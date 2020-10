VUOTO JUNTO AL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE NACIÓN AVANZA EN LAS OBRAS PARA LA CIUDAD

“Tenemos como mandato del Presidente Alberto Fernández y del Ministro Gabriel Katopodis que nuestra gestión en Obras Públicas llegue a tener, al menos, una obra en ejecución en los más de 2300 municipios de la Argentina, y eso hace muchísimo tiempo que no se realiza”, dijo el funcionario nacional.

Vuoto celebró “la gestión de generar federalismo de verdad, porque el federalismo no es discursivo sino de recursos”.

Reconoció que “le tocó al equipo de planificación sortear y saltar dos desafíos muy importantes; el primero el sanitario, el volver a un mundo donde tenemos que coexistir y vivir con este virus, con esta pandemia. Y el segundo era la reestructuración de la deuda, de la cual también hay que tener en cuenta porque tenemos plan de obras públicas federal porque pudimos hace muy poco tiempo reestructurar una deuda que no era nuestra y eso creo que tiene que ver con los tiempos y los esquemas”.

Agradeció, a través de Martin Gill, “al Presidente de la Nación Alberto Fernández y al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, por agilizar los tiempos. Debo decirte que, en este contexto, hemos dejado de recaudar 1400 millones de pesos. No teníamos y tampoco íbamos a tener una esperanza de obra pública en la ciudad hasta que llegó Argentina Hace. Creo que será un dinamizador de la economía y nos da un camino de esperanza por delante”, finalizó.