Exclusivo: El 56° Coloquio IDEA planteó consignas claras: recuperar el diálogo, volver a crear valor y dinamizar el crecimiento

Buenos Aires – En el año del 60° aniversario de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), su tradicional Coloquio cambió de formato presencial a online como consecuencia del contexto actual pero siguió generando el mismo interés, convocatoria, cobertura y atención como en años anteriores. Bajo la consigna “Qué país queremos ser”, más de 34.000 personas durante tres mañanas intercambiaron conceptos, tendencias, experiencias y conocimientos para pensar la Argentina que se viene. Una visión compartida de futuro, construida en base a acuerdos, donde las diferentes visiones se encuentran para debatir y buscar ese horizonte de país común a todos los argentinos.

Roberto Alexander, Director de IDEA, Presidente del 56° Coloquio de IDEA, y CEO de IBM Argentina, brindó la bienvenida a la audiencia con palabras de agradecimiento: “creamos un lugar donde el diálogo es importante para el país que queremos; un evento donde las voces se encuentran y construyen. Queremos agradecer al Gobierno de la Ciudad por estar alojando el evento y por toda la ayuda que nos dieron para que sea una realidad”.

A continuación, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, participó desde Centro de Convenciones Buenos Aires y brindó algunas palabras en relación al trabajo que hizo la Ciudad durante estos meses y sus planes a futuro. También se refirió a tener una visión de largo donde existan los consensos: “necesitamos una visión compartida de lo que queremos a largo plazo. Una visión que haga que la alternancia democrática no se convierta en una lucha entre enemigos. Hay que construir con lo que nos dejó el anterior. Crear una visión compartida que trascienda el color político de los gobiernos. Hay que dejar atrás las divisiones que atrasan. Necesitamos discutir ideas en ámbitos como este. Consenso sobre un destino común. Menos improvisación. Más diálogo y menos confrontación”; y enfatizó: “siempre tenemos que impulsar la diversidad de voces. Es muy importante el valor de mantener unida a la oposición. Esa unidad está fuera de toda discusión. Nos seguiremos manteniendo unidos”.

Tras el discurso de Larreta, Fernando Polack, Director de Fundación INFANT, en El COVID-19 como acelerador de la innovación, explicó las novedades en torno al Coronavirus y al cambio de dinámica en la ciencia a partir de su aparición. También buscó responder a la consigna del coloquio al brindar respuestas sobre qué rumbo debería tomar el país en relación con la ciencia: “La Argentina debería concientizarse, integrarse científicamente con la región para establecer comités conjuntos para resolver problemas. Debería repatriar científicos con un plan concreto de desarrollo para hacer crecer el ámbito de la ciencia, no como un proceso nostálgico. Argentina necesita construir, abrirse al mundo, estar abierto a las oportunidades de progreso”.

Paul Collier, profesor de Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Oxford, disertó sobre El futuro del capitalismo, una visión política y social. “Las dos grandes divergencias de nuestras sociedades: brecha territorial y educacional. Son las grandes causales de los problemas. No hay que abandonar y alejarse de las comunidades. La gente abandona las comunidades cuando sienten que no tienen esperanzas para su futuro. Uno tiene que tratar una narrativa creíble respecto al futuro, que le den oportunidades a los jóvenes. Las empresas tienen que crear mejores oportunidades para el futuro. Hay que transmitir la idea de prosperidad a los jóvenes. Que el futuro está aquí” y agregó: “las empresas tienen que proteger los empleos. Una empresa es un conjunto de personas que trabajan por un objetivo común. Hay que poner en primer lugar el empleo que las utilidades”.

La plataforma multimedia a través de la cual se transmitió el Coloquio este año permitió la realización de tres sesiones simultáneas donde la audiencia podía elegir entre distintos paneles para ver. Una de ellas fue Transformación digital en las finanzas con Paula Arregui, COO de Mercado Pago; y Fabián Kon, CEO de Banco Galicia. Otra, La pandemia como punto de inflexión: el futuro del trabajo, con Gerardo Martínez, Secretario General de UOCRA, Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y Miembro Titular del Consejo de Administración de la OIT; y Patricio Nobili, Director de Recursos Humanos para la División Sur de América Latina en Arcos Dorados y Vicepresidente de la Cámara Argentina de Servicio Rápido de Comida. Y por último, la sesión La transformación digital potenciando las economías regionales contó con Bernardo Milesy, Fundador y Director de GLOCAL; y Martín Otero Monsegur, Presidente de San Miguel, que moderó Dante Sica, Ex Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Senior Counsellor de Equipo Económico (España) e integrante del Consejo Externo Consultivo de ABECEB.

En La pandemia como punto de inflexión: el futuro del trabajo, Gerardo Martínez explicó “tenemos que integrarnos en el contexto mundial. En esa polinomia trabajadores y empresarios tenemos un rol importante. El papel del Estado es fundamental ante tantos cambios estructurales. La transición genera gente que queda en el camino. Hay que incorporar la cultura del diálogo, que requiere entrenamiento, no es fácil. Hay una vía de conexión para jugar virtuosamente para que haya soluciones para todos. Hay que generar prácticas con tolerancia y respeto”. Patricio Nobili relató la experiencia de Arcos Dorados en plena pandemia para referirse al trabajo en conjunto con otras empresas: “Creemos en los trabajos colaborativos, por ejemplo, cuando llegó el Covid dialogamos con la Cámara de Software para ver si podíamos transferir empleados que quedaron sin actividad por los locales cerrados a esas industrias. Y esto lo hicimos porque tenemos buen diálogo con los sindicatos. Es una nueva oportunidad”.

El eje Económico fue el más relevante y esperado. En Presente y futuro de la economía argentina, Francisco C. Ortega, Director de IDEA y Senior Partner, Managing Partner de McKinsey & Company, le contó a la audiencia que IDEA este año lanzó nuevas iniciativas, enfocadas en hacer estudios económicos, como un aporte al diálogo, para encontrar espacios y consensos comunes, que nos permitan crecer y avanzar hacia el país que queremos ser. Es un trabajo profesional, no un plan económico, que fue liderado por Santiago Bulat, Economista de IDEA, con la mentoría de Federico Muñoz. Bulat presentó el video que resumía los 7 principios necesarios para que la Argentina vuelva a crecer.

Hernán Lacunza, Director General de Empiria Consultores; y Martín Redrado, Director de Fundación Capital y Director of the Master in Central Banking at the Asia School of Business, opinaron sobre los siete principios sobre los que Argentina tiene que trabajar para volver a crecer. “Siete ejes para mirar a la argentina: el aumento de empleo y exportaciones serán muy importante; el resto va a ser más instrumental. Sin estabilidad macro no va a funcionar lo otro. Hay que hacer algo con el gasto ahora. Los consensos no deben ser superficiales. El gasto público se duplicó con leyes de responsabilidad fiscal aprobadas. No es sólo hacer leyes sino tener convicción del camino. La convicción de la dirigencia por un camino distinto”, opinó Lacunza. Por su parte Redrado remarcó: “Se necesita un programa que restituya la confianza. La cadena agroindustrial es una oportunidad. El servicio de conocimiento. Pero para eso la educación deberá crear incentivos para estas tareas. Faltan acuerdos. Hay que trabajar en el Congreso, con mecanismos de rendición de cuentas que nos permitan sentar un sentido de rumbo”.

Martín Guzmán, Ministro de Economía de la Nación, acercó la mirada del Gobierno en estos temas y se refirió al estado actual de la economía argentina y sus próximos pasos: “Hay una moderada recuperación en algunos sectores. Hay un tema de expectativas, por la brecha cambiaria, que no representa la realidad argentina. Buscamos diálogo entre los sectores público y privado para crear reglas claras. Hay un país con grandes oportunidades, una situación en un contexto de la pandemia pero con avance en temas importantes. Sostenibilidad fiscal como tema de Estado. Nos interesan las inversiones externas en la economía real, que no sean especulativas. Lo que importa es que potencien la capacidad productiva de la Argentina”.

Para el panel Qué país queremos ser: la mirada federal, los gobernadores Omar Perotti (Santa Fe); Sergio Uñac (San Juan) y Gustavo Valdés (Corrientes) coincidieron en que el diálogo y la generación de confianza son la base para desarrollar una agenda común de futuro. Omar Perotti, el primero de los gobernadores en tomar la palabra, dijo: “Creo en las posibilidades de equilibrar a nuestro país y de que nuestra gente vuelva a tener expectativas. Con los pies sobre la tierra para cuidar a nuestra gente y que llegue a la vacuna. Creo profundamente en el sector privado. Y el Estado debe influir en la reconversión de la economía, con capacidad de escucha y saber sobrellevar una situación conflictiva”. Por su parte, Sergio Uñac sostuvo: “La confianza es el valor central para desarrollar inversiones. Hay que saber resetear y repensar lo económico y lo social. Podemos plantear un Estado menos recaudador que sepa distribuir y que le de a la sociedad el sentido de corresponsabilidad”. Por último, Gustavo Valdés cerró este panel explicando: “si no hay reglas claras es difícil construir una inversión. Trazar objetivos a 10 años para que sepamos con claridad a dónde se van los impuestos de los argentinos. Los empresarios deben sentir el amparo del estado. Que el Estado cumpla su rol: desarrollo social, educación, salud y la seguridad”.

Para darle un cierre al 56° Coloquio, Roberto Murchison, Presidente de IDEA y Gerente General de Grupo Murchison, resumió lo aprendido durante estos últimos meses e hizo referencia al potencial que tenemos cuando se trabaja en conjunto: “aprendí muchas cosas con la pandemia: que a veces podemos vivir con menos y que a veces podemos consumir mucho menos; que IDEA se ha potenciado en la virtualidad, que se ha vuelto más federal; que con buenos protocolos se puede trabajar; que cuando las papas queman tanto los gremios, las empresas y los gobiernos saben trabajar juntos; que cuando nos hablamos y escuchamos salen cosas buenas”. A su vez, Murchison invitó al Presidente del 56° Coloquio, Roberto Alexander, a compartir el amplio set instalado en el CEC para agradecerle profundamente el trabajo realizado este último año y para presentar juntos a la próxima Presidente de Coloquio: Paula Altavilla, Tesorera de IDEA, y Latin America South Region Director de Whirlpool, quien compartió unas palabras: “Somos empresarios comprometidos a construir un país mejor para todos los argentinos. Hay mucha gente que dedica tiempo y energía para llevar adelante una visión. Espero que el próximo Coloquio pueda reencontrarnos de manera presencial. Formamos parte de un solo ecosistema a partir de la conectividad. Debemos superar divisiones por diálogos genuinos para entender las contribuciones que hacen los demás. Tenemos mucho por hacer y hacerlo todos juntos porque todos somos importantes”.

El 56° Coloquio IDEA contó con dos plataformas online: YouTube y una multimedia que permitió que se generen grupos temáticos, interacciones y conservaciones virtuales con un muro donde cada inscripto compartía sus opiniones de los paneles u oradores. Más de 34.100 personas en total, durante los 3 días, siguieron este evento durante tres mañanas. Este año, gracias a la virtualidad, el Coloquio destacó por la gran presencia de oradores internacionales, pensadores, economistas, académicos, sindicalistas, referentes sociales, funcionarios y empresarios en un Coloquio donde todo el país pudo participar bajo la modalidad online.

Acerca de IDEA

IDEA, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina es voz activa de un empresariado comprometido por el desarrollo económico, social e institucional de la Argentina. Es una organización enfocada en el HACER, generando espacios de debate y pensamiento multisectorial que aporte valor, ideas y acuerdos sobre los grandes temas que involucran el desarrollo sostenible de nuestro país. Hoy, IDEA representa a más de 500 empresas de todos los sectores y tamaños, desde multinacionales hasta PyMes. En su conjunto producen el 50% del PBI y del empleo privado a nivel nacional.

IDEA desarrolla encuentros de intercambio y capacitación, ofrece distintas propuesta de servicios y espacios de actividad como las Redes de Profesionales, la Escuela de Negocios, IDEA PYME, IDEA Joven, IDEA Diversidad y espacios de incidencia como el Coloquio, punto de encuentro que desde hace 56 años reúne a los dirigentes de los sectores más relevantes del ámbito nacional e internacional, público y privado; para el tratamiento estratégico de las grandes cuestiones nacionales que preocupan e interesan al empresariado.

Fuente:URBAN, la licuadora.