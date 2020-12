Más de 75 mil millones de pesos Tierra del Fuego ya tiene el Presupuesto para el 2021

Ushuaia.- La Legislatura finalmente dio su aprobación al Presupuesto 2021, fijando el cálculo de recursos en 75.339.901.533,62.

El legislador de FORJA, Emanuel Trentino, solicitó que la Cámara se constituya en comisión para tratar de conseguir un dictamen al Asunto 480/20.

Finalidad y Función del Presupuesto 2021

Servicios Económicos:

Gastos Corrientes 3.649.278.845 pesos.

Gastos de Capital: 6.112.369.807,55 pesos

Total: 9.761.638.652,55 pesos.

Servicios Sociales:

Gastos Corrientes 26.849.767.712,67 pesos.

Gastos de Capital 5.347.255.505,91 pesos.

Total: 32.197.023.218,58 pesos.

Administración Gubernamental:

Gastos Corrientes 25.495.705.988,29 pesos.

Gastos de Capital 1.116.066.433,21 pesos.

Total: 26.611.172.421,50 pesos.

Servicios de Seguridad:

Gastos Corrientes 4.569.525.632,40 pesos.

Gastos de Capital 48.502.076,84 pesos.

Total: 4.618.027.709,24

Deuda Pública:

Gastos Corrientes 2.151.439.531,75 pesos

Gastos de Capital 0 pesos

Total: 2.151.439.531,75 pesos.

Total de Gastos Corrientes: 62.715.707.710,10

Total de Gastos de Capital 12.624.193.823,51

El proyecto fue sancionado por mayoría, sin el apoyo de los parlamentarios del Partido Verde. El gobernador Gustavo Melella agradeció la sanción remarcó que ello permitirá una “mejor gestión”.

Los legisladores del Partido Verde que estuvieron presentes en la sesión, Victoria Vuoto y, de manera remota, Jorge Colazo; no acompañaron el proyecto, por considerar que no se brindaron respuestas a las exigencias que habían planteado durante el debate en comisión. La legisladora Laura Colazo no participó por estar afectada de COVID-19.

A la hora de fundamentar el no acompañamiento a la ley de presupuesto, Vuoto dijo que “lo hacemos entendiendo que defendemos las prioridades del pueblo fueguino” y aseguró que “esperábamos que el Poder Ejecutivo escuchará las propuestas que hicimos desde el bloque del Partido Verde, pero ninguna de las observaciones que hicimos fueron escuchadas”.

Luego de conocer la sanción del presupuesto, por once votos afirmativos, el gobernador Gustavo Melella destacó el hecho y se mostró agradecido a los bloques políticos que acompañaron la iniciativa que permitirá una “mejor gestión”

“No puedo menos que agradecer y felicitar a cada uno de los legisladores de la UCR del Partido Justicialista el MoPoF y Forja por este paso que hemos dado de manera conjunta, por su compromiso y responsabilidad en el debate de esta herramienta que es fundamental para toda gestión”, destacó.

Además, el Mandatario puso de relieve que luego de tres años la Legislatura aprueba un presupuesto, lo que “habla a las claras de un diálogo político serio y que nos va a permitir tener previsibilidad a la hora de llevar adelante nuestra acción de gobierno. No tengo dudas de que con la seriedad y el trabajo que han realizado cada uno de los legisladores de los distintos bloques”.

Melella calificó como una “herramienta fundamental” el presupuesto recientemente aprobado, en tanto “va a marcar el rumbo que nos propusimos para nuestra provincia”.

Finalmente, el mandatario manifestó que “en el cierre de un año que marcará uno de los capítulos más dramáticos de nuestra historia, sobre el final tenemos dos hechos que permiten esperanzarnos en los días por venir. Porque justamente hoy hemos comenzado con la campaña de vacunación contra el COVID-19 gracias al esfuerzo del Gobierno nacional y la Legislatura aprobó el presupuesto”.

El Gobernador concluyó: “No tengo dudas de que el 2021 será un año de crecimiento para nuestra provincia y cada uno de sus habitantes”.

Fuente:p23