La UTN debatió sobre la importancia de que Río Grande cuente con un puerto

RIO GRANDE.- El programa radial ‘Café Tecnológico’ que conducen Abraham José y Carlos Clark y que se emite por Radio Universidad 93.5, fue el epicentro de un encuentro entre integrantes de la Facultad Regional Río Grande de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Academia del Mar.

En la oportunidad se trataron diversos tópicos relacionados con el corredor marítimo, el puerto de Río Grande, tanto el de Caleta La Misión como el antiguo de la desembocadura del río Grande (en la sede de Prefectura Naval Río Grande) y otros temas relacionados con la logística y la Geopolítica.

El evento fue co organizado por el Decano de la Facultad Regional Tierra del Fuego, Ing. Mario Ferreyra, en conjunto con el Director de Relaciones y Proyectos Institucionales del Rectorado de la UTN, y la Academia del Mar con su presidente, el Dr. en Oceanografía y Capitán de Navío (RE) Javier Valladares, el Vicepresidente 2°, Lic. y Almirante (RE) Francisco Galia, quien se centró básicamente en el análisis de la cuestión portuaria de Río Grande y su conectividad con el continente.

Los conductores del programa y el Licenciado en Administración Naviera y Capitán de Ultramar, Dr. Daniel Caso, disertaron sobre la temática y se sumó el aporte del Ing. Sergio Osiroff, Docente de la UTN – Facultad Regional Tierra del Fuego e integrante del grupo de desarrollo logístico “UTN Antártida Argentina”; el Ing. Ariel Giamportone y el Lic. Alejandro Vinazza.

Un puerto para el puerto

Los expositores remarcaron la importancia de reactivar el proyecto de construcción de un puerto al norte de Río Grande, lo mismo que la evaluación del “cruce por aguas argentinas” a través de la utilización de ferrys y manifestaron la imperiosa necesidad de reactivar un modelo logístico que conecte, a través de un enlace marítimo, el norte de la provincia con el territorio continental argentino.

El sistema de conectividad planteado por los especialistas, involucra no solo el puerto para la zona industrial de la provincia, sino un “corredor” con el continente mediante el empleo de ferrys de probada eficacia en otros espacios marítimos del mundo, en cruces de distancias equivalentes, y similares condicionantes hidrometeorológicos.

Caleta La Misión

Los profesionales entendieron que la ciudad requiere de un puerto con capacidad de generación de infraestructura para diversidad de buques, servicios, resguardos, playas de maniobra y contenedores, instalación de fábricas y talleres en su área de influencia, etc. El “interior” no es descartado como complementario del anterior, pero debe quedar claro que si se pretende dar un salto en la conectividad logística de la capital industrial fueguina con el continente, se está hablando de la construcción de un puerto nuevo.

Cabo Domingo y Caleta La Misión son las dos alternativas que destacan sobre el resto. Se habló también de una tercera: Cabo San Pablo.

Volver a estudiar

A pesar del tiempo, los expositores e invitados remarcaron la necesidad de la reevaluación del proyecto original del puerto Caleta La Misión, casi treinta años después, para que la infraestructura a construir no solo contemple cierta diversidad de embarcaciones, sino también de servicios. Este último aspecto no es menor. La construcción de un nuevo puerto en la costa atlántica provincial debiera contemplar la conectividad logística con el continente, a la vez que la operatoria de diversos tipos de pesqueros y embarcaciones, infraestructura de carenado de buques, etc.

Es llamativo, por dar un ejemplo, que el proyecto original de Caleta La Misión no previera un sector para la operación de embarcaciones de pesca de pequeño porte, mientras que por ley provincial se le otorgaba todo el sector jurisdiccional pesquero del Atlántico a la pesca artesanal. En otros términos, se le otorgaba legalmente a las embarcaciones pequeñas aquello que, por el otro lado, se les negaba, al no proveérseles de infraestructura costera para su operación.

Olas del Este

Entendieron que sobre el diseño original del puerto de Caleta La Misión será necesario encarar nuevos estudios sobre campos de olas y condicionamientos hidro-oceanográficos. En este sentido, debe tenerse muy especialmente en cuenta que, en toda la costa patagónica argentina, los temporales predominantes son del Oeste, con lo cual hay cierta protección natural. De reactivar la obra, deberá hacerse particular hincapié en las condiciones hidro-oceanográficas, espacios de aguas tranquilas, etc. Una vez construido mal un puerto, siempre habrá consecuencias.

Profesionales

Se señaló que si se trata de cuestiones tales como el “cruce por aguas argentinas”, el puerto de Río Grande, o la (imprescindible) construcción de un muelle pesquero y containero en Ushuaia, o el polo logístico antártico, hasta los muelles para la pesca artesanal, u otros aspectos que hagan al involucramiento del Estado en cuestiones capitales para el desarrollo marítimo, no puede dejarse de lado el estudio técnico y frío, aun cuando pueda enmarcarse en un contexto de emociones.

Los Prácticos, Capitanes y tripulantes de los buques, son gente calificada, que debe permanentemente cumplir tiempos de navegación y volver a recalificar, tal como lo hacen los Comandantes de la aviación comercial.

Conclusiones

A modo de conclusión subsidiaria, el evento también permitió advertir, en jóvenes docentes de Ingeniería Pesquera tales como el Ing. Ariel Giamportone y el Lic. Alejandro Vinazza, la profunda compenetración de la Facultad Regional Tierra del Fuego con la problemática portuaria y marítima provincial, lo mismo que su predisposición por trabajar en un marco interdisciplinario, abarcativo de otras Instituciones y especialidades, y particular consideración por la gente de oficio, en un criterio de equipo que anteponga los intereses genuinos de la comunidad por sobre los individuales.

Finalmente se destaca que el debate radial fue organizado por la UTN Facultad Regional Tierra del Fuego junto a la Academia del Mar y permitió reinstalar, desde las perspectivas estrictamente profesionales y experimentadas de los expositores, la visión de una capital industrial de la provincia, como lo es Río Grande, en conectividad logística virtuosa con el territorio continental argentino.