SE ABRIÓ LA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA RED DE VOLUNTARIADO DE CUIDARNOS TDF

El trabajo es coordinado en forma conjunta entre el Ministerio de Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Salud, junto con la Secretaria de Representación Política del Gobierno, con la participación de la Secretaría de Deportes y Juventud.

Los equipos de trabajo se encuentran conformados por profesionales e idóneos capacitados a través de la Dirección Provincial de Seguridad e Higiene y de Salud Territorial, ambas áreas pertenecientes al Ministerio de Salud.

La inscripción al Programa Red de Voluntariado de Cuidarnos TDF del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS se realiza vía web. La misma se encontrará abierta hasta el sábado 24 de Octubre inclusive de acuerdo a la resolución 446/2020.

Los interesados deberán inscribirse ingresando a la página oficial del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, a través del siguiente link:

https://www.tierradelfuego.gob.ar/ciudarnostdf/

Allí deben completar el formulario de inscripción (donde dice Inscripción Aquí) y luego enviar a cuidarnostdf@tierradelfuego.gov.ar los siguientes formularios completos, firmados y digitalizados:

a) Copia del DNI (frente y dorso).

b) Currículum Vitae.

c) Título de estudios cursados y/o todo otro documento que acredite la idoneidad invocada.

d) Certificado de Antecedentes Penales extendido por el Registro Nacional de Reincidencia.

e) Para las personas con discapacidad, el certificado que así lo establezca.

f) Formulario Declaración Jurada Covid-19 PROGRAMA CUIDARNOS TDF “2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE “Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

g) Declaración Jurada (DDJJ), mediante la cual manifieste no estar comprendido en las prohibiciones establecidas en el punto VI.iii) Anexo I del Decreto Provincial N° 1373/20.

h) Certificación Negativa de ANSES, en caso de no tener un empleo formal.