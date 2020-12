SENADOR BLANCO: “A CAMBIO DE PROMESAS DEL PODER EJECUTIVO, EL SENADO RESIGNA POTESTADES CONSTITUCIONALES PARA APROBAR LA LEY”.

Martes 29 de diciembre. El Senador Nacional de Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco, se manifestó en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y afirmó que: “estoy en contra de la iniciativa porque estoy absolutamente convencido de que desde la concepción existe la vida y que una persona por nacer es un ser distinto de quien lo engendra. Esta persona tiene vida y es independiente de la mujer gestante. Madre e hijo no son lo mismo. Con mi voto no puedo legitimar la supresión de esa vida ni darle la razón a quienes piensan que un niño por nacer es suprimible y que está bien que los abortos se realicen a libre demanda”.

“Señora Presidenta, la verdad que este Senado no deja de sorprenderme. Ahora resulta que la miembro informante anuncia en plena sesión un acuerdo con el Poder Ejecutivo para que vete parcialmente un artículo de esta ley si se aprueba y así conseguir el apoyo de un par de senadores claves. Esto es ni más ni menos que resignar funciones legislativas y confiar en la palabra de un Presidente que, como lo ha demostrado, hoy promete una cosa y mañana hace otra”, señaló Blanco.

“Este proyecto de Ley es violatorio de lo dispuesto por la Constitución Nacional y también por la Constitución de mi provincia Tierra del Fuego. Muchas provincias como la mía reconocen y respetan la vida desde la concepción, juré cumplirla como Convencional Constituyente y hacerla cumplir en cada ocasión que correspondiera y en cada lugar que me tocare defenderla”, señaló el senador fueguino.

“La conciencia constitucional, jurídica y ética debe impulsarnos para rechazar enfáticamente este proyecto de ley que fomenta la anulación, invisibilización, desprotección y desconocimiento de la dignidad humana de los seres más vulnerables y sin voz, a los que se pretende quitar todo derecho, hasta del más elemental que es el de la vida. Aquí no hay margen para especulaciones políticas, económicas, coyunturales, emocionales, religiosas, etc. La vida se defiende o no, se protege o no”, finalizó Blanco.