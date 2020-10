EL INTENDENTE JUNTO A LA VICEGOBERNADORA COMENZARON EL TRASPASO DEL POLO HOSPITALARIO

De esta manera se inició el trámite de traspaso formal del Polo Sanitario al Gobierno de la Provincia para su uso bajo la órbita del Ministerio de Salud provincial mientras dure la pandemia.El lunes ya se firmará el acto formal de traspaso, para que los equipos puedan avanzar y que a partir del martes, el gobierno de la provincia quede a cargo de este espacio, “que nos costó gran esfuerzo y que está hecho con mucho amor para ayudar a salvar vidas” señaló Vuoto, quien también planteó que “estamos a disposición para ayudar en todo lo que haga falta. La idea es poder acompañar a la provincia, colaborando con un equipo de logística y mantenimiento del espacio”.“Agradecemos a los trabajadores del Municipio, quienes realizaron un gran trabajo en la construcción de este Polo, que no es solo un símbolo de solidaridad, sino también un modelo de excelencia en calidad sanitaria a nivel nacional. También a todos los voluntarios y voluntarias que ayudaron todos estos meses en la confección de mascarillas faciales, a las empresas privadas que colaboraron en la construcción del Polo y a toda la responsabilidad de los comerciantes, trabajadores y vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que están haciendo un gran esfuerzo para seguir cuidándonos” destacó Vuoto.Por su parte, la vicegobernadora de la Provincia reconoció la inmediata respuesta del intendente Vuoto en el mes de abril, que posibilitó el trabajo de los técnicos para la construcción del Polo Sanitario. “Ante el rebrote que tenemos en la ciudad de Ushuaia, es necesario que los profesionales del Hospital cuenten con este espacio, para poder ordenarlo y ordenarse ellos en su estructura de trabajo”, dijo y aseguró que “es un trabajo en conjunto, un gran esfuerzo que hace el Municipio de Ushuaia, el Gobierno de la Provincia e inclusive empresas privadas que han aportado”.Valoró que el trabajo del Polo Sanitario “se ha hecho con todos los empleados municipales y esto hay que agradecer y felicitar porque han trabajado para todos los vecinos. Hoy es fundamental dejar de lado toda diferencia política, tenemos la obligación de esto, tenemos que cuidar a todos nuestros vecinos, en particular nos toca a nosotros aquí la ciudad de Ushuaia. Por eso es momento de dejar de lado todas las diferencias y fortalecernos, trabajar en equipo para salir de esto, que esperemos sea lo más pronto posible”, afirmó.De acuerdo a lo manifestado por el Director del Hospital Ushuaia, Dr. Carlos Guglielmi, el Polo podrá ser utilizado, en caso de ser necesario, “para pacientes en recuperación que hayan pasado su etapa crítica; para aquellos que deban continuar internados algunos días más con asistencia de oxígeno”.También señaló que la recorrida es previa a “tomar posesión en los próximos días. Por eso preferimos anticiparnos, porque si bien el Hospital hoy no está colapsado, el aumento de flujo de pacientes nos ha dado un alerta. Tenemos que estar preparados y tener un backup, por lo que puede ocurrir. Reconozco que se ha hecho un buen trabajo, hay algunas cuestiones que vamos a tener que diseñar para darle formalidad a la circulación y manejo.”, dijo el Director del HRU.Desde el sector privado, el director de la Clínica San Jorge, Dr. Sanchez Posleman, consideró que “este es un hecho muy importante porque aumenta considerablemente la infraestructura de camas con oxigenoterapia que es una de las patologías más complejas que tiene el covid-19. Es un logro como trabajo en conjunto entre los distintos sectores, tanto el Municipio como el Gobierno, sector privado y entre todos hemos trabajado para lograr que esto se ponga en funcionamiento”.