Un primer grupo recibió las medallas y diplomas LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA DISTINGUIÓ COMO CIUDADANOS DESTACADOS A TRABAJADORES MUNICIPALES DE SERVICIOS PÚBLICOS

El acto tuvo lugar este viernes, en el estacionamiento del Polideportivo Cochocho Vargas, hoy convertido en hospital de campaña junto al complejo de edificios que lo rodean y que conforman el Polo Sanitario de la ciudad, construido por estos trabajadores municipales.

“Cuando me hice cargo de la Subsecretaría tuve que aprender a conocer a cada uno de ustedes en el marco de sus equipos de trabajo. Tuvimos que aprender en cada instancia a sobrellevar el desafío que nos planteó el trabajo, pero creo que no estaba en la mente de nadie afrontar una situación como la pandemia; fue una prueba muy especial para todos a nivel individual y colectivo”, les dijo el subsecretario de Servicios Públicos, ing. Christian Videla, en el inicio del encuentro.

Dirigiéndose a los trabajadores presentes, reconoció que “tuvimos que aprender a sobrellevar esto y a lidiar con las distintas situaciones, y está a la vista de todo el mundo los logros que hemos obtenido gracias al compromiso y a la entrega de los que están aquí presentes”.

“Quiero dejar en alto la dedicación y el esfuerzo que pusieron todos y todas para acompañarnos cuando emprendimos la refuncionalización del Cochocho; hoy estamos reconociendo ese compromiso y esfuerzo, y les digo con muchísimo orgullo que, éste es mi equipo”, les manifestó el Subsecretario que tiene a cargo sus áreas.

La concejala Laura Avila, por su parte, destacó el trabajo que realizaron los trabajadores de Servicios Públicos y expresó que “para nosotros es un orgullo tener en este momento un recurso tan importante para la ciudad, como es el Polo Sanitario, reconocido no solamente por los vecinos sino por todo el país. Yo no sé si realmente el equipo es consciente del logro que se hizo, pero nosotros recibimos felicitaciones desde distintas partes del país. Esto fue gracias a un trabajo en conjunto que se realizó desde distintos lugares”.

“Los quiero felicitar, no sólo de mi parte, sino en nombre de todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Ushuaia y en nombre del intendente Walter Vuoto, que me dio la oportunidad de hoy estar aquí para transmitirles este mensaje, este abrazo”, expresó Avila. “Sabemos que en la ciudad de Ushuaia, cada uno de los vecinos y vecinas también están muy orgullosos de ustedes, tomen este reconocimiento con el pecho inflado, porque es uno de los mejores reconocimientos que tiene el pueblo de Ushuaia para ustedes. Felicitaciones y a no aflojar, en cada uno de ustedes hay un empuje diferente que hace que esta Ushuaia sea una gran Ushuaia donde todos elegimos vivir”, finalizó.