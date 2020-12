LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ANUNCIÓ EL CRONOGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PARA AÑO NUEVO

Durante el 31 de diciembre la recolección de la mañana se llevará a cabo de forma habitual, adelantando la nocturna a las 16:00 horas. En tanto referido al servicio de residuos gastronómicos, su formato nocturno no será efectuado. Para los vecinos que necesiten el retiro de residuos voluminosos queda notificado que el mismo tendrá su cronograma regular.

Para el 1° de enero, no habrá servicio de recolección de residuos domiciliarios ni voluminosos. En el caso de los gastronómicos, se retomarán las funciones a partir de las 23 horas.

La Municipalidad solicita a los vecinos y vecinas que tengan en cuenta el presente cronograma para las festividades de fin de año, a fin de no sacar los residuos en los lapsos donde el servicio estará interrumpido y mantener la limpieza general de la ciudad.