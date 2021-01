LA SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN CALDERÓN Y LAS ESCUELAS EXPERIMENTALES DE USHUAIA PARTICIPARON DEL ENCUENTRO JUNTO AL MINISTRO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN

El Ministro de Educación de Nación comenzó agradeciendo a los y las representantes en el Congreso de la Nación por acompañar el presupuesto de Educación. Agradeció “los saludos y mensajes que recibí de los compañeros”, especialmente de “mi compañero y amigo Walter Vuoto, con quien estuve hablando”. Y agregó que “tenemos el desafío en Tierra del Fuego de fortalecer el Frente de Todos y de construir la unidad, ya que es el gran desafío que tenemos frente a la enorme complejidad que está atravesando la Argentina”.

Por su parte, la secretaria de la Municipalidad de Ushuaia, María José Calderón destacó la importancia de “poder participar de este encuentro, en representación del Municipio por pedido del intendente Walter Vuoto, acompañando la gestión del Ministro de Educación de la Nación. Hemos participado con representantes de las escuelas experimentales municipales, lo que permite dar continuidad a un trabajo que ya comenzó el año pasado, cuando el Ministro Trotta, el intendente Vuoto y las escuelas experimentales fijaron una agenda de trabajo”.

La Secretaria de Educación y Cultura de Ushuaia sostuvo que “los maestros y maestras que han tenido un excelente año de mucho trabajo, pandemia mediante, y han preparado todo un trabajo para este año. Pretendemos volver a la presencialidad, ya que entendemos que la educación básicamente es una interacción humana y que es muy importante para nuestros niños y niñas tener una contención, además del aprendizaje. Le hemos presentado este trabajo al Ministro de la Nación, que por suerte nos ve en el lugar en el que estamos, que es el centro de la Argentina”, dijo Calderón.

Del encuentro encabezado por el rector de la UNTDF, Juan Castelucci, participaron la senadora nacional Eugenia Duré, la diputada nacional Carolina Yutrovic, la legisladora provincial Laura Colazo, el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, concejales y autoridades académicas de la Universidad.

La diputada Yutrovic destacó que el Ministro haya hecho hincapié en el presupuesto que votaron ambas Cámaras. “Es fundamental que lo haya visibilizado porque es un presupuesto que recupera y pretende continuar recuperando el porcentaje para seguir financiando la educación, para tener una educación de calidad y apuntamos a ese compromiso”.

“En la ciudad tenemos las escuelas experimentales, tenemos también todo el esfuerzo de la Universidad para mejorar sus condiciones edilicias, la escuela pública en la provincia, tenemos que que apuntar a la vuelta a clases de manera segura y darles prioridad a los chicos que, por la pandemia, no pudieron conectarse en forma efectiva. Eso es un punto importante”, dijo la Diputada.

Yutrovic sostuvo que “esta es la política que venimos sosteniendo desde el gobierno del Frente de Todos, que es empezar por los más vulnerables y después llegar a todos. La recuperación de las clases es un tema muy importante y también lo es la vacunación, que ya está en marcha y que los docentes han sido incluidos dentro del cronograma de prioridades”. Advirtió, de todos modos, “que eso llevará un tiempo y en ese tiempo hay que trabajar en todas las alternativas para que los chicos no pierdan clases”.

“Hay que saber que la pandemia no ha sido superada aún y tenemos que trabajar de manera mancomunada, Nación, Provincias y Municipios para que la educación llegue a todos”, concluyó Yutrovic.