VUOTO FIRMÓ CONVENIO PARA LUCHAR CONTRA EL GROOMING EN LA CIUDAD

El intendente Walter Vuoto explicó que “el Grooming es el acoso a niños, niñas y adolescentes a través de Internet, y es un daño moral, emocional y físico muy grave contra ellos, que consiste en acciones deliberadas por parte de un adulto. Por eso, desde el Municipio nos comprometimos a colaborar en promover y respaldar las actividades junto a Grooming Argentina para la preparación de los programas, proyectos y actividades en conjunto para luchar contra este flagelo”.

El grooming se realiza por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad, creando una conexión emocional con el mismo, a los efectos de disminuir las inhibiciones del niño y poder abusar sexualmente de él.

La legisladora Andre Freites, destacó que este convenio busca potenciar el “trabajo conjunto para fortalecer las redes de detección y concientización sobre el uso responsable de las redes sociales. Por eso, felicito al Intendente Walter Vuoto por la decisión política de asumir esta responsabilidad y trabajar en el territorio. Su impronta de trabajar puertas hacia adentro, capacitando y preparando a los trabajadores y trabajadoras del municipio de Ushuaia y luego integrar estas herramientas con nuestros vecinos, especialmente nuestros niños y niñas”.

“Este convenio implica que la Municipalidad de Ushuaia focalizará sus esfuerzos en todas las áreas para capacitar a los y las trabajadores del Municipio, llevando esto luego a los barrios y escuelas. En el caso particular de Ushuaia están las escuelas experimentales, donde el Dr. Navarro ya venía realizando un trabajo previo. La idea es articular con salud, educación, deporte y juventud este acceso a las herramientas y puntos de detección para acercar a nuestros vecinos y vecinas” explicó la legisladora Andrea Freites.

Por su parte, la legisladora Victoria Vuoto señaló que “es fundamental el acceso a la información en este delito tan extendido en la provincia y en Ushuaia. Por eso, el intendente ha tomado la decisión de iniciar con un ciclo de capacitaciones junto con Grooming Argentina para el personal municipal. Esto es novedoso, dado que las líneas de acción convencionales apuntan a madres, padres y cuidadores. Entendemos que esto tendrá doble impacto: por su rol de cuidadores en sus propias familias, pero también por las herramientas que brindará a la hora de atender las distintas de demandas de la comunidad de forma eficaz, eficiente y poder derivar las situaciones que se presenten a las líneas de atención y a la Justicia, dado que este es un delito penal en nuestro país”.

La legisladora Victoria Vuoto planteó que “el espacio virtual es como cualquier otro, lo que pasa es que hay desconocimiento de parte de los adultos. No conocemos las aplicaciones y juegos que usan los jóvenes”. En ese sentido, recomendó a los padres y madres, “saber con quién tienen contacto, interiorizarnos, así como los horarios y tipos de aplicaciones que se pueden usar. También es importante explicarles que las presencias virtuales no siempre son reales: un adulto puede presentarse como un niño. Tenemos que perderle el miedo al ámbito virtual y pensarlo como el espacio físico. Hay que prestar atención a los indicadores de ayuda que los niños y niñas nos dan”.

El Convenio firmado tendrá un plazo de 2 años, renovable en forma automática.