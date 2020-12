Tele Bingo Fueguino PAPÁ NOEL PASA ANTES POR EL IPRA

Este domingo 13 de diciembre desde las 22 horas desde el estudio propio del Telebingo Fueguino montado en la sede Ushuaia del IPRA y con transmisión de la TV Publica Fueguina se realizará el ya tradicional sorteo de navidad, denominado “Telebingo Fueguino Especial Gigante de Navidad”, este particular sorteo pone en jugo tres rondas con fabulosos premios todos en efectivo, las tres líneas serán de 100 mil pesos cada una que salen o salen y una súper línea de 200 mil pesos hasta la bolilla 8. Los premios bingo que siempre salen, arrancan en 200 mil pesos el primero, medio millón de pesos el segundo y 1 millón de pesos el tercero, además se pone en juego un súper bingo a la bola 40 de 1 millón doscientos mil pesos y exclusivamente éste “Gigante de Navidad” tendrá un monto de dos millones de pesos para el Súper bingo millonario a la bola 37.

“Los agencieros nos comentan que se está vendiendo bien, así que estamos muy esperanzados y aguardando el sorteo del domingo donde seguramente la gente nos estará acompañando como siempre”, dijo el presidente del IPRA Antonio Arosteguichar, al tiempo que agrego, éste año viene con otra impronta, implementamos los sorteos especiales cerramos el año con dos de ellos “el Gigante de Navidad” con un valor de 1000 pesos el billete y el “Especial Año Nuevo” a 500 pesos el billete sorteándose el próximo 27 de diciembre y abrimos el 2021 con otros dos, “Telebingo especial de Reyes” y el “Especial de Carnaval” cuyos valores de comercialización serán de 500 pesos, asegurando la continuidad no sólo para los apostadores sino fundamentalmente para quienes tienen, a partir del telebingo una fuente de ingreso. “Ellos, estaban algo preocupados porque se corte como años anteriores, así que estamos muy contentos en poder asegurarles que no habrá interrupciones y que el 2021 arrancamos ya con el especial de Reyes el próximo 10 de enero, prosiguió Arosteguichar.

A NO TIRAR LOS BILLETES

Arosteguichar recordó que este domingo junto con el gigante se sortearan los billetes no ganadores de noviembre, fueron tres sorteos 928 y 930 tradicional y 929 especial. Se elegirán 30 nuevos ganadores por sorteo manual con los siguientes premios: 10 extracciones para los no ganadores del sorteo tradicional 928 cobrarán premios de 5 mil pesos cada uno, otros 10 con el mismo valor de premio para los del sorteo tradicional 930 y 10 apostadores serán acreedores del premio de 10 mil pesos cada uno destinado al especial de noviembre correspondiente al sorteo 929, vale indicar que para cada número de sorteo se dispuso una urna particular.