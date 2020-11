Reclamo de jubilados al gobierno provincial y presidente de la caja previsión de Tierra del Fuego.

Por un lado expresar nuestro descontento con la reglamentación inconsulta de la Ley N°1285, amén de voces que quisieron hacer ver que TODOS los jubilados reclamábamos esto.

Queremos dejar en claro que nuestra intención era la derogación de las Leyes de ajuste que se han ido sancionando en el gobierno anterior que incluyeron aportes solidarios, quita del 82% móvil y aplicación de coeficientes, etc. etc.

Leyes que fueron contra los jubilados que nos acogimos dentro de la Ley a un régimen que contemplaba la movilidad de los haberes y que con una decisión anticonstitucional se hizo una modificación que nos afectó a todos.

Venimos de atropellos como cobrar en cuotas y tener que hacer recursos de amparo para poder cobrar en tiempo y forma nuestros haberes, pasamos por la modificación de nuestra movilidad automática a que sea que 2 veces al año se nos aplique la actualización sobre un índice que nunca se entendió.

Hoy nos vemos atrapados en un conflicto salarial de los empleados de la Caja que lleva casi dos meses sin poderse destrabar y que pone en vilo el cobro de nuestros haberes, la falta de liquidación de bonos, retroactivos y aplicación de coeficientes. Lo que nos cuesta creer no tenga una intencionalidad la no solución y permítasenos así el beneficio de la duda.

Queremos dar todo nuestro apoyo y reconocimiento a La Sra. Patricia Blanco quien nos representa y que ha dado numerosas muestras de su preocupación por solucionar los problemas que nos atañen.

Hacemos un llamado tanto a las autoridades de la Caja, Gobernantes, autoridades de la Secretaría de Trabajo y trabajadores de la misma para que los jubilados no seamos una vez más rehenes de ésta situación. Reconocemos el reclamo justo pero instamos a la racionalidad del diálogo.

