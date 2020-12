EL INTENDENTE WALTER VUOTO INAUGURÓ EL PLAYÓN DEPORTIVO KAREKÉN EN UN ACTO CON VECINOS Y VECINAS DEL BARRIO

En las palabras que compartió al dejar inaugurado el lugar, recordó cuando siendo aún concejal de la ciudad, una vecina, Andrea lo invitó a recorrer el barrio y le indicó que faltaba una cancha. “Hoy estamos volviendo al barrio Karekén, con la concreción de la cancha, trabajando mucho, con toda la felicidad y obviamente con todas las medidas corresponden para encarar esta nueva etapa del COVID, de la pandemia en la ciudad”, expresó el Intendente.

“Felicito al equipo de Deportes, de Atención al Vecino y a todos los que de alguna manera han colaborado en esto, a mi me hace muy feliz y me genera mucha alegría recorrer, entregar pelotas, que los chicos jueguen, porque es un playón que está todo el día ocupado a full. Paso todos los días por acá y está a pleno. Estoy muy feliz”, reiteró Vuoto.

Andrea Roldán, vecina del barrio Kareken, y presidenta de la comisión, expresó que “hoy fue un día de festejos por llegar a concretar algo para la juventud, para las chicas y los chicos. La verdad que quiero darle las gracias al intendente Walter Vuoto, porque en su momento cuando nosotros pedimos este playón, él nos dijo que se iba a concretar y hoy realmente estoy feliz porque se concretó algo que habíamos pedido”.

El intendente de la ciudad recordó que “una vez siendo concejal, caminando el barrio, me recibió Andrea con las puertas abiertas y un buen mate. Me señaló este lugar que estaba vacío, y me dijo que los pibes lo usaban igual. Y yo le dije, dejame ver qué podemos hacer, si llegamos a la intendencia vamos a hacer el playón para el barrio. Bueno, hoy es una realidad y cada vez que recorro los playones y veo la cantidad de pibes y de pibas que juegan en estos lugares, que se desarrollan, que arman los campeonatos, que los usan, que los disfrutan, para esta gestión es un gran honor”.

Tras la entrega de pelotas, que forma parte de los actos de inauguración de los playones municipales en los barrios, el Intendente de Ushuaia expresó “muchísimas gracias a toda la comisión por el trabajo que hacen, muchas gracias por ayudarnos, y gracias a ustedes que se bancaron toda la pandemia y gracias a ustedes que acompañaron la decisión de Alberto (Fernández) de ayudarnos entre todos para que el impacto de esta pandemia mundial sea menor”.

Agradeció también al “equipo de Deportes, el equipo de Atención al Vecino, al concejal De La Vega que me acompaña también y a cada vecino y vecina” y valoró la posibilidad del reencuentro. “Después de tantos meses en que hemos hecho de todo, porque créanme que estuvimos desde el Estado Municipal al frente de esta pandemia, volvernos a reencontrar es realmente para mí un orgullo y me llena de pilas para seguir trabajando por esta ciudad tan linda y tan hermosa que tenemos”.

“Así como hicimos en todo este tiempo, vamos a seguir haciendo playones deportivos, vamos a seguir arreglando los barrios de la ciudad, vamos a seguir arreglando nuestras plazas y vamos a seguir en este camino que arrancamos hace cuatro años juntos. Sigamos, y muchas gracias por venir a todos y a todas”, concluyó Vuoto.