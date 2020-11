TITULAR DEL PORTAL DE NOTICIAS FALSAS LA MUNICIPALIDAD DENUNCIÓ A MIEMBRO DEL GABINETE DEL BLOQUE DEL MOPOF POR INCENTIVAR LAS USURPACIONES

Lanoticiatdf.com, uno de los medios que utilizaron para distribuir la noticia falsa incentivando las usurpaciones por medio de la promesa de un supuesto subsidio que repartiría la ciudad a quienes usurpen. Información malintencionada que era absolutamente falsa y que incurre en delito en los términos del artículo 209 del Código Penal Argentino, por eso el mismo sábado nos acercamos a ampliar la denuncia” expresó César Molina, secretario de Legal y Técnica del Municipio.

“El día jueves la información que disponíamos indicaba que el titular del portal LANOTICIATDF, era Guillermo Sebastián Delicia, por eso hicimos una segunda denuncia incorporando estos elementos. Ahora con esta nueva información, ya que realizaron un cambio en la titularidad del dominio, hicimos una ampliación de la denuncia contra Héctor Americo Maldonado Ayan. Claramente, uno puede presuponer que ante la denuncia pública realizada contra Delicia, éste cambió la titularidad del dominio, exponiendo a quien le estaba pagando por sus servicios. Esto justamente es lo que ahora tiene que investigar la Justicia” explicó Molina.

El día 29 de octubre, el portal LANOTICIATDF publicó en su portal web una noticia falsa titulada “Vuoto entregará subsidios de hasta $50.000 pesos mensuales a los que quieran usurpar”. Se trata de una mentira que concretamente incita de manera abierta a la población, a través de una argumentación mendaz, a cometer un delito, y concretamente que ese delito será “avalado” o “compensado” por la municipalidad con la entrega de dinero.

El intendente había señalado el pasado viernes que “vamos a ir a fondo hasta encontrar a los responsables ideológicos de estas operaciones políticas y a quienes financian, sean entes públicos o privados. Es lamentable que busquen generar más angustia y malestar a la gente en el marco de esta dura pandemia que estamos atravesando. No vamos a permitir que sigan usando la mentira y el enchastre político permanente en este momento tan sensible en el que día a día vecinos y vecinas de nuestra ciudad pierden sus vidas. En lugar de ocupar energías en estas operaciones, hay que ser responsables y trabajar para brindar soluciones a nuestra gente”.

En ese sentido, el secretario de Legal y Técnica confirmó que Héctor Americo Maldonado Ayan “está designado como gabinete del bloque del MOPOF con la concejala del MOPOF, Mariana Oviedo, por lo que entendemos que no puede haber un desconocimiento sobre estas operaciones políticas. Porque así como hay alguien que implementa el delito tecnológicamente, hay alguien que las financia y alguien que las idea, quien es el responsable ideológico de este delito. Confiamos en que la justicia accionará de forma rápida para ponerle un fin a estas prácticas miserables que atentan contra el interés público”.

En la denuncia se adjuntaron las capturas de pantalla y la información para que investigue el poder judicial y adopte las medidas pertinentes para que se cese en la comisión del delito.