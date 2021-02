Villegas quiere saber que pasa con la vacunación en Tierra del Fuego.

El legislador del MPF Pablo Villegas mantuvo un extenso diálogo con Radio Universidad 93.5 a raíz de la presentación de un pedido de informes a la ministra de Salud Judith Di Giglio, luego del escándalo nacional por la vacunación VIP, con fin de conocer el procedimiento que se sigue en la provincia, y particularmente tras conocerse que el funcionario municipal Alejandro Ledesma fue vacunado pese a no estar trabajando en ningún área de salud. El legislador del MPF Pablo Villegas dio detalles del pedido de informes elevado al Ministerio de Salud, invocando la ley de acceso a la información pública, luego del escándalo nacional por los vacunatorios VIP y tras conocerse que el funcionario municipal Alejandro Ledesma fue vacunado. Remarcó que hace años no presta servicios en ningún área de salud y quiere saber qué autoridad permitió su vacunación. Pese a ser parte de la coalición de gobierno, expresó que “estas cuestiones atentan contra la credibilidad de la población en el sistema y estamos hablando de un tema de interés público que repercute en la vida de todos los fueguinos”. Subrayó que “el proceso de vacunación tiene que estar alejado de cualquier duda sobre algún acomodo, privilegio o avivada de alguno en particular”. Siendo oficialista, planteó que “el mejor aporte que le puedo hacer a la coalición es ser honesto en términos intelectuales y políticos, decir lo que pienso y hacer lo que creo que se debe hacer”. También expuso reservas sobre la creación de Terra Ignis y, si no está claro que va a servir realmente para generar desarrollo para la provincia, no va acompañar el proyecto. Explicó que no quiere que se convierta en un Laboratorio del Fin del Mundo que en plena pandemia “ni siquiera se abocó a fabricar alcohol en gel”. Además opinó sobre el estado de los edificios escolares, que no estarían en condiciones para el reinicio de clases y consideró que "hay que mejorar la gestión en algunas áreas del Gobierno, que es resorte exclusivo del Gobernador". Respecto de la vacante en la Corte fueguina, informó que ya se lanzó la semana pasada la convocatoria y corren los plazos para las inscripciones. Solicité información sobre el proceso de vacunación que se viene implementando en la provincia, específicamente la cantidad de vacunas recepcionadas, tanto la Sputnik V como de cualquier otra marca, la cantidad de personas que han sido inoculadas con esta vacuna, si se han dictado protocolos complementarios a la resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, que establece un plan estratégico para la vacunación contra el COVID-19; si se ha dictado algo en la provincia que determine una prevalencia de determinada población por sobre otra para acceder a la vacuna. Es decir si se condice con lo decidido a nivel nacional, respecto de que van a tener prioridad los trabajadores de la salud, luego los miembros de las fuerzas de seguridad, los mayores de 70 años de edad, las personas de riesgo, los docentes, etc.”, detalló. “También he pedido que acompañen copia certificada de las actas de recepción de las vacunas y de las personas que hayan sido beneficiadas, que se informe si todo el personal de salud tanto de la provincia como de los municipios ha sido vacunado, y que se esclarezca un hecho que en Ushuaia tuvo una honda repercusión pública, por la vacunación de una persona en particular, Alejandro Ledesma, que fue presidente de la DPE y actualmente es funcionario de la Municipalidad de Ushuaia. Todos sabemos en la ciudad que hace años no presta servicios en el sistema de salud y pareciera ser que ha sido vacunado”, sostuvo. Cabe señalar que por sus redes sociales, Ledesma confirmó que fue vacunado luego de recibir la notificación del gobierno. Villegas remarcó que “actualmente no está trabajando en ningún área del sistema de salud y por eso queremos saber cuál fue la autoridad pública que le dio la orden de vacunarse, si invocó razones epidemiológicas o de otra índole, que fundamentaran a que se proceda a la vacunación”. “Esto lo hago porque hay una gran expectativa de la población, que es legítima, por acceder de manera equitativa y en un marco de igualdad a la vacuna. Está en juego la vida de todos los fueguinos”, enfatizó. La Dra. Goyogana dijo que ni la Ministra de Salud ni el propio gobernador se han vacunado, y que no había ningún funcionario vacunado, pero luego se conoció por las redes de Alejandro Ledesma que había recibido la vacuna. “Si esto no se aclara en tiempo y forma atenta contra la credibilidad del sistema y eso le provoca daño a todo el proceso de vacunación, que es muy necesario. Hay muchos fueguinos y fueguinas expectantes por recibir la vacuna”, insistió. “Hay distintas herramientas legales para acceder a esa información y, frente a la escasa información pública que han dado las autoridades del gobierno provincial, uno apela a estos mecanismos porque hay que poner blanco sobre negro y aclarar cualquier situación confusa que atente contra la transparencia y equidad que debe tener este proceso”, apuntó. “Todos en esta provincia tenemos algún amigo o conocido que ha fallecido, o que ha tenido la enfermedad y tiene secuelas de este virus. El proceso de vacunación tiene que estar alejado de cualquier duda sobre algún acomodo, privilegio o avivada de alguno en particular”, sentenció. Aclaró que no esperó a que empiece el período de sesiones ordinarias de la Legislatura para hacer el pedido de informes, “que tiene que ser acompañado y aprobado en una sesión ordinaria, porque se iba a pasar un mes. En función de esto tomé este otro camino, que es absolutamente legal y está a disposición de cualquier ciudadano de la provincia y es la ley de acceso a la información pública. Si están de acuerdo los pares de la comisión 5 de salud resultaría conveniente que se apersonen las autoridades del Ministerio de Salud, para que además de la información que me tienen que dar a mí y trataré de hacer pública, den las explicaciones del caso en el ámbito legislativo”, dijo. Dado que es un legislador oficialista, como parte del acuerdo electoral, se le preguntó por qué no habló con la Ministra directamente: “Yo soy legislador oficialista pero no soy ni ciego, ni sordo ni mudo. Yo voy a preguntar todo lo que tenga que preguntar, mediante mecanismos formales, porque más allá de la informalidad que uno pueda tener en una charla con la Ministra, acá estamos hablando de un tema de interés público que repercute en la vida de todos los fueguinos. También hay que guardar las formas para que la información pública sea lo más seria y documentada posible, para despejar cualquier tipo de duda de parcialidad o arbitrariedad en este proceso”, argumentó.

Visita de Kulfas

Respecto de la llegada del ministro de Producción Matías Kulfas a la provincia, se consultó si se prevén reuniones de trabajo en Ushuaia y un posible encuentro con legisladores. “Hasta el momento no lo tengo confirmado. Se habló informalmente de la posibilidad de que los legisladores participen en una reunión, pero no está confirmada la invitación”, señaló. “Quiero dejar en claro desde el MPF que si tenemos esa posibilidad vamos a plantear la prórroga del subrégimen industrial y ver las condiciones. Entendemos que el pueblo de Tierra del Fuego se merece tener una herramienta que favorezca su desarrollo económico”, planteó. No olvidó mencionar que el presidente Alberto Fernández en diciembre dijo prácticamente que la provincia debía acostumbrarse a funcionar sin el régimen de promoción, posición que ha hecho pública el ministro Kulfas. “Yo quiero dejar en claro a la sociedad cuál es la posición del MPF, que ha sido histórica desde el nacimiento del partido. Nosotros vamos a luchar para que se mantengan las condiciones que favorecen el desarrollo, de distinta manera, con la generación de puestos de trabajo, de mayor circulación de riqueza. Vamos a pelear para que se mantengan también los beneficios en materia impositiva, la exención al impuesto a las Ganancias, Bienes Personales, etc. La posición del MPF es muy clara. De allí a cómo se encuentra el trámite de la prórroga o no prórroga, es resorte de las autoridades del Ministerio de la Producción y de las autoridades nacionales”, diferenció.

Diálogo con el Gobierno

Ante esta postura crítica, se le preguntó si hay diálogo con el gobernador Melella y sus funcionarios: “Yo tengo las charlas en los momentos en los que tengo que tenerlas, con distintos funcionarios. A título personal hay trato fluido y a veces no tanto, pero por más que uno se reúna todos los días o cada 15 ó 20, podemos poner una voz crítica frente a determinada decisión o lineamiento del gobierno provincial. El mejor aporte que le puedo hacer a la coalición es precisamente ser honesto en términos intelectuales y políticos, decir lo que pienso y hacer lo que creo que se debe hacer”, manifestó.

Terra Ignis en la mira

En cuanto al debate por la creación de la empresa de hidrocarburos, no ocultó sus reservas: “En la presentación dejaron mucho que desear algunos funcionarios del Ejecutivo. El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo adolece de ciertos errores, eso ha sido reconocido por otros legisladores. Yo tengo una mirada en particular, y en la medida en que la creación de esta empresa represente un negocio favorable a los intereses de los fueguinos, la voy a acompañar. No quiero que nos pase lo que actualmente ocurre con el Laboratorio del Fin del Mundo. Era una muy buena idea que fue presentada por el anterior gobierno, el proyecto fue acompañado por unanimidad en la Legislatura, pero para lo único que sirvió el Laboratorio fue para que algunos vivos saquen ventaja. En el último año ni siquiera se ha dedicado a producir alcohol en gel, con la necesidad que se tenía de ese producto en un marco de pandemia. Hay un pedido de informes que presentó oportunamente la UCR, que fue contestado en diciembre pasado por el jefe de gabinete, que deja en claro que a partir de marzo de este año el Laboratorio no tiene autonomía financiera. Es decir que fue una muy buena idea que tuvo acompañamiento legislativo, pero en su implementación dejó mucho que desear. En el último tiempo, con las actuales autoridades, tampoco se le ha encontrado el agujero al mate ni se ha hecho del Laboratorio una unidad de negocios que sea satisfactoria para los intereses de los fueguinos. A partir de marzo deja de ser financieramente sustentable. En la contestación del pedido de informes se hace mención al personal, hay un número importante de agentes y, si el Laboratorio produjera y fuera una herramienta eficiente en la producción de fármacos o drogas, el número de personas sería lo de menos. Al día de la fecha representa más un dolor de cabeza que una solución para los intereses de los fueguinos. Eso es lo que no quiero para la empresa de hidrocarburos”, disparó. “Si los funcionarios del Ejecutivo demuestran que va a ser una buena unidad de negocios, que va a ser eficiente para generar mayores recursos para los fueguinos y poder brindar mejor educación, mejor salud y mayor seguridad, va a tener el acompañamiento. Si sigue como al día de la fecha, de mi parte tengo serias reservas”, advirtió Villegas.

Edificios escolares

También cuestionó el estado de los edificios escolares. “Uno desea que el inicio del ciclo lectivo encuentre a los establecimientos educativos en condiciones, pero en función de la información que uno recaba y en las visitas que hacemos personalmente, no es tan así. Hay que reconocerlo y no se nos tiene que caer nada. Hay que mejorar la gestión en algunas áreas del gobierno y eso es resorte exclusivo del gobernador”, remarcó.

Empresas de criptomonedas

Un tema que podría disparar el debate legislativo tiene relación con las empresas beneficiadas con exenciones, que consumen altos niveles de energía, destinadas a criptomonedas. “Yo tengo una visión personal y no lo he hablado con mis compañeros de bloque. Creo que la idea del subrégimen industrial fue generar condiciones económicas estratégicas para el desarrollo de la provincia. La producción de bitcoins no genera una gran cantidad de puestos de trabajo, genera una gran contaminación ambiental y consume una cantidad importante de energía. El Estado provincial tiene que tener una mirada al respecto, y veremos si en el curso de este año podemos trabajar en algún proyecto de ley que ponga cierta equidad en la producción de este tipo de monedas, que va a contramano de los beneficios impositivos que ha dado nación a los emprendimientos que generan mano de obra local, circulación de riqueza para mayor nivel de consumo de nuestra gente”, anticipó.

Deuda de coparticipación con los municipios

En cuanto al reclamo de deudas de coparticipación, cabe recordar que el año pasado los legisladores recibieron la visita de funcionarios del municipio, que siguen reclamando montos superiores a los 400 millones, aunque la provincia niega esa deuda. “Hubo conversaciones a mediados y fines del año pasado, es un tema recurrente en los últimos 25 años de la provincia. Hay tironeos por deudas y atrasos de la coparticipación municipal y este año habrá que estar atentos al resultado de la causa judicial que está en trámite ante el Superior Tribunal de Justicia y en todo caso requerir la presencia de las autoridades del Ministerio de Finanzas en la comisión 2 y de representantes de los municipios para aclarar la situación. Esto también está sujeto a algunos vaivenes políticos. Yo escucho quejas que pueden ser legítimas sobre el atraso en las transferencias de coparticipación, y hablan de 30 a 35 días, pero también es cierto que en la anterior gestión de gobierno en promedio el atraso oscilaba entre 40 a 53 días, certificado por el propio Tribunal de Cuentas de la provincia, pero no existía la misma intensidad de queja. Eso no quita la legitimidad del reclamo. Es un problema de la política que se tiene que resolver con las herramientas de la política y no judicializarse, pero la realidad es que hoy hay un trámite ante el Poder Judicial y habrá que esperar el resultado de eso. Yo soy materia disponible para debatir este tema, si los miembros de la comisión 2 quieren citar a los municipios y al Ministro de Finanzas”, dijo.

Vacante en la Corte