

sostenible y la mejora ambiental del desempeño

de todas las políticas públicas de forma

transversal.

Junto a la Red Argentina de Municipios frente al

Cambio Climático, estamos trabajando en un Plan

Local de Acción Climática para posicionar a la

ciudad en una estrategia internacional y local que

dé respuesta a la crisis que estamos atravesando.

Asimismo, estamos trabajando en un plan integral

de residuos, en la mejora de la higiene urbana y

en la incorporación de tecnología en una

estrategia en conjunto con el Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y el

Banco Interamericano de Desarrollo. Cambiar la

mirada, para empezar a ver el valor de la

economía circular, en la gestión integral de los

residuos para su conversión en materias primas.

Para eso, estamos mejorando las instalaciones e

infraestructura para el reciclado del vidrio, los

envases PET, el cartón, el aluminio, los

neumáticos, etc. Aquí la incorporación de

tecnologías es la clave para generar nuevos

puestos de trabajo en la economía verde.

El turismo sostenible, la modernización del

sistema de transporte limpio y el cuidado de las

reservas naturales urbanas son los ejes

estratégicos del programa Ciudades Sustentables

junto con la Nación y el Programa de las Naciones

Unidas.

En cooperación con la UNTDF venimos trabajando

en el estudio de los residuos urbanos para el

diseño de políticas públicas en el corto y en el

largo plazo, buscando siempre la sustentabilidad.

CIUDAD ANTÁRTICA

Como ciudad puerto de entrada a la Antártida,

llevamos adelante un trabajo coordinado con el

Comando Conjunto Antártico, el Ministerio de

Defensa de la Nación y la Armada Argentina,

brindando apoyo logístico y operativo a toda la

campaña antártica, dándole tratamiento y una

disposición final a los residuos sólidos urbanos

que se generan en las bases científicas que tiene

nuestro país en el continente blanco.

Por eso, vamos a seguir trabajando para concretar

el Polo Logístico Antártico en nuestra ciudad, para

federalizar la Patria y potenciar a Ushuaia como

puerta de entrada al continente blanco.

Tenemos una ciudad que es hermosa y única, que

dispone de más de 5.500 hectáreas de bosque

nativo en su entorno, por eso hemos puesto

nuestra mirada ahí, para protegerlos, para

conservarlos y ponerlos en valor.

En materia de energía, hemos trazado un plan

hasta el año 2035 de transición energética de la

ciudad, yendo hacia la generación y el consumo

de fuentes renovables y el desarrollo del

transporte eléctrico.

La recuperación post COVID-19 de la economía

mundial nos plantea la necesidad de avanzar

desde las ciudades hacia un nuevo estilo de

desarrollo, sostenible, igualitario, inclusivo y

resiliente.

TURISMO

En materia de turismo, estamos trabajando con

todos los actores involucrados del sector de

nuestra ciudad, con las Cámaras, los sindicatos y

los emprendedores, sabiendo que la única forma

de encontrar un camino de recuperación y

crecimiento es entre todos y todas.

Tanto en lo que se refiere a la prevención con la

entrega de los kits sanitizantes y las medidas

económicas específicas para el sector como esta

nueva línea de crédito con un año de gracia; como

en la mirada hacia el futuro, trabajando en la

planificación de los ejes estratégicos para

recuperarnos y seguir creciendo.

El turismo es trabajo, y gobernar es generar

trabajo, así que ahí siempre me van a encontrar a

mí.

Por eso, vamos a continuar con la promoción de

nuestro Destino en todos los ámbitos regionales,

nacionales e internacionales para que nos vuelvan

a elegir como cabecera de los circuitos de turismo

de ski, del turismo antártico, de convenciones, de

cruceros, de reuniones, del turismo familiar

nacional e internacional.

Este año, junto al Municipio de Tolhuin también

avanzaremos hacia un modelo de turismo social

entre nuestras ciudades, pensando en toda la

provincia, sobre todo para que nuestros niños y

niñas puedan descubrir, conocer y amar a su

Tierra del Fuego.

También estamos avanzando en la segunda etapa

del proyecto Waia, vinculado al Turismo cultural,

con el desarrollo de nuevos circuitos turísticos

para el casco céntrico y la generación de un nuevo

espacio en el circuito céntrico de la ciudad, con un

sistema de Autogestión completamente

digitalizado, para que nuestros visitantes puedan

acceder a toda la información en sus idiomas de

forma simple, fácil y rápida.

EDUCACIÓN

Este año, las escuelas experimentales de la

ciudad abrirán las puertas para volver a tener

clases presenciales.

Ha sido enorme el esfuerzo que el año pasado

hicieron los y las docentes para mantener la

continuidad educativa por medio de la virtualidad.

También ha sido inmenso el sacrificio de los

padres y de las madres, que debieron acompañar

el ciclo lectivo desde los hogares, en algunos

incluso en los que no tenían una computadora

para que sus hijos e hijas pudieran conectarse.

Y ha sido también fenomenal el esfuerzo de

nuestros chicos y chicas, de nuestros pibes, que

en muchos casos no pudieron ver a sus

compañeros y compañeras, a sus amigos y

amigas durante todo el año. Y que incluso tuvieron

que pelear para poder tener su colación de fin de

año.

Siempre cuidando a nuestro personal de

educación y cuidando a nuestros niños y niñas,

debemos articular y tomar todas las medidas de

prevención necesarias, para que la educación

vuelva a recuperar ese costado esencialmente

humano, que es el cara a cara, el poder aprender

desde una presencialidad física, que es espacial,

pero que también es mental y psicológica. El aula

como el ámbito adecuado para la formación

humana integral.

Más aún en estas épocas, donde a veces es

necesario “desenchufarse” de la tecnología para

poder desarrollar el pensamiento racional analítico

y poder conectarse con las emociones y lo que

uno lleva adentro, para que pueda darse esa

apertura al conocimiento.

CULTURA

Queremos que el 2021 sea el año en el que

podamos avanzar fuertemente en la realización de

talleres culturales y principalmente en los centro

de oficios, para generar nuevas capacidades en

nuestros vecinos y vecinas que los preparen para

las demandas de esta nueva economía que se

empieza a delinear después de la crisis de la

pandemia.

Todavía no tenemos certezas sobre cómo

evolucionará la situación epidemiológica, por lo

cual no resulta prudente hacer proyecciones sobre

los eventos culturales del año desde la

presencialidad.

Pero sin dudas, mantendremos viva las llamas de

nuestro carnaval, de nuestra vigilia de Malvinas,

de la noche más larga, de las fechas patrias, del

cumpleaños de nuestra ciudad.

A medida que podamos ir generando estos

espacios desde la presencialidad, lo iremos

haciendo, siempre privilegiando, como lo hemos

hecho siempre, la salud y la vida de cada uno de

nuestros vecinos y vecinas.

POLÍTICAS SOCIALES

El trabajo en materia de políticas sociales también

será fundamental durante este 2021, como lo fué

en el 2020, para la reconstrucción del tejido social,

que fue afectado por la pandemia. Entendiendo

que el verdadero desarrollo social no es sólo la

asistencia ante la emergencia, sino también la

generación de capacidades crecientes y la

articulación permanente, como la que llevamos

adelante por medio del Consejo Social de

Emergencia. Articulando el trabajo de las distintas

organizaciones sociales de base que trabajan en

nuestros barrios y conocen dónde están los

problemas.

Potenciando el trabajo de las iglesias, de los

comedores, de los grupos voluntarios, de los

centros barriales y generando condiciones de

igualdad y de justicia social allí donde las

necesidades exhiben derechos sociales,

económicos y culturales que no son cumplidos.

Venimos de la tradición y del ejemplo de Eva

Perón, nos formamos en esta doctrina

entendiendo que tenemos una responsabilidad

común con aquellos que peor la están pasando.

Respetando a todas las formaciones, identidades

y posiciones políticas; con respeto, pero con la

seguridad de nuestras convicciones, siempre

vamos a estar presentes allí donde un o una

ushuaiense tenga una necesidad o esté pasando

por un mal momento.

MALVINAS

Nuestra reivindicación de soberanía sobre las islas

Malvinas y las islas del Atlántico Sur sigue tan

firme como siempre.

Nunca como en estos días, ha quedado tan claro

a nivel internacional la situación de colonialismo

que ejerce el Reino Unido sobre nuestras islas

Malvinas, ni lo injusto y arbitrario de negarse

sistemáticamente al diálogo y a la discusión sobre

la soberanía de estas tierras.

Constituye por lo tanto este momento, una

oportunidad única que nos da la historia para

incentivar en todos los ámbitos internacionales, la

discusión de soberanía sobre nuestras islas.

Como nos han enseñado siempre nuestros

combatientes eternos, nuestros héroes que

lucharon por estas tierras. Hoy la historia nos

comparte la antorcha de la lucha en otros campos,

en otros foros, de otras formas, pero sin claudicar

nunca a nuestro legítimo reclamo de soberanía.

Cada vez es más claro para el mundo lo que pasa

en estas frías tierras del sur. Cada vez es más

claro la autoridad del reclamo argentino y la

arbitrariedad y la injusticia que comete el Reino

Unido.

Es tiempo, por lo tanto, de ser más claros aún, de

hablar más fuerte, no para gritar, sino para que

nuestra voz llegue más lejos y seamos cada vez

más los que pedimos el diálogo y la negociación

de soberanía sobre nuestras tierras.

INDUSTRIA

La defensa de la industria fueguina debe dar un

paso más.

No se puede seguir en la defensa de los puestos

de trabajo existentes, sino que tenemos que

encarar un plan para el corto, mediano y largo

plazo, que nos permita seguir mejorando la

productividad y crear nuevos puestos de trabajo,

producir nuevos productos e integrar la capacidad

de generar valor utilizando los recursos y las

potencialidades de nuestra geografía y de nuestra

gente.

En ese sentido, el desarrollo del Polo

Petroquímico, anunciado por el Presidente Alberto

Fernandez, y que será realizado por el gobierno

nacional, será un paso fundamental para generar

un nuevo esquema productivo que genere

recursos, trabajo e integración productiva.

Tengo la firme convicción de que gobernar es

generar trabajo. Por lo tanto, debemos pensar un

modelo de desarrollo industrial que asuma como

propios los desafíos del siglo XXI, que compita por

ubicarse siempre en el borde de la frontera

tecnológica, con mayor inversión, mayor

capacitación y respetando el medio ambiente.

Tenemos que extender la cooperación y la

sinergia público – privada que llevamos adelante

desde la Municipalidad, hacia todo el sector.

Estoy seguro que este año será muy bueno para

nuestra industria. A medida que empecemos a

crecer y a dinamizar el mercado interno, va a

aumentar la demanda y eso va a empujar a la

producción generando un círculo virtuoso de

trabajo, producción y consumo.

PALABRAS FINALES

Tengo mucha fe y mucha confianza en nuestro

pueblo. Creo en la Argentina, creo en Tierra del

Fuego, creo en Ushuaia, creo en nuestra gente,

en su fuerza, en su empuje, en su espíritu

industrial, en su pasión malvinera, en su corazón

sincero y en su mano tendida.

Estoy convencido de que somos mucho mejores

de lo que a veces los grandes grupos de medios

de comunicación buscan reflejarnos. Siempre

dándonos una imagen distorsionada de nosotros

mismos, para hacernos bajar los brazos. Cuantas

noticias hemos leído de argentinos y argentinas

que eligen emigrar como si fuera una panacea.

¿Porque no cuentan las historias de los que nos

quedamos acá, de los que peleamos, de los que

nos arremangamos, de los que tratamos de

aportar nuestro granito de arena para construir

una sociedad mejor, desde el empresario que

cumple con sus obligaciones y apuesta e invierte,

desde el trabajador que llega en horario, que

trabaja honestamente y buscar ser mejor cada día,

de los que se queman las pestañas estudiando

para superarse a sí mismos, de los que pese al

viento, al frío, a las heladas, salen a entrenar para

mejorar su rendimiento, a los que ayudan en los

comedores barriales, en las comisiones vecinales,

en las sociedades de fomento, en las ONG?

Miles y miles de argentinos y argentinas donando

su tiempo, invirtiendo en lo que creen para

construir esa sociedad con la que sueñan.

Mirémonos a los ojos, no nos veamos con los ojos

de los grandes medios.

Reconozcamos el esfuerzo, el trabajo, el dolor, y

la pasión de los que tenemos al lado nuestro.

Imperfectos, pero llenos de ganas de salir

adelante, como cada uno de nosotros.

Y sobretodo, ayudemos a construir una sociedad

mejor, más respetuosa, más humana y más

fraterna.

Cada uno desde donde mejor quiera aportar, pero

siempre desde la buena fe y la responsabilidad.

Depende de cada uno de nosotros ser mejores

personas y si somos mejores personas, vamos a

ser capaces de construir una mejor sociedad, en

la que queramos vivir, echar raíces y creer que el

futuro siempre va a ser mejor, porque va a ser el

resultados de las acciones que hoy hagamos.

Quiero agradecer al pueblo de Ushuaia por haber

sobrellevado esta crisis con entereza. Al personal

que ha trabajado en contacto con la gente y muy

especialmente al cuerpo sanitario y a los médicos.

A las organizaciones intermedias, a los

voluntarios. A los empleados del municipio.

Por último quisiera invitarlos a que nos pongamos

de pie para guardar un momento de silencio en

honor de los vecinos que ya no están.

Muchas gracias.